  • Новость часаЛавров: Заявления Вильнюса об ударе по Калининграду не заслуживают внимания
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Россия и Китай договорились о противодействии торговому протекционизму
    Москва и Пекин заявили об угрозе милитаризации Японии
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    США провели пуск МБР Minuteman III
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    3 комментария
    20 мая 2026, 14:46 • В мире

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции
    @ REUTERS/Johan Ahlander

    Tекст: Александр Тимохин

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению?

    Швеция впервые за много лет закупает крупные надводные корабли. Ими станут французские фрегаты, разработки и постройки Naval Group, которые сейчас называют FDI – Fregate de Defense et d'Intervention. В переводе – «Фрегат для обороны и нападения», или по названию головного корабля – Admiral Ronarc’h-class  (в русском наименовании – фрегаты типа «Адмирал Ронарк»). В Швеции корабли получат название Lulea-Class (тип «Лулео», в честь одноименного города). Всего шведы закупят четыре таких фрегата на сумму около пяти млрд долларов, поставка первых кораблей ожидается с 2030 года.

    Это будут первые крупные боевые корабли ВМС Швеции после 1982 года, когда шведы списали два своих эсминца типа Halland («Халланд») и самые крупные корабли после списания броненосца Gustaf V («Густав V») – паротурбинного корабля, прослужившего с 1918 до 1970 года. Забавная подробность – это корабль до самого конца мог использовать в качестве топлива уголь. Но французские фрегаты будут совсем другими.

    Точно неизвестно, какие изменения будет иметь шведский проект в сравнении с французским – Швеция один из мировых лидеров в производстве торпед, противокорабельных крылатых ракет (ПКР) и корабельной артиллерии. Поэтому, возможно, такие системы оружия, как торпеды MU-90, ПКР Exoset MM40 block 3 и 76-мм артиллерийская установка Oto Melara Super Rapid, будут заменены на что-то шведское, как и часть других корабельных систем.

    FDI в каком-то смысле типичный фрегат. У него есть бульбовая (носовая) и буксируемая гидроакустические станции для поиска подлодок, легкие противолодочные торпеды, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийская установка среднего калибра на носу, зенитные автоматические пушки малого калибра, противолодочный вертолет в ангаре и легкие дозвуковые противокорабельные ракеты.

    Водоизмещение около 4,5 тыс. тонн, скорость – до 27 узлов. Скорость, кстати, достигнута при не самой большой для такого размера корабля мощности, на что, видимо, повлияли специфические обводы корпуса, например, обратный наклон форштевня.

    Главное, что придает этому кораблю эффективность, помимо качества западной электроники – радиолокационный комплекс (РЛК) и применяемые зенитные ракеты.

    РЛК фрегата – Thales Sea Fire 500 – способен выполнять задачи, которые на других кораблях решаются целым набором разных радиолокационных станций. Здесь же один комплекс с фазированными антенными решетками обеспечивает и обзор воздушного пространства, и наведение зенитных ракет, и обнаружение надводных целей, и получение данных для выработки целеуказания для ПКР. РЛК отслеживает одновременно до 800 целей, предельная дальность обнаружения высотной цели – до 300 км.

    Вторая сильная сторона корабля – зенитные ракеты Aster 15 и 30. Эти ракеты имеют как автономное радиолокационное самонаведение на цель на конечном участке полета, так и вывод ракеты в район упрежденного места цели по инерциальной навигационной системе и модулю радиокоррекции.

    Специфика Aster – способность выполнять маневры при высоких перегрузках и отличная аэродинамика. Это делает ракету крайне опасной для любой воздушной цели. У ракеты дальность применения до 120 км. Можно смело считать, что у шведов будет 32 таких ракеты на борту.

    Этот корабль по-настоящему опасен для авиации, если его командир не будет делать грубых ошибок.

    Серьезный минус фрегата – либо полное отсутствие возможности нанести ракетный удар по берегу, либо (при другом составе ракетного оружия) можно будет обеспечить минимальные возможности и с небольшого расстояния. Но это, в случае со Швецией, будет необязательно делать кораблями – есть авиация, есть союзники по НАТО. Тем более что корабли покупаются именно чтобы поднять вес Швеции в альянсе.

