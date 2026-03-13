Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
На Пхукете задержали россиянина за нелегальный гостиничный бизнес
На Пхукете задержали россиянина за организацию отеля без лицензии
На популярном тайском курорте россиянина задержали по подозрению в управлении отеля из 84 номеров без лицензии через подставных тайских владельцев.
Власти провинции сообщили, что инспекция и арест прошли 12 марта после жалоб местных жителей, передает РИА «Новости». Проверка выявила серьезные нарушения в работе заведения.
«Было произведено задержание гражданина России по подозрению в содержании гостиницы без государственной гостиничной лицензии и владении гостиницей через подставных граждан Таиланда», – говорится в заявлении администрации.
Отель из 84 номеров числился в онлайн-агрегаторах как легальный. Рейд прошел в рамках кампании по защите местных предпринимателей от незаконной конкуренции со стороны иностранцев.
Задержанному грозят обвинения в работе без лицензии и использовании номинальных владельцев. К ответственности могут привлечь и граждан Таиланда, на которых оформили бизнес.
