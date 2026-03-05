Хуситы заявили о готовности в любой момент нажать на спусковой крючок ради Ирана

Tекст: Вера Басилая

Лидер движения «Ансар Алла» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси в ходе еженедельного обращения, которое транслировал телеканал Al Masirah, подчеркнул готовность поддержать Иран в случае необходимости, передает РИА «Новости».

«Мы солидарны с Ираном, и наши руки всегда на спусковом крючке в ожидании, когда этого потребуют военные события», – заявил лидер хуситов.

Ранее военный представитель хуситов предупредил о готовности атаковать американские корабли в случае агрессии США против Тегерана.

The New York Times писала, что масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи могут привести к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой атака на Иран и гибель Хаменеи.