Путин: Героическая бригада «Ветераны» заслуживает наименования «гвардейская»

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что добровольческая бригада «Ветераны» заслуживает самых высоких оценок и присвоения наименования «гвардейская», передает ТАСС. Он подчеркнул это, отвечая на просьбу журналиста Первого канала дать бригаде такое звание, и отметил героизм ее бойцов.

«Безусловно, эта бригада заслуживает самых высоких оценок и звания «гвардейская», – подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что участники операции – героические люди, отличившиеся ответственным и профессиональным подходом. По его словам, бойцы «грамотно, скрупулезно, самым внимательным образом и ответственно готовили каждую свою операцию», и их работа была очень высокопрофессиональной.

«И, конечно, герои, очевидно», – отметил президент.

Добровольческая бригада «Ветераны» принимала участие в операции «Поток». В результате этой операции началось освобождение города Суджа и большей части Курской области, находившейся под контролем ВСУ. Штурмовой отряд, собранный из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат», а также добровольцев бригад «Ветераны» и «Восток-V», прошел примерно 15 км внутри трубопровода и внезапно для противника оказался у Суджи.

В операции по прохождению по газовой трубе участвовали более 600 военнослужащих, что позволило создать эффект внезапности и добиться тактического успеха в глубине обороны ВСУ.