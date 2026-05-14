    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 22:55 • Общество

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным?

    В ближайшее время в российские войска начнется поставка специальных 5,45-мм многопульных патронов для автоматов АК-12 и АК-74. Собранный в гильзе 5,45×39 мм патрон укладывается в стандартные габариты и предназначен для поражения неприятельских FPV-дронов.

    Концерн «Калашников» ранее сообщал об успешно проведенном испытании противодронового патрона. При стрельбе многокомпонентный заряд распадается на несколько поражающих элементов, обеспечивающих большую плотность огня, необходимую для поражения малоразмерной, быстродвижущейся и непредсказуемо маневрирующей цели.

    Опыт СВО обозначил острую потребность не только в коллективных средствах защиты от «малого воздуха», таких как, например, автоматические турельные установки, но и в индивидуальных, способных защитить от атаки беспилотников как малую группу, так и отдельного бойца.

    С этой задачей неплохо справляются гладкоствольные ружья с дробовыми патронами, позволяющими при известном навыке уверенно поражать вражеские малые БПЛА. Недостатком этого решения является то, что под эту задачу придется выделять отдельных бойцов, вооруженных ружьями.

    Кроме того, это оружие, эффективное против малых беспилотников, не обладает всеми характеристиками для успешного огневого контакта с живой силой противника. Дальность эффективного огня у ружья в десятки раз ниже, чем у автомата, дробовой выстрел бессилен даже против легкого бронежилета, вес дробового патрона 12-го калибра примерно в пять раз больше, чем у боеприпаса 5,45×39 мм, и, соответственно, ниже носимый боекомплект. В результате эффективность «зенитчика» в обычном наземном бою значительно снижается. Вооружать же его и ружьем, и автоматом одновременно – тоже не слишком удачная идея: боец оказывается перенагружен, что сказывается на его мобильности, приводит к повышенной утомляемости и влияет на способность быстро обнаружить и поразить цель.

    Выход из данной ситуации – сделать автомат способным поражать малые беспилотники если не на уровне дробовика, то близко к нему. Над решением этой задачи, помимо концерна «Калашников», работают ЦНИИточмаш и «Техкрим».

    Самые первые «дробовые» патроны для автомата изготавливались кустарно самими бойцами на СВО.

    Делалось это так: из обычного патрона 5,45×39 мм удалялась пуля, а на ее место устанавливали термоусадочную трубку, в которую было запаяно шесть-семь дробин калибра 00 (диаметр около 4,5 мм). И такими боеприпасами попасть в дрон было гораздо легче, чем пулями штатного патрона. Во всяком случае, идея оказалась востребована, и скоро во всех полевых мастерских стали собирать автоматные дробовые патроны.

    Противодроновый патрон «Техкрима» представляет собой ту же конструкцию, но на более совершенном уровне: дробины размещены в стальном оцинкованном контейнере, который после прохождения ствола раскрывается, выпуская дробовой заряд, быстро разлетающийся в разные стороны из-за центробежной силы. Нарезы ствола, необходимые для стабилизации пули вращением и обеспечения ей более высокой точности, дают с дробью противоположный эффект, разбрасывая ее.

    В результате кучность дробового выстрела из автомата ниже, чем из дробовика, что в определенной степени компенсируется возможностью автоматического огня. Опытным путем бойцы установили оптимальный размер очереди в пять-семь патронов. Эффективная дальность такого патрона невелика – не более 40 метров.

    Его преимущество, помимо простоты изготовления и дешевизны, – высокая начальная скорость дробин, около 700 м/с, что позволяет брать небольшое упреждение или вовсе обходиться без него. За счет этого, а также за счет более тяжелых дробин, их энергетика в три раза превосходит гладкоствольное ружье и обеспечивает на указанной дистанции гарантированное поражение любого элемента FPV-дрона.

