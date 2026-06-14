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Мирная жительница погибла при ударе БПЛА ВСУ по Брянской области
Мирная жительница погибла при ударе дрона ВСУ по Брянской области
Украинский беспилотник самолетного типа ударил по деревне в Трубчевском районе в Брянской области, в результате чего один человек погиб и двое пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Сагутьево Трубчевского района. В результате удара погибла мирная жительница», – написал он на платформе Max.
Ковальчук добавил, что при атаке беспилотника также пострадали двое мужчин. Им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня при ударе украинского беспилотника по автомобилю в поселке Белая Березка пострадали пятеро мирных жителей.
В тот же день в селе Чубковичи из-за атаки дрона получили ранения женщина и двое малолетних детей.
В конце мая в результате налета вражеского аппарата на гражданскую машину в Севске погибла пассажирка.