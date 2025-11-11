  • Новость часаНазвана тройка наиболее недружественных России правительств
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    В Молдавии заявили о потере половины населения страны
    Лавров заявил о доказательстве нацистских взглядов Зеленского
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    Британия отказалась передавать США разведданные
    Франция обвинила Россию в причастности к нашествию клопов
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    28 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    26 комментариев
    11 ноября 2025, 22:00 • Политика

    Названы главные инвесторы в конфронтацию с Россией

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств»

    Названы главные инвесторы в конфронтацию с Россией
    @ Thomas Krych/ZUMA Press Wire, Benoit Tessier/Pool, Christian Marquardt/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Газета ВЗГЛЯД представляет «Рейтинг недружественных правительств». Сегодня за этим термином скрывается широкий спектр отношений – от прямой конфронтации до вынужденного следования в фарватере союзников. Но как оценить реальную степень давления на Россию со стороны, например, властей США, Португалии и Сингапура? Мы анализируем действия стран по отношению к России и определяем наиболее недружественные. Теперь каждый может увидеть, какая страна ведет себя наиболее агрессивно.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств.

    Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество российских дипломатов. Значительно расширился документ уже после начала спецоперации.

    Изначально в перечне находились США, Канада, все страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории и коронные владения), Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Украина, Черногория, Швейцария, а также Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань (считается провинцией КНР), Южная Корея и Япония. Позже в список были добавлены Багамские Острова, а также острова Гернси и Мэн.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Для чего нужен рейтинг?

    «Мы представляем первый в своем роде рейтинг недружественных правительств – проект, созданный по инициативе редакции. Он позволяет видеть траекторию поведения разных стран в отношении России и понимать, кто действует против наших интересов, а кто лишь следует внешнему давлению со стороны союзников», – сказал Алексей Нечаев, политолог, руководитель отдела «Политика» газеты ВЗГЛЯД.

    «При составлении рейтинга мы опирались на конкретные критерии: от военных поставок на Украину и санкционных решений до блокировок российских СМИ и дипломатических демаршей. Такой подход помогает отделить эмоциональные оценки от фактов, выстроить целостную картину внешнеполитической среды, в которой работает Россия, и быть в курсе угроз: как и какие государства способны влиять на вопросы безопасности, экономики и, например, туризма», – добавил он.

    «Кроме того, в условиях когнитивной войны важно не только реагировать на информационно-психологические угрозы, но и понимать их природу. Рейтинг помогает нашим читателям осознаннее относиться к поступающим данным, критичнее воспринимать новости и эффективнее фильтровать фейки. По сути, это инструмент формирования информационного иммунитета», – уточнил собеседник.

    «Для экспертов и аналитиков рейтинг открывает дополнительные возможности: он позволяет учитывать различия в политике отдельных стран, оценивать динамику их действий, выстраивать более точные прогнозы и проводить выверенную, дифференцированную внешнеполитическую работу», – подчеркнул эксперт.

    «Таким образом, этот рейтинг – не приговор, а своего рода таблица политической напряженности. Мы фиксируем не статичное состояние вражды, а динамику отношений, где у каждого правительства своя траектория улучшения или ухудшения взаимодействия с Россией», – акцентировал Нечаев.

    Какова методика подсчета индекса «недружественности»?

    «Максимальный балл в индексе недружественности – 100. Он складывается из шести критериев. Самый весомый – военно-политическая деятельность против России: до 30 баллов. Санкционное давление оценивается в 20 баллов», – пояснил Евгений Поздняков, корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

    «Дипломатическая враждебность и информационная война могут добавить стране по 15 баллов, а дискриминация российского бизнеса и поддержка враждебных НКО – по 10. Внутри каждого направления есть детальная шкала, позволяющая оценивать и ранжировать действия государств», – добавил он.

    «Индекс будет обновляться ежемесячно. Это сделает исследование динамичным и отражающим текущую политическую ситуацию. Страны смогут улучшать или ухудшать свои позиции в рейтинге. Например, если государство откажется от новых поставок оружия на Украину или заблокирует введение антироссийских санкций, его показатель снизится. И наоборот – ужесточение риторики или новые ограничения увеличат балл», – уточнил корреспондент.

