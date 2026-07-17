Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева за Старобельск

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дипломат задалась вопросом о сроках введения европейских ограничений в отношении украинских властей за террористические акты против России, передает ТАСС.

Она также упомянула необходимость наказания США и Израиля за обстрелы Тегерана.

Поводом для реакции послужило недавнее решение Совета Европы. Европейские чиновники впервые применили новый вид рестрикций против пяти граждан России и промышленной группы «АБС электро» за удары по Киеву.

«Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера»?», – задалась вопросом Захарова.

Она также поинтересовалась реакцией Запада на многолетние обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства журналистов и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат с иронией добавила, что Брюссель наверняка не оставит без внимания и недавние удары по иранской столице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС впервые ввел санкции против пяти россиян за удары по Киеву.

Мария Захарова указала на отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ убийства главного инженера Запорожской АЭС.

Месяцем ранее дипломат обратила внимание на молчание мирового сообщества о гибели студентов в Старобельске.