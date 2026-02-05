  • Новость часаПутин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ
    Илон Маск признал, что счастье за деньги не купишь
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    В Венгрии началась заливка бетона в фундамент реактора на АЭС «Пакш»
    Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157
    Протестующие у посольства Армении в Москве осудили власть Пашиняна
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 17:00 • Политика

    Рейтинг недружественных правительств. Гренландия подморозила агрессию европейцев

    Рейтинг недружественных правительств – январь 2026

    Рейтинг недружественных правительств. Гренландия подморозила агрессию европейцев
    @ Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Geisler-Fotopress/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Газета ВЗГЛЯД публикует январский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Ситуация в первой десятке резко изменилась: Германия, лидировавшая два месяца, опустилась на второе место, а в тройку лидеров неожиданно вошли США. При этом средний индекс враждебности впервые за историю проекта снизился – сразу на 15 пунктов. В чем причина таких изменений и что это означает для России?

    «Рейтинг недружественных правительств» за январь 2026 года (.pdf) подвел итоги геополитических отношений России и недружественных правительств в первый месяц нового года. Примечательно, что в январе общий уровень агрессии по отношению к России впервые со старта замеров осенью прошлого года заметно снизился.

    В сравнении с декабрем средний балл индекса упал на 15,2 пункта. Обновился и состав десятки недоброжелателей – из нее выбыли Австралия и Болгария, уступив место Словении (55 баллов), Испании (50 баллов), Люксембургу и Португалии (обе страны набрали 35 баллов).

    Лидерами рейтинга стали Британия и Франция, получившие по 75 баллов. Германия, удерживавшая первую строчку на протяжении двух месяцев, опустилась на второе место с показателем враждебности 70 баллов. Ее «соседями» в таблице оказались Латвия, Польша и Финляндия. Замыкают тройку США с 65 очками.

    С небольшим отставанием, на четвертой строке расположилась Дания, набравшая 60 баллов. Следом за Копенгагеном, на пятом месте оказались Словения и Нидерланды (по 55 очков). Любляне и Амстердаму удалось вытеснить из пятерки сразу две прибалтийские республики – Эстонию и Литву, которые заняли шестую позицию с 50 баллами.

    С военно-политической точки зрения главными противниками России в январе стали Британия, Польша и Норвегия. Эти государства продолжали прямые поставки вооружений на Украину, выделяли финансирование для закупок техники в интересах ВСУ и участвовали в учениях НАТО у российских границ.

    «Январский рейтинг фиксирует не столько снижение заряда враждебности, сколько его распыление. Причина проста – в первый месяц 2026 года Евроатлантика была занята больше внутренним расколом – борьбой с Трампом и конфликтом вокруг Гренландии», – заявил координатор проекта, руководитель отдела политики газеты ВЗГЛЯД Алексей Нечаев.

    «Пока европейские столицы пытались понять, как вести себя с Вашингтоном, антироссийская повестка ушла в режим автопилота. Условной «Коалиции желающих» пришлось выбирать – поддержать Данию перед лицом США или Украину, чтобы продолжать давление на Россию. Для Москвы эта ситуация создает определенные преимущества», – отметил он.

    «Как только Европе пришлось действовать сразу на двух направлениях, политико-административные механизмы оказались перегружены. Нам выгодно, чтобы эскалация вокруг Гренландии сохранялась и продолжалась без резких скачков. Чем дольше держится эта напряженность, тем сильнее разрушаются отношения внутри НАТО. Соответственно, коллективные возможности давления на Москву существенно сужаются.

    При этом ядро конфронтации никуда не делось – Франция, Германия, Британия, Польша и Финляндия

    остаются в верхней части рейтинга. Их позиции почти не меняются, они продолжают тянуть систему к конфронтации, даже когда общий европейский настрой слабеет», – подчеркнул координатор проекта.

    «Рейтинг наглядно показывает дефицит управленческих и административных ресурсов Запада. Как только у Европы появился реальный конфликт с США, антироссийская повестка мгновенно ушла на второй план и начала рассыпаться на отдельные эпизоды. Это прямое доказательство того, что «русская угроза» не является объективной реальностью, а представляет собой выдуманный пропагандистский конструкт, работоспособный лишь при отсутствии более серьезных вызовов для Европы», – полагает Нечаев.

    Январь показал, что критерии начисления баллов недружественности должны адаптироваться к быстро меняющейся международной обстановке, отметил Евгений Поздняков, корреспондент газеты ВЗГЛЯД и методолог проекта.

    «Еще в декабре западные страны активно обсуждали изъятие российских активов, – пояснил он. – Тогда любые заявления по этой теме служили водоразделом между нейтральными странами и теми, кто занимал агрессивную позицию по отношению к Москве. В январе споры вокруг активов утихли, а на первый план вышли обсуждения задержаний танкеров, которые в Европе связывают с Россией».

    «Именно поэтому мы включили данный фактор в итоговый расчет индекса. Это изменение не требует переосмысления методологической рамки – она устоялась, но при этом остается гибкой, позволяя корректировать нюансы расчетов под актуальную повестку. Кто знает, может через несколько месяцев европейцы забудут о наших танкерах и переключаться на что-то еще в своих угрозах?», – иронично добавил Поздняков.

    Свою роль играет и то, что в настоящее время на Западе активно обсуждается переговорный процесс между Россией, США и Украиной, напоминает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «При этом многие официальные лица США отмечают, что для урегулирования текущего конфликта осталось решить лишь территориальный вопрос», – пояснил он. –

    «Такая неопределенность сама по себе заставляет Европу несколько сбавить обороты в противостоянии с Россией».

    Но резкое снижение индекса враждебности у стран ЕС объясняется и другим фактором. Разрыв трансатлантического единства продолжается и в январе достиг своего апогея – трениями вокруг Гренландии. «Члены союза были вынуждены реагировать на попытки Трампа перехватить контроль над островом, что естественным образом отвлекло их от противостояния с Россией», – пояснил Козюлин.

    По словам эксперта, отправка войск НАТО в Гренландию не была направлена непосредственно против Москвы, но учитывая стратегическую важность региона, РФ необходимо внимательно следить за действиями ЕС и США. «Подобным «потеплением» отношений с европейцами обольщаться не стоит», – подчеркнул эксперт.

    «Важно понимать, что речь не о глубоком внешнеполитическом тренде. Сильная, резкая политика США выступила для Европы отвлекающим маневром. Поэтому какого-либо сближения Москвы и Брюсселя ожидать не стоит. Этот сценарий был бы полезен Европе, но местные политики слишком идеологизированы, чтобы трезво оценивать обстановку», – отметил собеседник.

    «Что касается Финляндии, рост ее показателей враждебности связан с политикой действующего президента Александра Стубба. Он последовательно стремится вывести Хельсинки в число лидеров ЕС, поэтому смягчения курса в отношении России не произошло», – заключил Козюлин.

    Главное
    Эстония разрешила судну Baltic Spirit с россиянами покинуть порт
    Foreign Affairs: Россия наращивает влияние на Ближнем Востоке и в Африке
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    Биткоин подешевел на 8% и пробил отметку в 70 тыс. долларов
    Автомобиль кортежа Мерца попал в аварию возле аэропорта Эр-Рияда
    Верховный муфтий России призвал избегать показного намаза на публике
    Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Киевский режим подъедает своих основателей

    На Украине застрелен полицией один из тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации