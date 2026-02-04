МИД Украины сообщил о военном фокусе переговоров в Абу-Даби

Tекст: Ольга Иванова

Военные и военно-политические вопросы станут основными темами обсуждения на новом раунде трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, передает РИА «Новости». Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«В фокусе этих переговоров будут военные и военно-политические вопросы... Есть много нюансов по поводу того, как гипотетически может происходить завершение войны... Интерес украинской стороны узнать, на что настроены россияне и американцы в этом контексте», – заявил Тихий украинскому изданию «Новости.LIVE».

По словам Тихого, украинская делегация также продолжает работу над гуманитарными вопросами, в частности по теме обмена военнопленными. Подчеркивается, что обсуждение этих тем остается актуальным в рамках переговорного процесса.

Ранее в Абу-Даби начались переговоры по ситуации на Украине, обсуждение проходит в нескольких форматах и закрыто для СМИ.



