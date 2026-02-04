Песков заявил о несущественности точного времени окончания ДСНВ

Tекст: Елизавета Шишкова

Точное время, когда истекает действие российско-американского Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ), не имеет принципиального значения, передает ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркнул, что этот вопрос не столь важен, отвечая на просьбу журналистов о точных сроках завершения документа. По его словам, он не может сразу назвать конкретные данные и должен уточнить информацию.

«Вряд ли это имеет принципиальное значение», – сказал Песков в ходе общения с прессой. Он также напомнил, что Кремль уже давал оценку последствиям завершения действия договора и отсутствию ответа американской стороны на российскую инициативу.

Ранее Песков заявил, что истечение срока ДСНВ негативно отразится на мировой безопасности. Заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия не планирует официально обращаться к США перед завершением действия ДСНВ и будет считать отсутствие ответа позицией Вашингтона.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.