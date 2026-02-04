Путин назвал союз России и Китая важным стабилизирующим фактором

Путин: Политическая связка России и КНР остается важным стабилизирующим фактором

Tекст: Вера Басилая

В ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина играет особую роль в глобальных процессах, передает РИА «Новости».

«Что же касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором», – заявил Путин.

Путин отметил, что тандем России и Китая занимает ключевые позиции на многих международных площадках, включая ООН, БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества. По его словам, страны готовы продолжать тесную координацию как в двустороннем формате, так и на многосторонних встречах.

Кроме того, президент России высоко оценил председательство Китая в ШОС, отметив его значительный вклад в развитие организации.

«Весомыми практическими результатами завершилось председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине», – заявил Путин.

Ранее Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

Си Цзиньпин отметил, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Путина «дорогим другом».

Путин назвал всеобъемлющее партнерство двух стран образцовым.

Президент России также заверил председателя КНР в поддержке усилий по процветанию России и Китая.