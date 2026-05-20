Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

Tекст: Александр Тимохин

Швеция впервые за много лет закупает крупные надводные корабли. Ими станут французские фрегаты, разработки и постройки Naval Group, которые сейчас называют FDI – Fregate de Defense et d'Intervention. В переводе – «Фрегат для обороны и нападения», или по названию головного корабля – Admiral Ronarc’h-class (в русском наименовании – фрегаты типа «Адмирал Ронарк»). В Швеции корабли получат название Lulea-Class (тип «Лулео», в честь одноименного города). Всего шведы закупят четыре таких фрегата на сумму около пяти млрд долларов, поставка первых кораблей ожидается с 2030 года.

Это будут первые крупные боевые корабли ВМС Швеции после 1982 года, когда шведы списали два своих эсминца типа Halland («Халланд») и самые крупные корабли после списания броненосца Gustaf V («Густав V») – паротурбинного корабля, прослужившего с 1918 до 1970 года. Забавная подробность – это корабль до самого конца мог использовать в качестве топлива уголь. Но французские фрегаты будут совсем другими.

Точно неизвестно, какие изменения будет иметь шведский проект в сравнении с французским – Швеция один из мировых лидеров в производстве торпед, противокорабельных крылатых ракет (ПКР) и корабельной артиллерии. Поэтому, возможно, такие системы оружия, как торпеды MU-90, ПКР Exoset MM40 block 3 и 76-мм артиллерийская установка Oto Melara Super Rapid, будут заменены на что-то шведское, как и часть других корабельных систем.

FDI в каком-то смысле типичный фрегат. У него есть бульбовая (носовая) и буксируемая гидроакустические станции для поиска подлодок, легкие противолодочные торпеды, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийская установка среднего калибра на носу, зенитные автоматические пушки малого калибра, противолодочный вертолет в ангаре и легкие дозвуковые противокорабельные ракеты.

Водоизмещение около 4,5 тыс. тонн, скорость – до 27 узлов. Скорость, кстати, достигнута при не самой большой для такого размера корабля мощности, на что, видимо, повлияли специфические обводы корпуса, например, обратный наклон форштевня.

Главное, что придает этому кораблю эффективность, помимо качества западной электроники – радиолокационный комплекс (РЛК) и применяемые зенитные ракеты.

РЛК фрегата – Thales Sea Fire 500 – способен выполнять задачи, которые на других кораблях решаются целым набором разных радиолокационных станций. Здесь же один комплекс с фазированными антенными решетками обеспечивает и обзор воздушного пространства, и наведение зенитных ракет, и обнаружение надводных целей, и получение данных для выработки целеуказания для ПКР. РЛК отслеживает одновременно до 800 целей, предельная дальность обнаружения высотной цели – до 300 км.

Вторая сильная сторона корабля – зенитные ракеты Aster 15 и 30. Эти ракеты имеют как автономное радиолокационное самонаведение на цель на конечном участке полета, так и вывод ракеты в район упрежденного места цели по инерциальной навигационной системе и модулю радиокоррекции.

Специфика Aster – способность выполнять маневры при высоких перегрузках и отличная аэродинамика. Это делает ракету крайне опасной для любой воздушной цели. У ракеты дальность применения до 120 км. Можно смело считать, что у шведов будет 32 таких ракеты на борту.

Этот корабль по-настоящему опасен для авиации, если его командир не будет делать грубых ошибок.

Серьезный минус фрегата – либо полное отсутствие возможности нанести ракетный удар по берегу, либо (при другом составе ракетного оружия) можно будет обеспечить минимальные возможности и с небольшого расстояния. Но это, в случае со Швецией, будет необязательно делать кораблями – есть авиация, есть союзники по НАТО. Тем более что корабли покупаются именно чтобы поднять вес Швеции в альянсе.

Вступление Швеции в НАТО и начало активной помощи Украине вызвало у части шведского населения всплеск военного энтузиазма. Многолетняя пропаганда «русской угрозы» после вступления в НАТО породила в Швеции массовое желание тоже стать крутыми, как другие страны НАТО, посылать войска туда и сюда и может быть немного даже повоевать.

Это чувствовалось задолго до СВО. Например, самый детальный доклад о взломе обороны Калининграда с моря и воздуха, который можно найти в открытом доступе – шведский. И издан он за несколько лет до начала специальной военной операции.

Показательно то, с какой радостью Швеция, не воевавшая с Россией с начала XIX века, перехватывает идущие из России (или в Россию) суда. Шведы как будто снова хотят войти в мировой исторический процесс после веков нейтралитета.

Закупка новых фрегатов – и прямое следствие этих желаний, и инструмент их реализации. Европейские СМИ определяют их предназначение как «миссии в Северном, Средиземном и Красном морях». Шведы будут пытаться присоседиться к «старым» членам НАТО и показать, что они теперь тоже не пустое место и способны послать свои корабли куда-нибудь – например, пугать хуситов.

Но явным образом без этих фрегатов не обойдется еще на одном море – Балтийском. Швеция дерзко себя ведет по отношению к нашей стране и не останется в стороне ни от какой антироссийской акции на Балтике. В случае начала в этом регионе войны Швеция почти гарантированно вступит в нее вне связи с тем, угрожаем мы шведам или нет.

У России на Балтике нет кораблей с аналогичными возможностями. Все наши корабли в регионе на данный момент и слабее, и более устаревшие, и меньше по водоизмещению. Единственное радикальное преимущество Балтфлота над ВМС Швеции, которое эти фрегаты не изменят – способность наносить удары крылатыми ракетами «Калибр» с большого расстояния.

Кроме того, вряд ли Швеция использует фрегаты как основное ударное средство – доктрины НАТО говорят о том, что главными наступательными средствами в морской войне являются ударная авиация и подлодки. Корабли же – средство удержания акватории и охранения, противолодочной обороны и защиты судоходства.

Тем не менее с появлением данных фрегатов баланс сил на Балтике изменится. Специфика нашего военно-морского строительства последних лет такова, что на Балтике самыми мощными средствами против кораблей у нас являются авиация и береговые ракетные комплексы. И против того, и против другого новые фрегаты вполне защищены.

Это не делает их неуязвимыми и не делает их сверхоружием, но опасность этих кораблей, особенно против авиации, стоит учитывать.

И хотя морской бой наших кораблей против шведских и не очень вероятен, но все-таки он возможен. И в этой связи стоит иметь в виду, что по таким маленьким и летящим на высоте пяти-шести метров ракетам, которыми будут вооружены шведские фрегаты, Балтийский флот в ходе учений пока еще не стрелял. Только при сдаче некоторых проектов кораблей выполнялись стрельбы по похожим размерами ракетам-мишеням, но это не совсем то.

Закупка Швецией новых фрегатов – еще один повод напомнить о важности закупки малогабаритных, маловысотных, малозаметных, массовых и дешевых ракет-мишеней для всех наших флотов и отработки зенитных стрельб по ним. При этом – с отражением массированных ударов, наносимых условным противником по разным сценариям, в сложной помеховой обстановке, в условиях, приближенных к боевым. Шведы, как и любой другой противник, будут сильны и опасны настолько, насколько мы им это сами позволим – и их новые фрегаты в данном случае ничего не изменят.