Кадровый эксперт Муравьев рассказал о влиянии мартовских праздников на зарплату

Tекст: Катерина Туманова

Аванс в марте для работников с пятидневной рабочей неделей в 2026 году может оказаться немного ниже стандартного уровня. Причина в том, что в первой половине месяца девять рабочих дней вместо стандартных десяти или одиннадцати, объяснил агентству «Прайм» Муравьев.

Например, при зарплате в сто тыс. рублей аванс составит около 42857 рублей. Общая сумма выплат при этом не изменится, и оставшаяся часть зарплаты будет выдана в основной день выплаты.

Таким образом, дополнительные выходные не приведут к уменьшению заработной платы, а разница в сумме временная.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Бессараб объяснила влияние шестидневной недели на зарплату. Названы специалисты с самым сильным ростом зарплаты в 2026 году. Депутат Говырин рассказал о влиянии длительных выходных на размер зарплаты.