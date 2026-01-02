  • Новость часаЧисло погибших при атаке на Хорлы достигло 27
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    Посол Боцан-Харченко: Сербия усилила контроль за поставками оружия из-за Украины
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    Премьер Гренландии Нильсен заявил о вере в будущую независимость от Дании
    Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    16 комментариев
    2 января 2026, 09:20 • Общество

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество.

    Одним из главных военных событий 2025 года стало освобождение территорий Курской области, захваченных врагом в августе 2024 года. Курская освободительная операция сыграла огромную роль для хода всей СВО, поскольку именно после поражения в ней противник израсходовал большую часть стратегических резервов и утратил инициативу в боевых действиях.

    Сам факт оккупации врагом приграничных районов Курской области стал тяжелым испытанием для всей страны, а особенно для жителей приграничья. Русское Поречное, Николаево-Дарьино, в которых оккупанты зверски убили всех жителей, стали современным воплощением Хатыни. Захват и разграбление районного центра Суджа и десятков населенных пунктов, сотни замученных и угнанных в плен мирных граждан, разрушенные дома и оскверненные храмы, эвакуация более 100 тысяч человек с захваченных территорий – все это останется кровоточащей раной в памяти нашего народа.

    Но Курская освободительная операция стала не только трагической, но и героической страницей русской истории. И одним из самых ярких эпизодов массового героизма курской эпопеи является операция «Поток». Российские воины, пройдя почти 15 км по подземной трубе магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», вышли в тыл неприятеля, обеспечив успех освобождения Суджи.

    Огонь, вода и газовые трубы

    У наших бойцов уже был успешный опыт использования подземных коммуникаций – в 2024 году бригада «Ветераны» вышла в тыл группировки ВСУ, оборонявшей Авдеевку, воспользовавшись почти трехкилометровым коллектором. Но в случае с Суджей предстояло пройти под землей расстояние в пять раз большее, да еще с учетом того, что до 1 января 2025 года по этим трубам шел газ.

    Подготовка операции началась вскоре после того, как прокачка газа была остановлена. Подготовительные мероприятия имели целью сделать возможным перемещение личного состава по трубам, в которых находилось еще немало токсичных остатков. Их, разумеется, насколько смогли, выкачали, оборудовали вентиляционные шахты, организовали закачку в трубу кислорода. В среднем путь по этому отрезку трубы занимал для бойца с оружием и с полной выкладкой от полутора до двух суток. Исходя из этого, необходимо было организовать накопители и места отдыха для личного состава, устроить туалеты, разместить запасы воды и еды, перебросить боеприпасы для коллективного оружия (БК для автоматов бойцы несли на себе).

    Вся эта подготовка шла в режиме строжайшей секретности, круг людей, ее осуществлявших, был строго ограничен, как и возможность привлечения тех или иных средств. Люди, занимавшиеся подготовкой тоннеля, рассказывали, что некоторые вентиляционные шахты оказались рядом с позициями врага; они отчетливо слышали разговоры украинских боевиков и польских наемников.

    Для перевозки оружия и боеприпасов в трубу спустили несколько грузовых тележек и три электроскутера. Всего в операции было задействовано 800 бойцов 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр), 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда спецназначения «Ахмат», а также добровольцы штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток V».

    Многие участники операции узнали о поставленной задаче буквально перед началом – этого требовало соблюдение контрразведывательного режима: малейшая утечка информации могла погубить все дело и привести к огромным жертвам. То есть возможность предварительных тренировок была исключена, однако старшие групп старались подобрать самых физически крепких и психологически устойчивых людей, старались также не брать слишком высоких. Впрочем, все стремились принять участие в столь ответственной и опасной операции, отказ воспринимался бойцами как смертельная обида.

    Самым тяжелым было движение в трубе, где стоял запах метана и не хватало кислорода, несмотря на все принятые меры.

    Буквально через несколько сотен метров начинало болеть все тело от движения в полусогнутом состоянии. Люди пытались облегчить груз, бросая в трубе шлемы, бронеплиты из жилетов, консервы и даже воду. К чести участников можно отметить, что боеприпасы никто не оставлял. Практически все получили отравление остатками газа – начиналась рвота, галлюцинации, панические атаки, потеря сознания. Пострадавших старались поднести к вентиляционным шахтам, дать отдышаться, затем продолжить движение. И так метр за метром, час за часом.

    Но все эти испытания оказались не напрасными, когда восемьсот наших бойцов в 5:30 утра 8 марта внезапно появились в глубоком тылу врага, в двух километрах севернее центра Суджи. Они немедленно вступили в бой; неприятель был застигнут врасплох. Результатом операции стала паника и дезорганизация в рядах противника, что в совокупности с ударами с других направлений позволило в течение четырех дней освободить 10 населенных пунктов, включая Суджу.

    Львы Ким Чен Ына

    Говоря об освобождении Курского приграничья, нельзя не упомянуть бойцов Корейской народной армии (КНА), принявших в нем участие и также явивших примеры массового героизма. Долгое время информация об участии в боевых действиях наших союзников не афишировалась. Противник начал сообщать о появлении в рядах ВС РФ северокорейских подразделений еще осенью 2024 года, но никаких доказательств или подтверждений этому представить не мог. И наконец 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, рапортуя президенту об освобождении Курской области, рассказал об участии в боевых действиях союзных сил, особенно подчеркнув проявленные корейскими солдатами мужество и героизм.

