Путин назвал союз России и Китая важным стабилизирующим фактором
Президент России Владимир Путин назвал внешнеполитическую связку Москвы и Пекина стабилизирующим фактором на фоне мировой турбулентности.
В ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина играет особую роль в глобальных процессах, передает РИА «Новости».
«Что же касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором», – заявил Путин.
Путин отметил, что тандем России и Китая занимает ключевые позиции на многих международных площадках, включая ООН, БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества. По его словам, страны готовы продолжать тесную координацию как в двустороннем формате, так и на многосторонних встречах.
Кроме того, президент России высоко оценил председательство Китая в ШОС, отметив его значительный вклад в развитие организации.
«Весомыми практическими результатами завершилось председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине», – заявил Путин.
Ранее Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.
Си Цзиньпин отметил, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Путина «дорогим другом».
Путин назвал всеобъемлющее партнерство двух стран образцовым.
Президент России также заверил председателя КНР в поддержке усилий по процветанию России и Китая.