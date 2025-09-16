  • Новость часаФрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»
    Путин ознакомился с новыми образцами вооружений для СВО на учениях «Запад-2025»
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    20 комментариев
    16 сентября 2025, 22:30 • Политика

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    Москва выводит недружественные страны из оборота
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром?

    Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По словам главы МИД Сергея Лаврова, данное выражение до сих пор можно встретить в официальных документах, однако в политических оценках акцент смещается в пользу «недружественных правительств», что позволяет не затрагивать государство в целом.

    До этого схожую мысль выражал и Владимир Путин. Еще в марте он отметил, что «недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты». Тогда же президент говорил, что Россия не собирается отменять мировую культуру. При этом глава государства неоднократно заявлял, что Москва готова к восстановлению сотрудничества с некоторыми западными государствами. Позже схожая точка зрения была вновь озвучена в августе.

    Напомним, перечень недружественных государств появился в России еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество дипломатов РФ. Утвержденный документ сразу же подразумевал некоторые ограничения для попавших в него стран.

    Так, Владимир Путин издал указ, согласно которому лимитировалось заключение трудовых договоров между физическими лицами, находящимися на территории России, и дипмиссиями стран, которые совершают в отношении Москвы недружественные действия. Значительно расширился список уже в 2022 году, после начала СВО.

    Тогда в перечень входили США, Канада, все государства ЕС, Британия (включая заморские территории и коронные владения), Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Украина, Черногория, Швейцария, а также Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается провинцией КНР), Южная Корея и Япония. Позже список пополнили Багамские Острова и острова Гернси и Мэн, напоминает ТАСС.

    При этом ограничения для государств и территорий, попавших в перечень, также были расширены. Например, весной 2022 года президент подписал указ, согласно которому сделки по продаже газа фигурантам списка могут проводиться только в рублях.

    «Данная инициатива представляет собой попытку привести дипломатический и официальный лексикон в соответствие с окружающими реалиями. Важно донести до граждан западных стран мысль: Россия не испытывает неприязни к тем же полякам, однако их правительство Москва рассматривает как недружественное», – поясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом Россия направляет сигнал как политическим организациям, так и простым людям, готовым к сотрудничеству, что мы не подвергаем сомнению необходимость диалога с ними. Иными словами, Москва надеется, что при их поддержке нашим странам удастся восстановить отношения на приемлемом уровне», – отмечает он.

    «Однако средств донести этот бесспорно важный сигнал у России недостаточно. В конечном счете Евросоюз долго и целенаправленно работал над тем, чтобы полностью исключить наш голос из своего информационного пространства. Ранее нам уже удавалось успешно прорывать эту медиаблокаду. Ярким примером стало интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, которое посмотрели миллионы людей по всему миру», – подчеркивает собеседник.

    «Но столь масштабные события, к сожалению, происходят относительно редко.

    «Поэтому нашим политикам и журналистам необходимо задуматься о том, как обеспечить регулярный контакт с нашими потенциальными партнерами на Западе. Что касается возможной трансформации официального списка в будущем – важно понимать условия, в рамках которых он формировался», – уточняет эксперт.

    «Он возник практически за год до начала СВО. Чехия и США были внесены в него в качестве реакции на их откровенно недружественные дипломатические шаги. Затем, уже в 2022 году, его пополнили страны ЕС. Конечно, та же Португалия причиняет нам значительно меньше проблем, чем Литва», – рассуждает он.

    «Однако Лиссабон, как и многие другие члены Евросоюза, передал часть внешнеполитических полномочий Урсуле фон дер Ляйен или Кае Каллас – деятелям, высказывающим крайне антироссийские взгляды. В условиях конфликта подобное молчаливое согласие также наносит России ущерб. На мой взгляд, изменение списка или введение в нем градации возможно лишь после завершения СВО», – подчеркивает Ткаченко.

    Высказывание Лаврова призвано показать гражданам недружественных государств, что Москва в перспективе надеется на восстановление сотрудничества,

    считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «В конечном счете действующие в Европе правительства не останутся у власти навечно», – добавляет собеседник.

    «Действительно, России постепенно ограничивают возможности для коммуникации с обществами западных государств. Но все же в нашем распоряжении остаются частные блоги, сохраняется YouTube. При должной сноровке достучаться до людей «по ту сторону стены» у нас получится», – продолжает он.

    «Сейчас же этот перечень необходим Москве в качестве декларации нашего восприятия уровня контактов с теми или иными государствами. Конечно, попадание в него накладывает некоторые ограничения на возможности сотрудничества, но они не настолько серьезны, чтобы полностью перечеркнуть возможность диалога», – уточняет эксперт.

    «Однако переосмыслить подход к его составлению, возможно, стоит.

    На мой взгляд, главная проблема, с которой сейчас сталкивается наше общество – это некоторая размытость понимания наших истинных противников и врагов. Например, формально в списке имеются те же Венгрия и Словакия, как члены ЕС», – напоминает собеседник.

    «Но россияне видят, что лидеры этих стран по-настоящему хотят поддерживать с Россией как минимум нейтральные отношения. Другое дело, что в силу их небольшого влияния на Брюссель, у них не всегда получается проводить ту политику, которую они хотят. Поэтому корректировка списка по данному принципу и создание некоего индекса недружественности может снять имеющийся у общества диссонанс», – заключил Козюлин.

    Главное
    Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане»
    Захарова сообщила о подготовке встречи глав МИД России, Абхазии, Южной Осетии
    МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми
    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times
    АвтоВАЗ объявил о планах перехода на полгода на сокращенную рабочую неделю
    Агроном объяснил необходимость высаживания сидератов в конце дачного сезона
    Финляндии не хватило денег на замену дорожных указателей с российскими городами

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю

    Занятие небольшого села Ольговское на Запорожском направлении имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. По целому ряду признаков, российские войска подступают к одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Запорожской области, городу Гуляйполе. Как этого удалось достичь и какие перспективы откроются после его освобождения? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации