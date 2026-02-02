Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?11 комментариев
«Единая Россия» включила промышленный блок в народную программу
Партия «Единая Россия» подготовила отдельный раздел в народной программе, посвященный поддержке промышленности и внедрению инноваций, включая предложения экспертов отрасли. Об этом рассказал секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.
Якушев сообщил, что в обновленной народной программе «Единой России» отдельное внимание будет уделено развитию промышленности и инновациям, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Программа направлена на укрепление позиций России в ключевых отраслях и обеспечение технологического суверенитета. К работе над этим разделом приглашены представители Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, чтобы наполнить документ конкретными предложениями.
Якушев подчеркнул, что основой программы станут инициативы граждан и мнение авторитетных экспертов. По его словам, «народная программа станет планом работы партии на следующие пять лет». Партия также сосредотачивает усилия на поддержке инвестиций в расширение производства, повышении технологического уровня предприятий и развитии среднего профессионального образования.
«Программы «Передовые инженерные школы» и «Профессионалитет» уже готовят специалистов, которые приходят на предприятия», – сказал Владимир Якушев. Кроме того, важными направлениями названы цифровизация и роботизация промышленности, а также поддержка научных исследований через федеральный бюджет.
Глава Госкорпорации Ростех и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов отметил, что прошедший год стал периодом высокой ответственности для промышленности. Он заявил: «В новом программном документе необходимо сформировать самостоятельный, содержательный промышленный блок, ориентированный на развитие различных отраслей индустрии, технологическое лидерство и обеспечение национальной безопасности».
Первый председатель Лиги содействия оборонным предприятиям, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев рассказал о начале сбора предложений от предприятий, научных организаций и регионов. Он предложил создать в регионах постоянные рабочие группы по промышленной политике для системной работы над проблемами и решениями в отрасли.