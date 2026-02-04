  • Новость часаПереговоры по Украине начались в Абу-Даби
    Русские Литвы встали на защиту Гагарина
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
    Переговорщики в Абу-Даби приняли невозможность вступления Украины в НАТО
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    «Северяне» уничтожили стрелявшую по Белгороду украинскую РСЗО HIMARS
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    4 февраля 2026, 14:26 • Новости дня

    Песков заявил о несущественности точного времени окончания ДСНВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конкретное время истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях не играет решающей роли.

    Точное время, когда истекает действие российско-американского Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ), не имеет принципиального значения, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что этот вопрос не столь важен, отвечая на просьбу журналистов о точных сроках завершения документа. По его словам, он не может сразу назвать конкретные данные и должен уточнить информацию.

    «Вряд ли это имеет принципиальное значение», – сказал Песков в ходе общения с прессой. Он также напомнил, что Кремль уже давал оценку последствиям завершения действия договора и отсутствию ответа американской стороны на российскую инициативу.

    Ранее Песков заявил, что истечение срока ДСНВ негативно отразится на мировой безопасности. Заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия не планирует официально обращаться к США перед завершением действия ДСНВ и будет считать отсутствие ответа позицией Вашингтона.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    3 февраля 2026, 17:30 • Новости дня
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна

    Певица Алла Пугачева упоминалась в документах по делу Эпштейна

    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна обнаружено упоминание российской певицы Аллы Пугачевой в письме венчурного инвестора.

    Имя певицы Аллы Пугачевой фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости». Документы министерства юстиции США содержат письмо венчурного инвестора Бориса Николича, отправленное Эпштейну в январе 2014 года.

    В нем Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых людях, отмечая: «Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву Елизавету II. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос».

    В письме также указано, что самым почитаемым человеком в мире по результатам опроса стал основатель Microsoft Билл Гейтс. В теме письма значится: «Миссия выполнена для некоторых».

    Джеффри Эпштейну в 2019 году в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую деятельность. По этим статьям ему грозило до 40 лет лишения свободы и до пяти лет по второй статье. По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. Некоторым жертвам он платил наличными сотни долларов и поручал находить новых девушек для подобных встреч. Возраст пострадавших доходил до 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предстоящий допрос Билла и Хиллари Клинтон по этому делу. Между тем после публикации новых документов по делу Эпштейна доверие к кронпринцессе Метте-Марит в Норвегии снизилось у более чем трех четвертей жителей страны.


    4 февраля 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сдержал обещание и временно приостановил удары по Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

    Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    3 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    FT: Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим и страны Запада подготовили стратегию, предусматривающую прямое военное вмешательство иностранных армий в случае несоблюдения условий будущего договора о прекращении огня.

    Власти США и европейских государств согласовали с Киевом порядок действий при возможном срыве мирных договоренностей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

    Документ предполагает жесткую реакцию союзников вплоть до прямого участия западных воинских контингентов.

    Отмечается, что замысел обсуждали украинские, европейские и американские чиновники в декабре и январе. План предполагает «многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия».

    В первые 24 часа после гипотетического нарушения режима тишины последует лишь дипломатическое предупреждение. Если боевые действия продолжатся, спустя 72 часа в конфликт могут вмешаться силы так называемой коалиции желающих, включая армию США.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы альянса направить военных на Украину сразу после заключения мира. По его словам, западные силы обеспечат поддержку на суше, море и в воздухе.

    Ранее Москва поясняла, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине российская сторона будет считать иностранной интервенцией.

    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    4 февраля 2026, 04:23 • Новости дня
    США пригрозили ввести санкции против Алжира за покупку российских истребителей

    Представитель Госдепа Палладино: США могут ввести санкции против Алжира

    Tекст: Антон Антонов

    Против Алжира из-за закупки этой страной российских истребителей могут ввести санкции, заявил глава Бюро по делам Ближнего Востока Госдепа США Роберт Палладино.

    Палладино выступил на слушаниях в подкомитете сената США по делам Ближнего Востока, Южной Азии, Центральной Азии и вопросам противодействия терроризму, передает РИА «Новости».

    «Я бы сказал, что государственный департамент привержен соблюдению закона о противодействии противникам Америки посредством санкций, и такие сделки, как те, что вы описали, могут повлечь за собой соответствующее решение», – заявил он.

    Палладино подчеркнул, что США стараются отговорить партнеров от сотрудничества со стратегическими противниками США, подчеркивая необходимость решительно противостоять таким действиям, будь то в отношении Китая или России.