    «Методология исходит из того, что «недружественность» – не черно-белое понятие.

    Есть лидеры конфронтации, действующие против России по всем направлениям, но многие страны следуют в фарватере союзников. Наш индекс позволяет учитывать эти различия и проводить более тонкий внешнеполитический анализ», – пояснил Поздняков.

    «Текущий конфликт между Россией и Западом разогревали не европейские народы, а их правительства. Соответственно, смена власти в той или иной стране может качественно изменить ее диалог с Москвой», – подчеркивает профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    Отдельным достоинством рейтинга он назвал то, что в нем каждая европейская страна рассматривается индивидуально. «К сожалению, с 90-х годов в российском информационном поле устоялось восприятие ЕС как монолитного объединения, где все участники разделяют позицию Брюсселя.

    Но в реальности все гораздо сложнее»,

    – пояснил эксперт. По его словам, наглядно демонстрировать разницу между позициями, например, Франции и Ирландии – необходимо. «Более того, такая оценка «недружественности» полезна и экспертному сообществу: ежемесячный формат позволяет четче отслеживать тенденции в лагере наших оппонентов», – добавил Ткаченко.

    Эксперт отметил, что итоговые цифры в целом отражают текущую ситуацию в мировой политике: сегодня Британия, Германия и Франция действительно больше остальных «инвестируют» в конфронтацию с Россией. «Однако несколько удивила разница между Венгрией и Словакией: первая набрала 30 очков, а вторая – лишь 15. Хотя, на мой взгляд, обе страны в равной степени пытаются выстроить с Россией нейтральный диалог», – сказал он.

    «Допускаю, что в следующем месяце Будапешт и Братислава займут одинаково низкие позиции. Также надеюсь, что меньше баллов наберет Чехия – на недавних выборах там победила партия ANO Андрея Бабиша, выступающего против продолжения помощи Украине», – предположил Ткаченко.

    С несколько иной точкой зрения выступил политолог Иван Лизан. «Праге будет крайне сложно пересмотреть свою политику в пользу нейтралитета в отношениях с Москвой. Если сравнивать Чехию с Венгрией, то позиции премьера последней, Виктора Орбана, несравнимо сильнее», – уточнил он.

    «В Будапеште практически нет сильной оппозиции. Это и позволяет правительству вести трезвую и взвешенную дипломатию.

    Сможет ли Бабиш выстроить столь же прочную опору – большой вопрос. Поэтому Чехия, на мой взгляд, рискует остаться на высоких позициях в рейтинге даже в ноябре», – пояснил политолог.

    Среди наиболее интересных наблюдений Лизан выделил относительно невысокую позицию Польши. «Варшава традиционно считается одним из главных антироссийских «ястребов», но ее индекс ниже, чем у Эстонии или Латвии. Это хорошо иллюстрирует ее переориентацию на фоне поражений ВСУ», – объяснил эксперт.

    «Польша потеряла веру в эффективность украинской армии и, пожалуй, отдала ей максимум своих ресурсов. Теперь руководство страны сосредоточено на внутренней борьбе. Поэтому значительных колебаний в позиции Варшавы в ближайшее время не предвидится», – заключил собеседник.

    По его мнению, рейтинг особенно полезен экспертному сообществу, так как упорядочивает большие объемы информации в простую для восприятия форму. «Надеюсь, проект будет развиваться, а методология расчетов – совершенствоваться для еще более точного отражения реальной картины», – резюмировал Лизан.

    Главное
    Очевидец рассказал о падении турецкого военного самолета в Грузии
    В Европе началась драка за активы «Лукойла»
    Власти Москвы увеличили стоимость патента для мигрантов
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину
    Станкович ушел с поста главного тренера «Спартака»
    Бывший российский сенатор Слуцкер умер в хосписе
    Первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул на презентации (видео)

    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, показывает рост прибыли и рекордные дивиденды. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации