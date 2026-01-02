Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

Tекст: Борис Джерелиевский

Одним из главных военных событий 2025 года стало освобождение территорий Курской области, захваченных врагом в августе 2024 года. Курская освободительная операция сыграла огромную роль для хода всей СВО, поскольку именно после поражения в ней противник израсходовал большую часть стратегических резервов и утратил инициативу в боевых действиях.

Сам факт оккупации врагом приграничных районов Курской области стал тяжелым испытанием для всей страны, а особенно для жителей приграничья. Русское Поречное, Николаево-Дарьино, в которых оккупанты зверски убили всех жителей, стали современным воплощением Хатыни. Захват и разграбление районного центра Суджа и десятков населенных пунктов, сотни замученных и угнанных в плен мирных граждан, разрушенные дома и оскверненные храмы, эвакуация более 100 тысяч человек с захваченных территорий – все это останется кровоточащей раной в памяти нашего народа.

Но Курская освободительная операция стала не только трагической, но и героической страницей русской истории. И одним из самых ярких эпизодов массового героизма курской эпопеи является операция «Поток». Российские воины, пройдя почти 15 км по подземной трубе магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», вышли в тыл неприятеля, обеспечив успех освобождения Суджи.

Огонь, вода и газовые трубы

У наших бойцов уже был успешный опыт использования подземных коммуникаций – в 2024 году бригада «Ветераны» вышла в тыл группировки ВСУ, оборонявшей Авдеевку, воспользовавшись почти трехкилометровым коллектором. Но в случае с Суджей предстояло пройти под землей расстояние в пять раз большее, да еще с учетом того, что до 1 января 2025 года по этим трубам шел газ.

Подготовка операции началась вскоре после того, как прокачка газа была остановлена. Подготовительные мероприятия имели целью сделать возможным перемещение личного состава по трубам, в которых находилось еще немало токсичных остатков. Их, разумеется, насколько смогли, выкачали, оборудовали вентиляционные шахты, организовали закачку в трубу кислорода. В среднем путь по этому отрезку трубы занимал для бойца с оружием и с полной выкладкой от полутора до двух суток. Исходя из этого, необходимо было организовать накопители и места отдыха для личного состава, устроить туалеты, разместить запасы воды и еды, перебросить боеприпасы для коллективного оружия (БК для автоматов бойцы несли на себе).

Вся эта подготовка шла в режиме строжайшей секретности, круг людей, ее осуществлявших, был строго ограничен, как и возможность привлечения тех или иных средств. Люди, занимавшиеся подготовкой тоннеля, рассказывали, что некоторые вентиляционные шахты оказались рядом с позициями врага; они отчетливо слышали разговоры украинских боевиков и польских наемников.

Для перевозки оружия и боеприпасов в трубу спустили несколько грузовых тележек и три электроскутера. Всего в операции было задействовано 800 бойцов 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр), 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда спецназначения «Ахмат», а также добровольцы штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток V».

Многие участники операции узнали о поставленной задаче буквально перед началом – этого требовало соблюдение контрразведывательного режима: малейшая утечка информации могла погубить все дело и привести к огромным жертвам. То есть возможность предварительных тренировок была исключена, однако старшие групп старались подобрать самых физически крепких и психологически устойчивых людей, старались также не брать слишком высоких. Впрочем, все стремились принять участие в столь ответственной и опасной операции, отказ воспринимался бойцами как смертельная обида.

Самым тяжелым было движение в трубе, где стоял запах метана и не хватало кислорода, несмотря на все принятые меры.

Буквально через несколько сотен метров начинало болеть все тело от движения в полусогнутом состоянии. Люди пытались облегчить груз, бросая в трубе шлемы, бронеплиты из жилетов, консервы и даже воду. К чести участников можно отметить, что боеприпасы никто не оставлял. Практически все получили отравление остатками газа – начиналась рвота, галлюцинации, панические атаки, потеря сознания. Пострадавших старались поднести к вентиляционным шахтам, дать отдышаться, затем продолжить движение. И так метр за метром, час за часом.

Но все эти испытания оказались не напрасными, когда восемьсот наших бойцов в 5:30 утра 8 марта внезапно появились в глубоком тылу врага, в двух километрах севернее центра Суджи. Они немедленно вступили в бой; неприятель был застигнут врасплох. Результатом операции стала паника и дезорганизация в рядах противника, что в совокупности с ударами с других направлений позволило в течение четырех дней освободить 10 населенных пунктов, включая Суджу.

Львы Ким Чен Ына

Говоря об освобождении Курского приграничья, нельзя не упомянуть бойцов Корейской народной армии (КНА), принявших в нем участие и также явивших примеры массового героизма. Долгое время информация об участии в боевых действиях наших союзников не афишировалась. Противник начал сообщать о появлении в рядах ВС РФ северокорейских подразделений еще осенью 2024 года, но никаких доказательств или подтверждений этому представить не мог. И наконец 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, рапортуя президенту об освобождении Курской области, рассказал об участии в боевых действиях союзных сил, особенно подчеркнув проявленные корейскими солдатами мужество и героизм.

Прежде всего наши воины, рассказывая о корейцах, отмечали их великолепную физическую форму и молодой возраст – все они были не старше 25 лет. Отмечалась также потрясающая дисциплина и высокая мотивированность.

Следует отметить, что КНА не участвовала в боевых действиях с окончания Корейской войны в 1953 году. Пхеньян вынужден выделять значительные средства и предпринимать немалые усилия ради поддержания высокой боеспособности из-за внешних угроз; его ВПК достиг впечатляющих успехов, однако непосредственного боевого опыта у корейских военных не было. Возможно, именно поэтому они с величайшим вниманием относились ко всему, чему их учили российские инструкторы, впитывая как губка всю полученную информацию.

Их российские наставники рассказывали, что более внимательной и благодарной аудитории у них никогда не было; бойцы КНА схватывали все на лету. Впрочем, они не были «нулевыми» – большая часть этих воинов состояла в подразделениях Сил специальных операций КНДР и имела весьма серьезную базовую подготовку, их предстояло познакомить лишь со спецификой текущих боевых действий.

В бой их вводили постепенно – вначале использовали в третьей линии, затем во второй. После того как корейские бойцы немного освоились, им было поручено закрепление на рубежах, отбитых нашими военными, и только после этого их стали привлекать к штурмовым действиям.

Наши бойцы отмечали слаженность действий корейских подразделений. Они функционировали как единый организм; со стороны это было похоже на ката, выполняемое группой каратистов, или даже на балет. И так волна за волной, пока вражеская позиция не будет взята и зачищена.

Заслуживает восхищения и взаимовыручка корейских солдат; они никогда не оставляли ни своих раненых, ни своих убитых. Каждый боец всегда имел при себе «свою» гранату, чтобы ни при каких обстоятельствах не сдаваться в плен. Но если у наших военнослужащих этот навык появился как результат военных преступлений противника в отношении пленных, то у бойцов КНА данная установка была изначально.

По разным данным, в операции по освобождению Курской области приняло участие от пяти до 10 тысяч военнослужащих КНА; их потери, к сожалению, были значительны, отчасти в результате полного пренебрежения к смерти, граничащего с фатализмом. Наши офицеры, общавшиеся с корейцами, спрашивали их о причинах такого самопожертвования на чужой земле, и в ответ слышали: «Это наш братский долг. Вы же тоже защищали Корею, и если на нас вновь нападут, вы опять придете на помощь».

И один в поле воин

Курская освободительная операция – это всего лишь часть длящейся уже четвертый год спецоперации, каждый день которой рождает новых героев, чьи подвиги становятся частью национальной памяти. Причем специфика боевых действий такова, что действия крупными группами, как, например, в операции «Поток», являются скорее исключением, а вот эпизоды, подобно тому, что имел место в Гуляйполе, когда всего три бойца захватили вражеский командный пункт батальона, случаются сплошь и рядом.

Бывает, что российским воинам приходится действовать против врага и вовсе в одиночку. Так, например, рядовой Сергей Бурмистров, находясь в ночном секрете, выставленном на важном тактическом направлении, обнаружил выдвижение к нашим позициям вражеской ДРГ. Его задачей было доложить об угрозе, что он и сделал.

Однако боец, оценив обстановку, принял решение самостоятельно атаковать диверсантов. Он подпустил вражеских боевиков на дистанцию кинжального огня и ликвидировал ДРГ противника. Более того, в плен был взят ее командир, который дал показания о месте расположения опорного пункта и замаскированных огневых точек, которые были уничтожены артиллерийским огнем.

Боец Воздушно-десантных войск с позывным «Грант», действующий в составе группировки войск «Днепр», в одиночку захватил опорный пункт ВСУ после ранения напарника. Ранее, в ходе боя за освобождение Новогригоровки в Запорожской области, «Грант» лично ликвидировал пятерых украинских боевиков.

Денис Свиридов с позывным «Мгновенный» во время штурма оказался отрезанным от своих и попал в окружение, причем его напарник погиб. Боец выживал в тылу противника полтора месяца, укрываясь в брошенном полуразрушенном блиндаже. За это время им было уничтожено 26 вражеских солдат и наемников, причем он пополнял боезапас и питался за счет взятого у неприятеля. Вспоминая произошедшее с ним, Денис отмечал, что самое сложное – борьба с самим собой: «Если ты сам себя переломишь, одолеешь, то всё, тебе уже ничего не будет».

Стрелок Балтийского мотострелкового батальона с позывным «Рай», оставшийся прикрывать отход товарищей, почти 17 часов в одиночку сдерживал вражескую группу из 12 боевиков. Он не только уничтожил двух противников, но и, забрав их оружие, сумел оторваться от врага и отойти на наши позиции.

Сама служба штурмовиком – уже проявление высшего героизма. Когда тебя от напарника отделяют сотни метров, а следующая боевая двойка может находиться в километре или дальше, ты наступаешь на врага, просачиваясь между его опорниками фактически в одиночку. И на подобное способен только невероятно смелый, по-настоящему героический человек.

За други своя

22 мая 2025 года в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России ефрейтору медицинской службы Людмиле Болилая. Людмила, фельдшер скорой помощи из подмосковного Ступина, стала первой женщиной, удостоенной такой чести за участие в СВО. В 2023 году она, желая помочь нашим воинам, решила отправиться на фронт. Людмила служила в мотострелковом подразделении на должности санинструктора.

Однажды под удар кассетного боеприпаса попали солдаты ее подразделения. Людмила выдвинулась в эпицентр для оказания им первой помощи и эвакуации из «красной зоны» (место ранения, находящееся под огнем противника). В тот момент, когда она перевязывала раненого бойца, последовал разрыв еще одного «Хаймарса», и женщина закрыла его своим телом, приняв на себя все поражающие элементы. К счастью, Людмила выжила, перенеся серию тяжелых операций; выжил и спасенный ею боец.

В июле 2025 года на Харьковском направлении погиб, прикрывая отход своих подчиненных, подполковник Евгений Королев. Выпускник РВВДКУ, он был награжден своим первым орденом Мужества, когда в августе 1996 года, во время уличных боев в Грозном, вынес истекавшего кровью командира. К моменту начала СВО он был уже военным пенсионером, однако не счел для себя возможным остаться в стороне и, заключив контракт, отправился на фронт.

12 мая 2025 в зоне СВО погиб 32-летний военный священник иерей Антоний Савченко, спасая раненых бойцов-десантников. По позиции части, которую окормлял отец Антоний, был нанесен удар «Хаймарсом» с кассетной боевой частью. Многие были убиты и ранены, получил ранение и сам батюшка. Несмотря на это, он начал перетаскивать в укрытие других пострадавших. Успел вынести четырех бойцов, а когда нес пятого – раненого офицера, последовал новый удар. Отец Антоний успел закрыть его своим телом, спас ценой собственной жизни.

Военный медик Арслан Хасанов (позывной «Кэп») с 2023 года служит в отделении эвакуации. За это время он спас несколько сот человек, доставляя их с поля боя на перевязочный пункт. В августе 2025 года он получил свое седьмое по счету ранение. За время службы вражеским огнем было выведено из строя его четыре эвакуационных багги.

В процессе эвакуации «Кэп» не расстается не только с медицинской сумкой, но и с дробовиком, медики и эвакуационный транспорт – приоритетная цель для вражеских операторов БПЛА. «Мы, когда видим дрон, всегда отрабатываем по нему. Прятаться, бежать от дрона бессмысленно вообще. Это сразу «двухсотый». Всегда надо врагу смотреть в лицо», – рассказывает Арслан.

Украинские дроноводы охотятся не только за российскими медиками, но и за мирными жителями. Российский штурмовик из группировки войск «Север» погиб, спасая жителей Волчанска Харьковской области, которых он вместе с сослуживцами эвакуировал из зоны боевых действий. Семь человек, главным образом пожилые люди, длительное время скрывались в подвалах разрушенного города, пока этот квартал не перешел под контроль наших войск. Когда жителей выводили из-под обстрела, вражеские операторы FPV-дронов пытались нанести по ним удар, хотя прекрасно видели, что это безоружные мирные люди. Наш боец прикрыл колонну, отвлекая вражеские БПЛА на себя, и погиб при выполнении задачи.

В поселке Отрадное Днепропетровской области наш штурмовик был ранен и отрезан от наших войск. В подвале одного из домов, разрушенных минометным огнем ВСУ, он обнаружил парализованную пенсионерку и ее дочь. В течение некоторого времени российский боец заботился о них, а как только появилась возможность, вывел их на контролируемую нашими войсками территорию, причем пожилую женщину он нес на руках.

Так героизм и готовность принести себя в жертву другим, осознание интересов страны как своих собственных, делает российскую армию самой боеспособной в мире. Когда подполковник Королев, погибший в Харьковской области, был в отпуске после ранения, его дочь-одиннадцатиклассница спросила: «Папа, ведь наверно неправильно, что мы здесь веселимся, когда вы там воюете?». «Доченька, мы и воюем ради того, чтобы вы жили и могли радоваться жизни!» – ответил офицер.