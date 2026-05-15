До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.3 комментария
Шведский суд решил рассмотреть передачу Киеву задержанного сухогруза Caffa
Сухогруз Caffa, задержанный шведскими властями в марте и находящийся в порту Треллеборг в ожидании судебного решения, может быть передан Украине, сообщает канал TV4 со ссылкой на прокурора Хокана Ларссона.
Сухогруз Caffa, который сейчас находится в порту Треллеборг, может быть передан украинской стороне, передает ТАСС.
Украинская прокуратура запросила выдачу судна, обосновав это тем, что ранее оно ходило под российским флагом и участвовало в вывозе зерна.
По словам шведского прокурора Хокана Ларссона, суд должен проверить законность ареста сухогруза и рассмотреть возможность его передачи. «Если окружной суд даст положительный ответ, тогда мы скажем Украине: «Суд дал добро, забирайте судно», – заявил Ларссон. При этом судьба корабля пока остается неясной.
Судно было задержано шведской полицией и береговой охраной в марте из-за фальшивых документов и отсутствия государственной принадлежности. Капитан, гражданин России, находился под стражей до конца апреля. Большинство членов экипажа, также являющиеся россиянами, покинули Швецию 12 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте шведская прокуратура арестовала российского капитана сухогруза Caffa из-за поддельных документов.
Российские дипломаты предоставили задержанному моряку адвоката и переводчика.
В конце апреля посольство России проконтролировало соблюдение прав экипажа на арестованном судне.