    Он также заявил, что Соединенные Штаты продолжают искать способы «защиты» американского народа и суверенитета. Эти комментарии прозвучали в ответ на вопрос о влиянии отношений Алжира с Россией на усилия США по борьбе с терроризмом в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад сообщалось, что Алжир стал первым известным иностранным покупателем российского истребителя пятого поколения Су-57.

    4 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартует новый раунд консультаций по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся без приглашения представителей прессы и пройдут в закрытом формате, ожидается итоговое коммюнике, сообщил источник.

    Переговоры между представителями России, США и Украины по вопросам урегулирования конфликта на Украине пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, передает РИА «Новости».

    Как сообщил источник агентства, встреча будет закрытой, журналисты на нее не приглашены.

    По его словам, пресс-конференция по итогам встречи не планируется, однако возможно итоговое коммюнике.

    Предыдущий раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби прошел 23 и 24 января и также длился два дня.

    Ранее спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Абу-Даби на переговоры по Украине.

    Украинская делегация также прибыла в Абу-Даби для участия во встречах.

    Российская делегация прибыла в столицу ОАЭ для переговоров.

    Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    4 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби

    Переговоры по Украине стартовали в Абу-Даби в разных форматах

    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, при этом обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ, сообщил источник.

    Собеседник агентства ТАСС сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби можно считать начавшимися.

    По его словам, обсуждения организованы в разных треках и форматах, но пресса не предусмотрена.

    Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины решили провести в Абу-Даби в закрытом формате.

    3 февраля 2026, 21:14 • Новости дня
    Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawk
    Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawk
    @ Elizabeth Frantz/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России) обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением поставлять киевскому режиму ракеты Tomahawk.

    Эти ракеты якобы способны стать «переломным фактором в военном плане», заявил Грэм, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что действующие меры давления на Москву не приносят ожидаемого результата. По его словам, попытки подтолкнуть российскую сторону к переговорам пока не работают.

    Грэм также поддержал идею усиления экономических санкций. Он полагает, что Вашингтону и Европе следует нацелиться на покупателей российской нефти.

    В ноябре президент США Дональд Трамп заявлял, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

    3 февраля 2026, 18:45 • Новости дня
    Захарова заявила о посягательствах США на лидеров суверенных стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты регулярно вмешиваются в дела глав других суверенных государств.

    США постоянно посягают на лидеров других суверенных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула: «Они делали это постоянно, они делают это на каждом историческом витке, они делают это по-разному».

    Она напомнила о судьбе бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, отметив: «Я, например, помню, что они сделали с тем же самым Саддамом Хусейном. Это лучше или хуже? Они его повесили».

    По словам Захаровой, американская администрация также стояла за свержением ливийского лидера Муамара Каддафи, причем еще задолго до попыток похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Она добавила, что подобная политика характерна для США на протяжении всей их истории.

    Захарова отдельно отметила, что подобные действия прекращаются только в том случае, если США знают о возможности ответа на свои шаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США по захвату Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.

    3 февраля 2026, 22:42 • Новости дня
    Белый дом заявил об участии Уиткоффа и Кушнера в переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация США в составе специального посланника президента Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера прибудет в среду в Абу-Даби для участия в переговорном процессе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что переговоры России, США и Украины в ОАЭ остаются в силе, а визит американской делегации уже запланирован. передает РИА «Новости».

    Ливитт сообщила, что предыдущие встречи в Абу-Даби носили «исторический характер», и отметила их значимость для всех сторон.

    Детали предстоящей встречи не раскрываются, однако известно, что в переговорах примут участие представители России, США и Украины. Ожидается, что обсуждение продолжится в том же формате, что и на предыдущих раундах.

    Напомним, 1 февраля New York Times писала, что второй раунд переговоров между  Россией, США и Украиной по урегулированию украинского конфликта перенесен на несколько дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби вновь возглавит начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    4 февраля 2026, 06:13 • Новости дня
    США впервые за три года импортировали свинец из России

    Tекст: Антон Антонов

    В ноябре Соединенные Штаты впервые с апреля 2022 года импортировали необработанный свинец из России, сумма поставок достигла 49,5 тыс. долларов, свидетельствуют данные американской статслужбы.

    В последний раз США закупали российский свинец в апреле 2022 года, когда поставки оценивались почти в 161 тыс. долларов. В 2022 году поставки также осуществлялись в январе, феврале и марте – на 6,7 млн, 286,5 тыс. и 6,7 млн долларов соответственно, передает РИА «Новости».

