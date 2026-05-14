От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

Tекст: Борис Джерелиевский

В ближайшее время в российские войска начнется поставка специальных 5,45-мм многопульных патронов для автоматов АК-12 и АК-74. Собранный в гильзе 5,45×39 мм патрон укладывается в стандартные габариты и предназначен для поражения неприятельских FPV-дронов.

Концерн «Калашников» ранее сообщал об успешно проведенном испытании противодронового патрона. При стрельбе многокомпонентный заряд распадается на несколько поражающих элементов, обеспечивающих большую плотность огня, необходимую для поражения малоразмерной, быстродвижущейся и непредсказуемо маневрирующей цели.

Опыт СВО обозначил острую потребность не только в коллективных средствах защиты от «малого воздуха», таких как, например, автоматические турельные установки, но и в индивидуальных, способных защитить от атаки беспилотников как малую группу, так и отдельного бойца.

С этой задачей неплохо справляются гладкоствольные ружья с дробовыми патронами, позволяющими при известном навыке уверенно поражать вражеские малые БПЛА. Недостатком этого решения является то, что под эту задачу придется выделять отдельных бойцов, вооруженных ружьями.

Кроме того, это оружие, эффективное против малых беспилотников, не обладает всеми характеристиками для успешного огневого контакта с живой силой противника. Дальность эффективного огня у ружья в десятки раз ниже, чем у автомата, дробовой выстрел бессилен даже против легкого бронежилета, вес дробового патрона 12-го калибра примерно в пять раз больше, чем у боеприпаса 5,45×39 мм, и, соответственно, ниже носимый боекомплект. В результате эффективность «зенитчика» в обычном наземном бою значительно снижается. Вооружать же его и ружьем, и автоматом одновременно – тоже не слишком удачная идея: боец оказывается перенагружен, что сказывается на его мобильности, приводит к повышенной утомляемости и влияет на способность быстро обнаружить и поразить цель.

Выход из данной ситуации – сделать автомат способным поражать малые беспилотники если не на уровне дробовика, то близко к нему. Над решением этой задачи, помимо концерна «Калашников», работают ЦНИИточмаш и «Техкрим».

Самые первые «дробовые» патроны для автомата изготавливались кустарно самими бойцами на СВО.

Делалось это так: из обычного патрона 5,45×39 мм удалялась пуля, а на ее место устанавливали термоусадочную трубку, в которую было запаяно шесть-семь дробин калибра 00 (диаметр около 4,5 мм). И такими боеприпасами попасть в дрон было гораздо легче, чем пулями штатного патрона. Во всяком случае, идея оказалась востребована, и скоро во всех полевых мастерских стали собирать автоматные дробовые патроны.

Противодроновый патрон «Техкрима» представляет собой ту же конструкцию, но на более совершенном уровне: дробины размещены в стальном оцинкованном контейнере, который после прохождения ствола раскрывается, выпуская дробовой заряд, быстро разлетающийся в разные стороны из-за центробежной силы. Нарезы ствола, необходимые для стабилизации пули вращением и обеспечения ей более высокой точности, дают с дробью противоположный эффект, разбрасывая ее.

В результате кучность дробового выстрела из автомата ниже, чем из дробовика, что в определенной степени компенсируется возможностью автоматического огня. Опытным путем бойцы установили оптимальный размер очереди в пять-семь патронов. Эффективная дальность такого патрона невелика – не более 40 метров.

Его преимущество, помимо простоты изготовления и дешевизны, – высокая начальная скорость дробин, около 700 м/с, что позволяет брать небольшое упреждение или вовсе обходиться без него. За счет этого, а также за счет более тяжелых дробин, их энергетика в три раза превосходит гладкоствольное ружье и обеспечивает на указанной дистанции гарантированное поражение любого элемента FPV-дрона.

Более сложными являются сегментные пули. Например, двухэлементные боеприпасы Барнаульского патронного завода. Или же разделяющиеся на три поражающих элемента пули патронов холдинга «Высокоточные комплексы» СЦ 226 (5,45×39 мм) и СЦ 228 (7,62×54 мм), имеющие обозначение «Многоточие». Или уже упомянутые патроны концерна «Калашников». Их преимуществом является меньшее рассеивание, что обеспечивает большую дальность поражения дронов. Так, разработчики патронов «Многоточие» обозначают его эффективную дальность в 300 метров, при эффективности большей в 2,5 раза, чем обычными боеприпасами, что является выдающимися результатами.

Очень важно, что эти боеприпасы могут с успехом применяться при необходимости и по живой силе противника. Более того, рекомендуется снаряжать в магазины патроны «Многоточие» и обычные боеприпасы вперемешку.

Таким образом, очевидно, что наши воины вскоре начнут массово получать боеприпасы, позволяющие использовать против дронов штатное индивидуальное оружие, не отягощая его дополнительными дульными насадками или подствольными устройствами.

Наши потенциальные противники на Западе пошли другим путем. Они оснащают штурмовые винтовки своих пехотинцев «умными прицелами», которые должны сделать стрельбу обычными боеприпасами по малым дронам более эффективной. Как известно, проблема тут заключается не в недостаточной поражающей возможности пули автоматного патрона, а в том, что даже самому искусному стрелку крайне трудно попасть в маленькую быстролетящую цель одиночным выстрелом или даже очередью. Чтобы минимизировать в данном случае человеческий фактор, западные разработчики решили оснастить штурмовую винтовку подобием автоматизированной системы управления огнем, вроде тех, что используются в боевых модулях бронетехники.

Одним из первых разработчиков таких миниатюризированных систем управления огнем стала израильская компания Smart Shooter, представившая «умный прицел» SMASH 2000. Он устанавливается на обычную винтовку и имеет лазерный дальномер, баллистический вычислитель, алгоритм распознавания целей и анализа их движения. Прицел в автоматическом режиме выделяет цели, вычисляет оптимальный алгоритм их поражения и позволяет произвести выстрел только когда маркер в виде перекрестия совпадает с определенной точкой. Чтобы открыть заградительный огонь, в случае необходимости автоматический режим отключается нажатием кнопки. Эффективная дальность поражения FPV-дронов подобными прицелами заявляется производителем на уровне 120–150 метров.

Эти прицелы закупили вооруженные силы Великобритании и Нидерландов. В 2021-м партию таких прицелов получил для испытаний Корпус морской пехоты США. Насколько распространены эти устройства в ЦАХАЛе – судить сложно, но, судя по сообщениям с Ливанского фронта, где «Хезболла» с помощью дронов наносит удары по израильской бронетехнике, их или немного, или они оказались неэффективны.

В 2024 году морские пехотинцы США испытали автоматизированную систему наведения для винтовок американской разработки ZeroMark. Это более продвинутое решение, чем израильская система наведения, и включает в себя три компонента: плечевой упор, сенсорный модуль и цевье с рукояткой удержания. С помощью этого комплекта для модернизации штатные штурмовые винтовки превращаются в автоматический комплекс. Плечевой упор и цевье имеют электродвигатели, которые наводят винтовку в соответствии с данными, получаемыми от сенсорного блока. Оператору достаточно осуществить грубую наводку на цель и нажать на спуск – устройство скорректирует допущенные им погрешности.

ZeroMark утверждает, что небольшой дрон, летящий со скоростью 160 км/ч, даже неподготовленному стрелку удается поразить в 98% случаев с первого выстрела на расстоянии 180 метров.

Все это выглядит впечатляюще, но насколько эффективно будет действовать такая система в европейских болотах, в осенних окопах или в пустыне? И самое главное, сколько она стоит и какое количество бойцов можно будет вооружить этими противодроновыми «зенитками»?

В свете этого российский подход, позволяющий дать каждому нашему воину эффективное, простое и надежное средство для борьбы с FPV-дронами без каких-то чрезмерных дополнительных затрат, выглядит более практичным. Опыт СВО свидетельствует, что любое оружие должно быть недорогим и массовым.