    Более сложными являются сегментные пули. Например, двухэлементные боеприпасы Барнаульского патронного завода. Или же разделяющиеся на три поражающих элемента пули патронов холдинга «Высокоточные комплексы» СЦ 226 (5,45×39 мм) и СЦ 228 (7,62×54 мм), имеющие обозначение «Многоточие». Или уже упомянутые патроны концерна «Калашников». Их преимуществом является меньшее рассеивание, что обеспечивает большую дальность поражения дронов. Так, разработчики патронов «Многоточие» обозначают его эффективную дальность в 300 метров, при эффективности большей в 2,5 раза, чем обычными боеприпасами, что является выдающимися результатами.

    Очень важно, что эти боеприпасы могут с успехом применяться при необходимости и по живой силе противника. Более того, рекомендуется снаряжать в магазины патроны «Многоточие» и обычные боеприпасы вперемешку.

    Таким образом, очевидно, что наши воины вскоре начнут массово получать боеприпасы, позволяющие использовать против дронов штатное индивидуальное оружие, не отягощая его дополнительными дульными насадками или подствольными устройствами.

    Наши потенциальные противники на Западе пошли другим путем. Они оснащают штурмовые винтовки своих пехотинцев «умными прицелами», которые должны сделать стрельбу обычными боеприпасами по малым дронам более эффективной. Как известно, проблема тут заключается не в недостаточной поражающей возможности пули автоматного патрона, а в том, что даже самому искусному стрелку крайне трудно попасть в маленькую быстролетящую цель одиночным выстрелом или даже очередью. Чтобы минимизировать в данном случае человеческий фактор, западные разработчики решили оснастить штурмовую винтовку подобием автоматизированной системы управления огнем, вроде тех, что используются в боевых модулях бронетехники.

    Одним из первых разработчиков таких миниатюризированных систем управления огнем стала израильская компания Smart Shooter, представившая «умный прицел» SMASH 2000. Он устанавливается на обычную винтовку и имеет лазерный дальномер, баллистический вычислитель, алгоритм распознавания целей и анализа их движения. Прицел в автоматическом режиме выделяет цели, вычисляет оптимальный алгоритм их поражения и позволяет произвести выстрел только когда маркер в виде перекрестия совпадает с определенной точкой. Чтобы открыть заградительный огонь, в случае необходимости автоматический режим отключается нажатием кнопки. Эффективная дальность поражения FPV-дронов подобными прицелами заявляется производителем на уровне 120–150 метров.

    Эти прицелы закупили вооруженные силы Великобритании и Нидерландов. В 2021-м партию таких прицелов получил для испытаний Корпус морской пехоты США. Насколько распространены эти устройства в ЦАХАЛе – судить сложно, но, судя по сообщениям с Ливанского фронта, где «Хезболла» с помощью дронов наносит удары по израильской бронетехнике, их или немного, или они оказались неэффективны.

    В 2024 году морские пехотинцы США испытали автоматизированную систему наведения для винтовок американской разработки ZeroMark. Это более продвинутое решение, чем израильская система наведения, и включает в себя три компонента: плечевой упор, сенсорный модуль и цевье с рукояткой удержания. С помощью этого комплекта для модернизации штатные штурмовые винтовки превращаются в автоматический комплекс. Плечевой упор и цевье имеют электродвигатели, которые наводят винтовку в соответствии с данными, получаемыми от сенсорного блока. Оператору достаточно осуществить грубую наводку на цель и нажать на спуск – устройство скорректирует допущенные им погрешности.

    ZeroMark утверждает, что небольшой дрон, летящий со скоростью 160 км/ч, даже неподготовленному стрелку удается поразить в 98% случаев с первого выстрела на расстоянии 180 метров.

    Все это выглядит впечатляюще, но насколько эффективно будет действовать такая система в европейских болотах, в осенних окопах или в пустыне? И самое главное, сколько она стоит и какое количество бойцов можно будет вооружить этими противодроновыми «зенитками»?

    В свете этого российский подход, позволяющий дать каждому нашему воину эффективное, простое и надежное средство для борьбы с FPV-дронами без каких-то чрезмерных дополнительных затрат, выглядит более практичным. Опыт СВО свидетельствует, что любое оружие должно быть недорогим и массовым.

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

