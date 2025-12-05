Перед президентским дворцом Индии прошла церемония официальной встречи Путина

Перед президентским дворцом в Дели прошла церемония официальной встречи Путина

Tекст: Вера Басилая

Официальная встреча президента России Владимира Путина с президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Нарендрой Моди состоялась на церемонии перед президентским дворцом, передает ТАСС.

На мероприятии присутствовал почетный караул, включающий военнослужащих индийских армии, военно-воздушных и военно-морских сил. Были исполнены гимны России и Индии, что стало началом протокольных процедур государственного визита.

Организация подобных церемоний особенно торжественна при визитах, имеющих наивысший дипломатический статус. Хотя Путин и Моди уже общались по прибытии российского лидера в Нью-Дели, именно сегодняшняя официальная встреча открывает основные мероприятия поездки – переговоры, заседания и торжественные приемы.

После церемонии в президентском дворце Путин отправится к мемориалу Махатмы Ганди и затем примет участие в переговорах с Моди в Хайдарабадском дворце.

Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером четвертого декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Встреча тет-а-тет президента России и премьер-министра Индии завершилась спустя более двух с половиной часов личного диалога.