Стало известно о планах американского бизнеса вернуться в Россию

Спецпредставитель президента Титов: Американский бизнес планирует вернуться на российский рынок при благоприятных условиях

Tекст: Вера Басилая

По словам Титова, Запад пока не готов к сотрудничеству с Россией, хотя страна открыта для взаимодействия. Он выразил надежду на развитие связей с американскими компаниями.

Он отметил, что во время его визита в Нью-Йорк представители американского бизнеса подтвердили намерение вернуться на российский рынок, однако сроки и конкретные компании, о которых идет речь, не были названы, передает ТАСС.

Титов подчеркнул, что американские партнеры ожидают благоприятных условий для возвращения на рынок России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, и подчеркнул, что за все придется заплатить.