    Прежде всего наши воины, рассказывая о корейцах, отмечали их великолепную физическую форму и молодой возраст – все они были не старше 25 лет. Отмечалась также потрясающая дисциплина и высокая мотивированность.

    Следует отметить, что КНА не участвовала в боевых действиях с окончания Корейской войны в 1953 году. Пхеньян вынужден выделять значительные средства и предпринимать немалые усилия ради поддержания высокой боеспособности из-за внешних угроз; его ВПК достиг впечатляющих успехов, однако непосредственного боевого опыта у корейских военных не было. Возможно, именно поэтому они с величайшим вниманием относились ко всему, чему их учили российские инструкторы, впитывая как губка всю полученную информацию.

    Их российские наставники рассказывали, что более внимательной и благодарной аудитории у них никогда не было; бойцы КНА схватывали все на лету. Впрочем, они не были «нулевыми» – большая часть этих воинов состояла в подразделениях Сил специальных операций КНДР и имела весьма серьезную базовую подготовку, их предстояло познакомить лишь со спецификой текущих боевых действий.

    В бой их вводили постепенно – вначале использовали в третьей линии, затем во второй. После того как корейские бойцы немного освоились, им было поручено закрепление на рубежах, отбитых нашими военными, и только после этого их стали привлекать к штурмовым действиям.

    Наши бойцы отмечали слаженность действий корейских подразделений. Они функционировали как единый организм; со стороны это было похоже на ката, выполняемое группой каратистов, или даже на балет. И так волна за волной, пока вражеская позиция не будет взята и зачищена.

    Заслуживает восхищения и взаимовыручка корейских солдат; они никогда не оставляли ни своих раненых, ни своих убитых. Каждый боец всегда имел при себе «свою» гранату, чтобы ни при каких обстоятельствах не сдаваться в плен. Но если у наших военнослужащих этот навык появился как результат военных преступлений противника в отношении пленных, то у бойцов КНА данная установка была изначально.

    По разным данным, в операции по освобождению Курской области приняло участие от пяти до 10 тысяч военнослужащих КНА; их потери, к сожалению, были значительны, отчасти в результате полного пренебрежения к смерти, граничащего с фатализмом. Наши офицеры, общавшиеся с корейцами, спрашивали их о причинах такого самопожертвования на чужой земле, и в ответ слышали: «Это наш братский долг. Вы же тоже защищали Корею, и если на нас вновь нападут, вы опять придете на помощь».

    И один в поле воин

    Курская освободительная операция – это всего лишь часть длящейся уже четвертый год спецоперации, каждый день которой рождает новых героев, чьи подвиги становятся частью национальной памяти. Причем специфика боевых действий такова, что действия крупными группами, как, например, в операции «Поток», являются скорее исключением, а вот эпизоды, подобно тому, что имел место в Гуляйполе, когда всего три бойца захватили вражеский командный пункт батальона, случаются сплошь и рядом.

    Бывает, что российским воинам приходится действовать против врага и вовсе в одиночку. Так, например, рядовой Сергей Бурмистров, находясь в ночном секрете, выставленном на важном тактическом направлении, обнаружил выдвижение к нашим позициям вражеской ДРГ. Его задачей было доложить об угрозе, что он и сделал.

    Однако боец, оценив обстановку, принял решение самостоятельно атаковать диверсантов. Он подпустил вражеских боевиков на дистанцию кинжального огня и ликвидировал ДРГ противника. Более того, в плен был взят ее командир, который дал показания о месте расположения опорного пункта и замаскированных огневых точек, которые были уничтожены артиллерийским огнем.

    Боец Воздушно-десантных войск с позывным «Грант», действующий в составе группировки войск «Днепр», в одиночку захватил опорный пункт ВСУ после ранения напарника. Ранее, в ходе боя за освобождение Новогригоровки в Запорожской области, «Грант» лично ликвидировал пятерых украинских боевиков.

    Денис Свиридов с позывным «Мгновенный» во время штурма оказался отрезанным от своих и попал в окружение, причем его напарник погиб. Боец выживал в тылу противника полтора месяца, укрываясь в брошенном полуразрушенном блиндаже. За это время им было уничтожено 26 вражеских солдат и наемников, причем он пополнял боезапас и питался за счет взятого у неприятеля. Вспоминая произошедшее с ним, Денис отмечал, что самое сложное – борьба с самим собой: «Если ты сам себя переломишь, одолеешь, то всё, тебе уже ничего не будет».

    Стрелок Балтийского мотострелкового батальона с позывным «Рай», оставшийся прикрывать отход товарищей, почти 17 часов в одиночку сдерживал вражескую группу из 12 боевиков. Он не только уничтожил двух противников, но и, забрав их оружие, сумел оторваться от врага и отойти на наши позиции.

    Сама служба штурмовиком – уже проявление высшего героизма. Когда тебя от напарника отделяют сотни метров, а следующая боевая двойка может находиться в километре или дальше, ты наступаешь на врага, просачиваясь между его опорниками фактически в одиночку. И на подобное способен только невероятно смелый, по-настоящему героический человек.

    За други своя

    22 мая 2025 года в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России ефрейтору медицинской службы Людмиле Болилая. Людмила, фельдшер скорой помощи из подмосковного Ступина, стала первой женщиной, удостоенной такой чести за участие в СВО. В 2023 году она, желая помочь нашим воинам, решила отправиться на фронт. Людмила служила в мотострелковом подразделении на должности санинструктора.

    Однажды под удар кассетного боеприпаса попали солдаты ее подразделения. Людмила выдвинулась в эпицентр для оказания им первой помощи и эвакуации из «красной зоны» (место ранения, находящееся под огнем противника). В тот момент, когда она перевязывала раненого бойца, последовал разрыв еще одного «Хаймарса», и женщина закрыла его своим телом, приняв на себя все поражающие элементы. К счастью, Людмила выжила, перенеся серию тяжелых операций; выжил и спасенный ею боец.

    В июле 2025 года на Харьковском направлении погиб, прикрывая отход своих подчиненных, подполковник Евгений Королев. Выпускник РВВДКУ, он был награжден своим первым орденом Мужества, когда в августе 1996 года, во время уличных боев в Грозном, вынес истекавшего кровью командира. К моменту начала СВО он был уже военным пенсионером, однако не счел для себя возможным остаться в стороне и, заключив контракт, отправился на фронт.

    12 мая 2025 в зоне СВО погиб 32-летний военный священник иерей Антоний Савченко, спасая раненых бойцов-десантников. По позиции части, которую окормлял отец Антоний, был нанесен удар «Хаймарсом» с кассетной боевой частью. Многие были убиты и ранены, получил ранение и сам батюшка. Несмотря на это, он начал перетаскивать в укрытие других пострадавших. Успел вынести четырех бойцов, а когда нес пятого – раненого офицера, последовал новый удар. Отец Антоний успел закрыть его своим телом, спас ценой собственной жизни.

    Военный медик Арслан Хасанов (позывной «Кэп») с 2023 года служит в отделении эвакуации. За это время он спас несколько сот человек, доставляя их с поля боя на перевязочный пункт. В августе 2025 года он получил свое седьмое по счету ранение. За время службы вражеским огнем было выведено из строя его четыре эвакуационных багги.

    В процессе эвакуации «Кэп» не расстается не только с медицинской сумкой, но и с дробовиком, медики и эвакуационный транспорт – приоритетная цель для вражеских операторов БПЛА. «Мы, когда видим дрон, всегда отрабатываем по нему. Прятаться, бежать от дрона бессмысленно вообще. Это сразу «двухсотый». Всегда надо врагу смотреть в лицо», – рассказывает Арслан.

    Украинские дроноводы охотятся не только за российскими медиками, но и за мирными жителями. Российский штурмовик из группировки войск «Север» погиб, спасая жителей Волчанска Харьковской области, которых он вместе с сослуживцами эвакуировал из зоны боевых действий. Семь человек, главным образом пожилые люди, длительное время скрывались в подвалах разрушенного города, пока этот квартал не перешел под контроль наших войск. Когда жителей выводили из-под обстрела, вражеские операторы FPV-дронов пытались нанести по ним удар, хотя прекрасно видели, что это безоружные мирные люди. Наш боец прикрыл колонну, отвлекая вражеские БПЛА на себя, и погиб при выполнении задачи.

    В поселке Отрадное Днепропетровской области наш штурмовик был ранен и отрезан от наших войск. В подвале одного из домов, разрушенных минометным огнем ВСУ, он обнаружил парализованную пенсионерку и ее дочь. В течение некоторого времени российский боец заботился о них, а как только появилась возможность, вывел их на контролируемую нашими войсками территорию, причем пожилую женщину он нес на руках.

    Так героизм и готовность принести себя в жертву другим, осознание интересов страны как своих собственных, делает российскую армию самой боеспособной в мире. Когда подполковник Королев, погибший в Харьковской области, был в отпуске после ранения, его дочь-одиннадцатиклассница спросила: «Папа, ведь наверно неправильно, что мы здесь веселимся, когда вы там воюете?». «Доченька, мы и воюем ради того, чтобы вы жили и могли радоваться жизни!» – ответил офицер.

    Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестован в Москве
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара
    Опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР
    Мужчине оторвало кисти рук из-за взрыва пиротехники в Дагестане
    Впервые в истории трое россиян выиграли в лотерею 1 млрд рублей
    Американский профессор рассказал, почему любит русский Новый год

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат?

    США принуждены вновь уважать Россию

    Весь 2025 год коллективный Запад подвергался колоссальной внутренней перестройке – главная западная держава, США, стала в гораздо большей степени разделять взгляды России, чем, допустим, своих европейских союзников. Настрой Вашингтона по отношению к Москве стал гораздо более прагматичным и уважительным. Как и почему такое произошло?

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия.

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Зе

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

