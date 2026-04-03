Матвиенко: Россия не станет похищать Зеленского, как США сделали с Мадуро

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия не планирует похищать Владимира Зеленского, как это делали США с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы «60 минут», передают «Вести».

По ее словам, подобное предложение не соответствует принципам России и противоречит ее статусу как одной из самых уважаемых стран мира.

«Вы предлагаете Зеленского, что ли, украсть? Вы не провоцируйте меня на ответ, что вот надо жахнуть, надо сейчас кого-то выкрасть. Это не наш стиль. Мы самая уважающая себя страна и уважаемая страна в мире. Если мы будем действовать такими методами, мы потеряем уважение к себе», – заявила Матвиенко.

Матвиенко также отметила, что подобные действия не принесут желаемого результата, приведя в пример действия США в отношении иранского аятоллы Али Хаменеи. По ее словам, эффект от подобных операций отсутствует, а негативный след в истории останется навсегда. Она подчеркнула, что Россия не намерена использовать такие методы в международной политике.

Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро. Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.