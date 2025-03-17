Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.0 комментариев
Стало известно о планах американского бизнеса вернуться в Россию
Спецпредставитель президента Титов: Американский бизнес планирует вернуться на российский рынок при благоприятных условиях
Американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий, сообщил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов.
По словам Титова, Запад пока не готов к сотрудничеству с Россией, хотя страна открыта для взаимодействия. Он выразил надежду на развитие связей с американскими компаниями.
Он отметил, что во время его визита в Нью-Йорк представители американского бизнеса подтвердили намерение вернуться на российский рынок, однако сроки и конкретные компании, о которых идет речь, не были названы, передает ТАСС.
Титов подчеркнул, что американские партнеры ожидают благоприятных условий для возвращения на рынок России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.
Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, и подчеркнул, что за все придется заплатить.