    В ноябре 2025 года США импортировали необработанный свинец из девяти стран. Россия заняла восьмое место по объему поставок. Крупнейшими поставщиками стали Австралия, Канада, Южная Корея, Мексика и Британия, чьи объемы экспорта существенно превышают российские. Австралия поставила продукции на 47,7 млн долларов, Великобритания – на 2,3 млн долларов.

    Свинец широко используется в производстве аккумуляторов, для защиты от радиации и других промышленных нужд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экспорт медицинских и ветеринарных инструментов из России на рынок США резко вырос в ноябре. Объем поставок достиг максимального уровня за три с половиной года.

    4 февраля 2026, 09:39 • Новости дня
    Дмитриев прибыл в Абу-Даби на переговоры

    Глава РФПИ Дмитриев прибыл в Абу-Даби на переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию Абу-Даби с борта самолета.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию Абу-Даби с борта самолета в Instagram (признана экстремистской, запрещена на территории РФ), передает РИА «Новости».

    Снимок появился на фоне сообщений о предстоящем новом раунде переговоров в ОАЭ по ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между делегациями России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Ожидается обсуждение вопросов, связанных с урегулированием украинского конфликта.

    Ранее в Абу-Даби в ОАЭ прибыла российская делегация для переговоров по Украине.

    В Белом доме заявили об участии в переговорах Уиткоффа и Кушнера.

    До этого второй раунд переговоров между Россией, США и Украиной по вопросу урегулирования конфликта перенесли на несколько дней, он должен был состояться 1 февраля.

    Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби вновь возглавит начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    4 февраля 2026, 10:33 • Новости дня
    Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби

    Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    В столицу ОАЭ прилетел спецпосланник США Стивен Уиткофф, который примет участие во втором раунде переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прибыл в Абу-Даби. В аэропорту Аль-Батин подтвердили факт приземления воздушного судна американской делегации, передает ТАСС.

    «Самолет спецпредставителя американского президента прибыл», – сообщил источник агентства.

    Ожидается, что переговоры по украинскому урегулированию состоятся в столице ОАЭ 4 и 5 февраля с участием представителей России, США и Украины.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Абу-Даби на переговоры по Украине.

    Российская делегация прибыла в столицу ОАЭ для участия в этих переговорах.

    В Белом доме заявили об участии в переговорах Уиткоффа и Кушнера.

    Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби вновь возглавит начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    4 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Кремль спросили о переговорах по Украине в Абу-Даби

    Песков: В Абу-Даби в среду пройдут трехсторонние переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о времени старта трехсторонних переговоров по безопасности между Россией, США и Украиной в Абу-Даби будет решаться делегациями на месте, второй раунд встречи продолжится в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Время начала консультаций России, США и Украины в рамках рабочей группы по вопросам безопасности определяется представителями делегаций на месте, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, работа начнется в среду, но точное время старта регулируется участниками в зависимости от их готовности. Он уточнил, что переговоры проходят в трехстороннем формате.

    Песков добавил, что Кремль не планирует публикаций по итогам встречи в Абу-Даби.

    «Ждать сообщений пока не нужно. Мы не планируем какие-то сообщения давать», – отметил Песков.

    Он также подчеркнул, что переговоры по украинскому урегулированию в любом случае будут продолжаться в течение сегодняшнего дня. В Москве не получают постоянной информации о стадиях консультаций в ОАЭ, добавил представитель Кремля.

    Ожидается, что переговоры пройдут также и 5 февраля с участием делегаций России, США и Украины в столице ОАЭ.

    В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, которые проходят в нескольких форматах и полностью закрыты для СМИ.

    Было принято решение провести переговоры России и Украины в Абу-Даби в закрытом формате.

    4 февраля 2026, 13:48 • Новости дня
    Кремль выразил признательность США за усилия по урегулированию на Украине

    Песков: Россия признательна США за усилия по украинскому урегулированию

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва признательна американским переговорщикам за их усилия по урегулированию ситуации на Украине.

    Москва выражает благодарность американским переговорщикам за усилия, направленные на урегулирование ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция страны по этому вопросу остается однозначной и понятной как Киеву, так и Вашингтону.

    Он добавил, что Россия сохраняет открытость к мирному решению конфликта.

    Ранее в столицу ОАЭ прибыл спецпосланник США Стивен Уиткофф для участия во втором раунде переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    В Абу-Даби начались переговоры по ситуации на Украине, обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ.

    До этого сообщалось, что переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате.

