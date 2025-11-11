Названы главные инвесторы в конфронтацию с Россией

Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств»

Tекст: Илья Абрамов

Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств.

Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество российских дипломатов. Значительно расширился документ уже после начала спецоперации.

Изначально в перечне находились США, Канада, все страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории и коронные владения), Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Украина, Черногория, Швейцария, а также Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань (считается провинцией КНР), Южная Корея и Япония. Позже в список были добавлены Багамские Острова, а также острова Гернси и Мэн.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

Для чего нужен рейтинг?

«Мы представляем первый в своем роде рейтинг недружественных правительств – проект, созданный по инициативе редакции. Он позволяет видеть траекторию поведения разных стран в отношении России и понимать, кто действует против наших интересов, а кто лишь следует внешнему давлению со стороны союзников», – сказал Алексей Нечаев, политолог, руководитель отдела «Политика» газеты ВЗГЛЯД.

«При составлении рейтинга мы опирались на конкретные критерии: от военных поставок на Украину и санкционных решений до блокировок российских СМИ и дипломатических демаршей. Такой подход помогает отделить эмоциональные оценки от фактов, выстроить целостную картину внешнеполитической среды, в которой работает Россия, и быть в курсе угроз: как и какие государства способны влиять на вопросы безопасности, экономики и, например, туризма», – добавил он.

«Кроме того, в условиях когнитивной войны важно не только реагировать на информационно-психологические угрозы, но и понимать их природу. Рейтинг помогает нашим читателям осознаннее относиться к поступающим данным, критичнее воспринимать новости и эффективнее фильтровать фейки. По сути, это инструмент формирования информационного иммунитета», – уточнил собеседник.

«Для экспертов и аналитиков рейтинг открывает дополнительные возможности: он позволяет учитывать различия в политике отдельных стран, оценивать динамику их действий, выстраивать более точные прогнозы и проводить выверенную, дифференцированную внешнеполитическую работу», – подчеркнул эксперт.

«Таким образом, этот рейтинг – не приговор, а своего рода таблица политической напряженности. Мы фиксируем не статичное состояние вражды, а динамику отношений, где у каждого правительства своя траектория улучшения или ухудшения взаимодействия с Россией», – акцентировал Нечаев.

Какова методика подсчета индекса «недружественности»?

«Максимальный балл в индексе недружественности – 100. Он складывается из шести критериев. Самый весомый – военно-политическая деятельность против России: до 30 баллов. Санкционное давление оценивается в 20 баллов», – пояснил Евгений Поздняков, корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

«Дипломатическая враждебность и информационная война могут добавить стране по 15 баллов, а дискриминация российского бизнеса и поддержка враждебных НКО – по 10. Внутри каждого направления есть детальная шкала, позволяющая оценивать и ранжировать действия государств», – добавил он.

«Индекс будет обновляться ежемесячно. Это сделает исследование динамичным и отражающим текущую политическую ситуацию. Страны смогут улучшать или ухудшать свои позиции в рейтинге. Например, если государство откажется от новых поставок оружия на Украину или заблокирует введение антироссийских санкций, его показатель снизится. И наоборот – ужесточение риторики или новые ограничения увеличат балл», – уточнил корреспондент.

«Методология исходит из того, что «недружественность» – не черно-белое понятие.

Есть лидеры конфронтации, действующие против России по всем направлениям, но многие страны следуют в фарватере союзников. Наш индекс позволяет учитывать эти различия и проводить более тонкий внешнеполитический анализ», – пояснил Поздняков.

«Текущий конфликт между Россией и Западом разогревали не европейские народы, а их правительства. Соответственно, смена власти в той или иной стране может качественно изменить ее диалог с Москвой», – подчеркивает профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Отдельным достоинством рейтинга он назвал то, что в нем каждая европейская страна рассматривается индивидуально. «К сожалению, с 90-х годов в российском информационном поле устоялось восприятие ЕС как монолитного объединения, где все участники разделяют позицию Брюсселя.

Но в реальности все гораздо сложнее»,

– пояснил эксперт. По его словам, наглядно демонстрировать разницу между позициями, например, Франции и Ирландии – необходимо. «Более того, такая оценка «недружественности» полезна и экспертному сообществу: ежемесячный формат позволяет четче отслеживать тенденции в лагере наших оппонентов», – добавил Ткаченко.

Эксперт отметил, что итоговые цифры в целом отражают текущую ситуацию в мировой политике: сегодня Британия, Германия и Франция действительно больше остальных «инвестируют» в конфронтацию с Россией. «Однако несколько удивила разница между Венгрией и Словакией: первая набрала 30 очков, а вторая – лишь 15. Хотя, на мой взгляд, обе страны в равной степени пытаются выстроить с Россией нейтральный диалог», – сказал он.

«Допускаю, что в следующем месяце Будапешт и Братислава займут одинаково низкие позиции. Также надеюсь, что меньше баллов наберет Чехия – на недавних выборах там победила партия ANO Андрея Бабиша, выступающего против продолжения помощи Украине», – предположил Ткаченко.

С несколько иной точкой зрения выступил политолог Иван Лизан. «Праге будет крайне сложно пересмотреть свою политику в пользу нейтралитета в отношениях с Москвой. Если сравнивать Чехию с Венгрией, то позиции премьера последней, Виктора Орбана, несравнимо сильнее», – уточнил он.

«В Будапеште практически нет сильной оппозиции. Это и позволяет правительству вести трезвую и взвешенную дипломатию.

Сможет ли Бабиш выстроить столь же прочную опору – большой вопрос. Поэтому Чехия, на мой взгляд, рискует остаться на высоких позициях в рейтинге даже в ноябре», – пояснил политолог.

Среди наиболее интересных наблюдений Лизан выделил относительно невысокую позицию Польши. «Варшава традиционно считается одним из главных антироссийских «ястребов», но ее индекс ниже, чем у Эстонии или Латвии. Это хорошо иллюстрирует ее переориентацию на фоне поражений ВСУ», – объяснил эксперт.

«Польша потеряла веру в эффективность украинской армии и, пожалуй, отдала ей максимум своих ресурсов. Теперь руководство страны сосредоточено на внутренней борьбе. Поэтому значительных колебаний в позиции Варшавы в ближайшее время не предвидится», – заключил собеседник.

По его мнению, рейтинг особенно полезен экспертному сообществу, так как упорядочивает большие объемы информации в простую для восприятия форму. «Надеюсь, проект будет развиваться, а методология расчетов – совершенствоваться для еще более точного отражения реальной картины», – резюмировал Лизан.