Газпром: Европа уже израсходовала 87% газа из ПХГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Европа уже использовала около 87% газа, закачанного в подземные хранилища перед зимним сезоном, сообщает Газпром со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. По состоянию на 2 февраля в европейских ПХГ осталось менее 40% запасов, что на три недели раньше, чем в прошлом году.

В компании уточнили, что ситуация наиболее остра в Нидерландах, где уровень заполненности хранилищ опустился ниже 25%. В ПХГ Франции этот показатель составляет менее 30%, а в Германии запасы снизились до 31,3%.

В Газпроме также отметили, что текущая ценовая конъюнктура на газовом хабе TTF осложняет формирование запасов на следующий зимний период.

«С середины января цены на газовом хабе TTF с поставкой »на следующее лето« находятся на уровне или выше цен »на следующую зиму«. Такая ситуация делает летнюю закачку газа в ПХГ невыгодной, что дополнительно усложняет для Европы задачу по созданию необходимого запаса перед следующим отопительным сезоном», – заявили в компании.

Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%. «Газпром» ранее заявил о рекордном отборе газа из подземных хранилищ Европы.

При этом, в январе объем поставок газа российским потребителям достиг 51,275 млрд кубометров, что стало новым максимумом.



