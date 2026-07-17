Хакеры взломали налоговую систему Украины

Хакеры получили данные об элитной недвижимости украинских чиновников

Tекст: Денис Тельманов

Данные об элитной недвижимости и автомобилях украинских чиновников оказались в открытом доступе после кибератаки, передает РИА «Новости». Доступ ко всей государственной налоговой системе был осуществлен путем взлома электронного документооборота.

«Корпоративная сеть Государственной налоговой службы Украины была нами взломана. В результате этой операции мы получили имущественные данные украинских чиновников и силовиков: декларации, сведения о покупке крупной недвижимости, данные об отчетах по налоговым отчислениям со стороны стран Запада, а также внутренний документооборот всей налоговой системы», – заявили представители хакерской группировки «НЮАНС».

В ходе анализа полученной информации кибервзломщики обнаружили люксовые автомобили марок BMW, Audi, Mercedes и Bentley, которые числятся на балансе Львовского городского совета и налоговой службы.

Кроме того, были найдены жилые помещения площадью от 280 до 800 квадратных метров, оформленные на руководителя департамента львовской налоговой службы.

Хакеры также отметили, что доступ к внутренней сети позволил собрать данные юридических лиц из силовых ведомств за последние 18 месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте группировка «Кибер Серп» взломала государственный ключ шифрования всех ведомств Украины.

В ноябре прошлого года хакеры получили личные данные высокопоставленных работников офиса Владимира Зеленского.

Месяцем ранее киберпреступники завладели базой данных маркетплейса дронов для украинских военных.