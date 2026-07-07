Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.0 комментариев
Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
США планирует снять ограничительные меры с Турции, введенные ранее из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Соединенные Штаты намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, введенные из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400, передает ТАСС. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Могу сказать, что мы отменим санкции», – заявил он на двусторонней встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита Североатлантического альянса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера у трапа самолета в Анкаре.
Осенью прошлого года Дональд Трамп допустил снятие ограничений с республики ради продажи истребителей F-35.
Позже посол США в Турции Том Баррак анонсировал полный отказ Анкары от российских зенитных комплексов.