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    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

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    17 июля 2026, 22:56 • Новости дня

    Задержанные в Айя-Софии россияне Филоновы вылетели из Стамбула в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Двое россиян, задержанных в стамбульском соборе Айя-София, вечером покинули Турцию запланированным рейсом в Москву, сообщили в генконсульстве России.

    «Мы получили подтверждение, что граждане Филоновы запланированным рейсом в 19.50 по местному времени (совпадает с мск) вылетели в Москву», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что двое российских граждан, задержанных турецкой полицией в стамбульской мечети Айя-София за чтение Библии, будут высланы на родину

    Перед этим российских туристов, задержанных в мечети, перевели в депортационный центр миграционной службы.

    Сообщалось, что сотрудники генерального консульства России в Стамбуле разбираются в ситуации с арестом Виктории и Игоря Филоновых по обвинению в разжигании ненависти после инцидента в соборе Святой Софии.

    15 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    В «Единой России» вступились за россиянку-волонтера, которую судят во Франции

    В «Единой России» заступились за обвиненную в шпионаже россиянку Новикову

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент и член генсовета «Единой России» Евгений Поддубный призвал защитить российскую активистку Анну Новикову, которую судят в Париже по обвинению в якобы шпионаже.

    Евгений Поддубный призвал защитить россиянку Анну Новикову, обвиненную французской контрразведкой в шпионаже, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    Военкор напомнил, что в среду в Париже состоится очередное заседание суда, где будет рассмотрена мера пресечения для волонтёра.

    «Анна гражданский активист и одна из основателей гуманитарной организации «SOS Donbass». Анна и ее французские коллеги (они так же арестованы) пыталась открыть глаза европецам на зверства киевского режима в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима», – отметил журналист.

    По словам военкора, дело имеет политическую подоплеку, однако российские дипломаты делают все возможное для освобождения активистки.

    Он подчеркнул, что Новикова пострадала за свои убеждения и стремление говорить правду.

    В ноябре прошлого года французские спецслужбы задержали активистов ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже.

    Посольство России в Париже предложило предоставить Анне Новиковой жилье для перевода под домашний арест.

    В мае парижский суд отклонил прошение о смягчении меры пресечения российской общественнице.

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    16 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400

    Минобороны Турции сообщило о продолжении работы по комплексам С-400

    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое военное ведомство подтвердило продолжение работы по теме российских зенитных ракетных комплексов С-400, отказавшись уточнять детали процесса.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение определенной работы, связанной с купленными у России зенитными ракетными комплексами С-400. При этом военное ведомство не стало уточнять конкретный характер проводимых мероприятий, передает ТАСС.

    «Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», – заявил представитель министерства на брифинге в Анкаре.

    Ранее проправительственная газета Hurriyet опубликовала информацию о возможной перепродаже российских комплексов. По данным издания, системы С-400 могли быть реализованы одной из стран Персидского залива, среди вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Официальные власти Турции эти слухи пока не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая пресса сообщила о тайной продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи российских комплексов сверхчувствительной.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о передаче этого вооружения третьим государствам.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    16 июля 2026, 11:51 • Новости дня
    Турция согласилась стать гарантом безопасности Украины
    Турция согласилась стать гарантом безопасности Украины
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в контексте обсуждаемого вопроса о будущих гарантиях безопасности для Украины Анкара согласилась возглавить военно-морскую составляющую этой работы.

    Фидан сообщил, что Турция намерена взять на себя шефство над морскими гарантиями безопасности для Киева, передает ТАСС.

    «Ранее был поднят вопрос о том, как Турция могла бы потенциально внести вклад. В настоящее время обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения – гарантии безопасности», – заявил дипломат.

    По словам министра, урегулирование конфликта имеет шансы на успех в обозримом будущем. Он напомнил об эффективности стамбульского формата, где представители сторон провели прямые переговоры. При этом Фидан указал на сохраняющийся риск эскалации и необходимость преодоления существующих препятствий.

    Анкара планирует продолжить активную дипломатию для организации нового раунда диалога. Потребность в прекращении огня официально признается участниками конфликта, а также поддерживается международным сообществом, включая США и Китай.

    Накануне Хакан Фидан анонсировал свой визит в Киев для обсуждения путей завершения конфликта.

    Несколькими днями ранее на саммите в Париже глава турецкого МИД предложил возобновить мирный диалог на территории республики.

    В июне президент России Владимир Путин обсудил переговорные инициативы Анкары с турецким министром в Казани.

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    17 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Таиланд раскрыл аферу с продававшейся в «русской деревне» недвижимостью

    Полиция Таиланда задержала четырех россиян за махинации с элитной недвижимостью

    Таиланд раскрыл аферу с продававшейся в «русской деревне» недвижимостью
    @ KAIKUNGWON DUANJUMROON/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Таиланда раскрыли масштабную теневую схему по скупке роскошных вилл, арестовав группу граждан России, пишут местные СМИ.

    В Таиланде задержали четырех россиян за аферы с элитной недвижимостью. Масштабные обыски прошли одновременно по 41 адресу в провинции Чонбури, пишут «Вести» со ссылкой на газету The Nation. Местные силовики проверили деятельность 33 компаний, которые подозреваются в оформлении бизнеса на подставных лиц для обхода запрета на владение землей иностранцами.

    В ходе оперативных мероприятий стражи порядка изъяли финансовую документацию, компьютеры и электронные носители. Расследование затрагивает роскошные жилые комплексы стоимостью более пяти млрд батов, что эквивалентно примерно 154 млн рублей.

    Отмечается, что эти объекты активно продвигались на различных интернет-площадках под видом «русской деревни». Сейчас следователи выясняют, были ли вовлечены в незаконную деятельность граждане Таиланда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция Таиланда пресекла схему незаконного завладения элитными участками с участием россиянина.

    Ранее, в марте на Пхукете правоохранители задержали гражданина России за управление отелем через подставных лиц. А в январе сотрудники местной полиции арестовали еще одного россиянина по подозрению в финансовом мошенничестве.

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    15 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Генконсульство начало выяснять причины задержания россиян в стамбульской мечети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники генерального консульства в Стамбуле разбираются в ситуации с арестом российских граждан, которых обвинили в разжигании ненависти после инцидента в соборе Святой Софии.

    «На данный момент информации по этому случаю еще нет», – указали в российском консульстве ТАСС.

    Местная полиция подтвердила факт инцидента, однако отказалась предоставлять дополнительные комментарии.

    Власти провинции и управление по делам миграции также воздерживаются от заявлений.

    Управляющий отелем, где проживали туристы, сослался на закон о защите персональных данных и не стал раскрывать их местонахождение.

    Ранее в СМИ появились данные о том, что россиян Викторию и Игоря задержали 13 июля за чтение Библии. Правоохранители доставили их в участок и составили протокол. Туристов подозревают в нарушении статьи местного уголовного кодекса о разжигании вражды среди населения.

    Напомним, в июле 2020 года президент Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии. Бывший музей официально стал мечетью, после чего там возобновились религиозные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года полиция Стамбула задержала пару россиян за поцелуй в мечети Чамлыджа.

    В августе того же года местный житель устроил пожар внутри мечети Айя-София.

    С января 2024 года вход в этот религиозный объект для иностранных туристов стал платным.

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    15 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    В Турции решают вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян

    Tекст: Денис Тельманов

    Генконсульство России в Стамбуле подтвердило задержание двух российских туристов после инцидента в соборе Айя-София. В настоящее время они находятся в депортационном центре, где рассматривается вопрос об их высылке из Турции.

    В генеральном консульстве России в Стамбуле подтвердили факт задержания россиян, передает ТАСС. «В связи с вашим обращением относительно ситуации с российскими гражданами Филоновой Викторией Сергеевной и Филоновым Игорем Андреевичем сообщаем следующее», – заявили в ведомстве.

    Дипломаты добавили, что 14 июля получили информацию от родственников о задержании туристов.

    В настоящее время россияне находятся в депортационном центре. Местное управление по вопросам миграции рассматривает возможность их высылки из страны.

    Представители консульства поддерживают постоянный контакт с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и компетентными органами Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие правоохранители задержали Викторию и Игоря за чтение Библии. В мае полиция Антальи арестовала другого россиянина из-за конфликта с местным жителем.

    Осенью прошлого года силовики отпустили пару граждан России после поцелуя в стамбульской мечети.

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    15 июля 2026, 13:43 • Новости дня
    Фидан назвал цель визита в Киев

    Фидан заявил о планах обсудить в Киеве урегулирование конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что проведет переговоры с украинским руководством для поиска путей завершения текущего конфликта и передачи посланий от Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Дипломат посетит украинскую столицу 15 и 16 июля. Ожидается, что его примет Владимир Зеленский, а также состоятся встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, передает РИА «Новости».

    «В Киеве мы будем обсуждать то, как можно завершить этот конфликт. Узнаем позицию украинских коллег, передадим послания президента Эрдогана и поделимся нашими мнениями», – заявил Хакан Фидан журналистам в Польше.

    Министр напомнил, что месяцем ранее турецкая делегация побывала в Москве. Там представители Анкары передали российской стороне послания своего лидера и изучили позицию властей России по урегулированию ситуации.

    Кроме того, накануне глава ведомства поучаствовал в парижской конференции. Теперь Анкара намерена продолжить дипломатические усилия для мирного разрешения украинского кризиса.

    Ранее на недавнем саммите в Париже Хакан Фидан предложил возобновить мирный диалог по Украине на территории Турции.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким министром инициативу Анкары в Казани.

    Для достижения прочного мира турецкая сторона выразила готовность организовать следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом.

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    17 июля 2026, 02:49 • Новости дня
    Власти Чили усомнились в законности выдачи гражданства ряду детей россиян

    Миграционная служба Чили захотела проверить выдачу гражданства детям россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Чили сомневаются в законности выдачи гражданства ряду детей россиян, при этом обращений по данному вопросу не поступало ни от самих россиян, ни от местных властей, сообщили Центр журналистских расследований Ciper и посольство России в Чили.

    «Миграционная служба Чили обратилась в службу регистрации актов гражданского состояния с просьбой проверить гражданство 24 детей: их родители, россияне, имели статус «иностранцев-транзитников», – сообщает Ciper.

    Расследование затронуло и другие иностранные семьи, при этом уже было отозвано гражданство у 62 детей, однако доля россиян среди них пока неизвестна, передает РИА «Новости».

    Как пишет Ciper, большинство детей россиян, чьи документы проверяются, зарегистрированы в курортном Винья-дель-Мар. Журналисты пишут, что там якобы действуют компании, предлагающие иностранцам полный сервис по организации родов в Чили и оформлению документов для новорожденных.

    Конституция страны запрещает автоматически предоставлять гражданство детям, родители которых находятся на ее территории временно.

    В посольстве России в Чили сообщили, что тема им давно известна и находится под наблюдением с точки зрения защиты прав российских граждан, но описанная проверка к этим случаям не относится. В дипмиссии подчеркнули, что никакой шумихи вокруг истории нет и что не поступало обращений ни от россиян, ни от местных властей.

    Российские дипломаты напомнили, что власти Чили уже несколько месяцев предупреждают: дети туристов и «иностранцев-транзитников», рожденные в стране, не имеют права на автоматическое гражданство. По словам посольства, отдельные выданные ранее документы будут приведены в соответствие с местным законодательством.

    В дипмиссии указали, что так называемый родильный туризм превратился в распространенный бизнес с высокой стоимостью услуг, которая может резко вырасти при любых медицинских осложнениях и активно поддерживается рекламой. Дипломаты выразили надежду, что будущие родители будут опираться не на «завлекающие посты» в соцсетях, а на изучение законодательства и здравый смысл.

    В посольстве также предупредили, что второй паспорт для ребенка способен обернуться ограничениями с точки зрения российского права, в том числе при устройстве на госслужбу. Кроме того, дополнительное гражданство несет за собой налоговые, военные и иные обязанности, которые устанавливает страна второго гражданства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Аргентины Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил о связанной с ростом «родильного туризма» необходимости ужесточить миграционные правила.

    Аргентинский юрист рассказал о случаях смерти новорожденных после перелетов россиянок в Аргентину ради получения для детей местного гражданства.

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    15 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД призвал россиян избегать опасных районов Персидского залива

    МИД призвал россиян избегать опасных районов Персидского залива из-за эскалации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне обострения вооруженного противостояния между США и Ираном в МИД россиянам настоятельно советуют держаться подальше от военных объектов на Ближнем Востоке.

    МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива. Дипломатическое ведомство выпустило официальное предупреждение для соотечественников в связи с растущей напряженностью в регионе.

    Граждан просят проявлять максимальную осторожность. «Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах», – говорится в заявлении министерства.

    Эскалация конфликта началась 8 июля после серии американских атак по иранской территории. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило свои действия ответом на угрозы коммерческому судоходству в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские военные нанесли ответные удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США завершило третью серию атак по иранским военным объектам. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Израиль выразил готовность присоединиться к американским ударам.

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    15 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    В США трех россиян обвинили в киберпреступлениях и мошенничестве

    В США трех россиян обвинили в киберпреступлениях

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти рассекретили обвинительное заключение прокуратуры против жителей Петербурга, подозреваемых в масштабном компьютерном мошенничестве и отмывании денег.

    Прокуратура по северному округу штата Огайо предъявила обвинения в киберпреступлениях трем гражданам России, передает РИА «Новости».

    «Прокуратура США по северному округу штата Огайо объявила о снятии грифа секретности с обвинительного заключения, в котором трем гражданам России предъявлены обвинения в причастности к вредоносной киберактивности, направленной против критической инфраструктуры США», – говорится в заявлении ведомства.

    Фигурантами дела стали жители Петербурга Александр Волосовик, Кирилл Затолокин и Юлия Панкова. Кроме того, обвинения выдвинуты против компаний Media Land и ML.Cloud.

    Россиян подозревают в сговоре ради компьютерного мошенничества, использовании электронных средств связи для обмана, а также в отмывании незаконных доходов.

    Госдепартамент в рамках программы «Награды за правосудие» предложил вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о сообщниках обвиняемых.

    Власти также обещают возможное переселение лицам, предоставившим ценные сведения о связи фигурантов с иностранными правительствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Госдуму внесли проект закона о праве ВС защищать россиян за рубежом. Египетский суд заморозил активы троих россиян по делу о международном мошенничестве. Суд Индонезии отправил россиянку в тюрьму за сокрытие наркоплантации.

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    15 июля 2026, 17:36 • Новости дня
    Спасатели эвакуировали заблудившихся в горах турецкой провинции Ризе россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    На северо-востоке Турции трое граждан России успешно найдены и эвакуированы после того, как заблудились из-за сильного тумана во время пешей прогулки.

    Российские дипломаты подтвердили благополучное завершение поисковой операции в турецкой провинции Ризе, передает РИА «Новости». Туристы сбились с пути во вторник и были вынуждены обратиться за помощью к экстренным службам.

    «В настоящее время поисково-спасательная операция турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) и подразделений жандармерии (JAK) завершена. Туристы спускаются по безопасному маршруту в сопровождении подразделений AFAD и JAK. Предварительно, состояние здоровья российских граждан оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью не выявлено», – сообщили в генеральном консульстве России в Трабзоне.

    Сотрудники дипмиссии продолжают поддерживать связь с местными правоохранительными органами для установления личностей спасенных. Отмечается, что родственники путешественников за помощью в дипломатическое представительство не обращались.

    В мае экскурсионный автобус с четырнадцатью российскими туристами столкнулся с деревом под Антальей.

    Ранее спасательные службы эвакуировали россиян из унесенных в море автофургонов в турецкой Чамьюве.

    Весной сотрудники МЧС успешно завершили операцию по спасению двух альпинистов на Эльбрусе.

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    16 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Генконсульство сообщило о депортации задержанных в Стамбуле россиян

    Дипломаты в Стамбуле сообщили о депортации читавших Библию в мечети россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Двое российских граждан, задержанных турецкой полицией в стамбульской мечети Айя-София, будут высланы на родину до конца недели, сообщили в генеральном консульстве в Стамбуле.

    Предварительно процедура выдворения Игоря и Виктории Филоновых намечена на эту пятницу, передает РИА «Новости». Накануне полиция задержала российских граждан на территории исторического комплекса.

    «По имеющейся у генерального консульства информации, депортация россиян состоится в пятницу», – уточнили дипломаты. В российском представительстве воздержались от комментариев относительно официальных причин ареста.

    Турецкие средства массовой информации выдвигают свою версию произошедшего. По данным государственного агентства Anadolu, туристов обвиняют в разжигании ненависти из-за того, что они вслух читали Библию, находясь внутри мечети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские дипломаты приступили к выяснению причин ареста туристов за чтение Библии.

    Позже турецкие правоохранители перевели задержанных в специализированное учреждение миграционной службы.

    В прошлом году полиция отпустила на свободу двух других граждан России после поцелуя в стамбульской мечети.

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    16 июля 2026, 13:22 • Новости дня
    Песков: Россия знает о готовности Турции способствовать миру на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва остается открытой к дипломатическому урегулированию конфликта, однако скорого возвращения к обсуждению соглашений при посредничестве Анкары пока не ожидается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российское руководство не фиксирует быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по ситуации на Украине. При этом Москва приветствует готовность Турции способствовать мирному урегулированию, передает РИА «Новости».

    «Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне», – сообщил Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона безусловно сохраняет открытость для дипломатического пути решения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан запланировал предложить возобновление мирного диалога на французском саммите.

    Накануне турецкий министр отправился в Киев для обсуждения путей завершения текущего конфликта.

    Месяцем ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил готовность Анкары предоставить площадку для дипломатических контактов.

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    16 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    В Стамбуле задержали певицу Сылу в рамках антинаркотического рейда

    Tекст: Мария Иванова

    В Стамбуле жандармы задержали 25 знаменитостей и бизнесменов, включая исполнительницу Сылу Генчоглу, по подозрению в употреблению запрещенных веществ.

    Турецкие правоохранители провели очередной антинаркотический рейд, в ходе которого задержали 25 человек, среди них бизнесмены, модели, музыканты и известная певица Сыла Генчоглу, передает РИА «Новости».

    «Генпрокуратура выдала ордера на задержание 25 подозреваемых с последующим обыском, биологической экспертизой и допросом», – говорится в заявлении прокуратуры стамбульского района Бакыркей.

    Задержанных подозревают в употреблении наркотиков и стимуляторов, а также в содействии этому. Теперь знаменитостям предстоит сдать образцы крови и волос для проведения соответствующих тестов.

    Отмечается, что 46-летняя Сыла выпустила девять альбомов, активно гастролирует по Турции и Европе, а ее ежемесячная аудитория на Spotify превышает 4 млн слушателей.

    Полицейские рейды против наркотиков проходят в Турции с октября 2025 года. Ранее генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщал, что положительные тесты выявили у 77% проверенных знаменитостей. В рамках масштабного расследования уже задержано более 250 человек, включая популярных актеров и инфлюенсеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция Стамбула задержала победительницу конкурса красоты Айше Хатун Онал и актрису Берен Саат по делу о наркотиках.

    В мае турецкая жандармерия провела масштабную облаву на подозреваемых в распространении запрещенных веществ.

    В апреле правоохранители задержали актрису сериала «Зимородок» Алену Бозок по подозрению в употреблении наркотиков.

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    17 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Axios: Трамп был недоволен из-за критики Нетаньяху поставок F-35 Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп крайне негативно отреагировал на критику израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно планов Вашингтона продать Турции истребители F-35, сообщает Axios.

    По данным Axios, Трамп был недоволен заявлением Нетаньяху относительно планов Вашингтона продать Турции истребители F-35, передает РИА «Новости».

    Поводом для возмущения стало телевизионное интервью, в котором глава правительства Израиля предупредил о нарушении баланса сил на Ближнем Востоке в случае такой сделки.

    Американский лидер посчитал подобное публичное вмешательство недопустимым.
    «Биби не имел права», – заявил Трамп, комментируя высказывания своего зарубежного коллеги. Ранее глава Белого дома подчеркивал, что окончательное решение по передаче военной техники еще не принято.

    Несмотря на позицию американской администрации, турецкая сторона уверена в успешном завершении переговоров. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее рассказал о получении обещания от Вашингтона поставить Анкаре пять современных истребителей.

    Ранее американский лидер подтвердил готовность передать турецкой стороне истребители пятого поколения F-35.

    До этого президент США пообещал отменить введенные из-за покупки С-400 антитурецкие санкции.

    В начале лета президент США жестко раскритиковал Биньямина Нетаньяху из-за эскалации ливанского конфликта.

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