    Вступление Швеции в НАТО и начало активной помощи Украине вызвало у части шведского населения всплеск военного энтузиазма. Многолетняя пропаганда «русской угрозы» после вступления в НАТО породила в Швеции массовое желание тоже стать крутыми, как другие страны НАТО, посылать войска туда и сюда и может быть немного даже повоевать.

    Это чувствовалось задолго до СВО. Например, самый детальный доклад о взломе обороны Калининграда с моря и воздуха, который можно найти в открытом доступе – шведский. И издан он за несколько лет до начала специальной военной операции.

    Показательно то, с какой радостью Швеция, не воевавшая с Россией с начала XIX века, перехватывает идущие из России (или в Россию) суда. Шведы как будто снова хотят войти в мировой исторический процесс после веков нейтралитета.

    Закупка новых фрегатов – и прямое следствие этих желаний, и инструмент их реализации. Европейские СМИ определяют их предназначение как «миссии в Северном, Средиземном и Красном морях». Шведы будут пытаться присоседиться к «старым» членам НАТО и показать, что они теперь тоже не пустое место и способны послать свои корабли куда-нибудь – например, пугать хуситов.

    Но явным образом без этих фрегатов не обойдется еще на одном море – Балтийском. Швеция дерзко себя ведет по отношению к нашей стране и не останется в стороне ни от какой антироссийской акции на Балтике. В случае начала в этом регионе войны Швеция почти гарантированно вступит в нее вне связи с тем, угрожаем мы шведам или нет.

    У России на Балтике нет кораблей с аналогичными возможностями. Все наши корабли в регионе на данный момент и слабее, и более устаревшие, и меньше по водоизмещению. Единственное радикальное преимущество Балтфлота над ВМС Швеции, которое эти фрегаты не изменят – способность наносить удары крылатыми ракетами «Калибр» с большого расстояния.

    Кроме того, вряд ли Швеция использует фрегаты как основное ударное средство – доктрины НАТО говорят о том, что главными наступательными средствами в морской войне являются ударная авиация и подлодки. Корабли же – средство удержания акватории и охранения, противолодочной обороны и защиты судоходства.

    Тем не менее с появлением данных фрегатов баланс сил на Балтике изменится. Специфика нашего военно-морского строительства последних лет такова, что на Балтике самыми мощными средствами против кораблей у нас являются авиация и береговые ракетные комплексы. И против того, и против другого новые фрегаты вполне защищены.

    Это не делает их неуязвимыми и не делает их сверхоружием, но опасность этих кораблей, особенно против авиации, стоит учитывать.

    И хотя морской бой наших кораблей против шведских и не очень вероятен, но все-таки он возможен. И в этой связи стоит иметь в виду, что по таким маленьким и летящим на высоте пяти-шести метров ракетам, которыми будут вооружены шведские фрегаты, Балтийский флот в ходе учений пока еще не стрелял. Только при сдаче некоторых проектов кораблей выполнялись стрельбы по похожим размерами ракетам-мишеням, но это не совсем то.

    Закупка Швецией новых фрегатов – еще один повод напомнить о важности закупки малогабаритных, маловысотных, малозаметных, массовых и дешевых ракет-мишеней для всех наших флотов и отработки зенитных стрельб по ним. При этом – с отражением массированных ударов, наносимых условным противником по разным сценариям, в сложной помеховой обстановке, в условиях, приближенных к боевым. Шведы, как и любой другой противник, будут сильны и опасны настолько, насколько мы им это сами позволим – и их новые фрегаты в данном случае ничего не изменят.

    Главное
    Новак сообщил о завершении согласования контрактов по «Силе Сибири – 2»
    Обломки дрона ВСУ упали на территорию детсада в Ставрополе
    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов
    Польша отметила единство позиций с Венгрией по еврочленству Украины
    Пашинян пообещал забрать завод у политического конкурента
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский
    Changan сообщил о планах локализовать в России восемь новых моделей

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации