После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».7 комментариев
Песков заявил о защите интересов российского бизнеса при возвращении западных фирм
Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что российский бизнес, который проявил смелость и вложил средства во внутренние инвестиции в непростое время, будет защищен от возможного давления при возвращении западных фирм, передает ТАСС.
«Теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные этими иностранцами, которые заняты нашим бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов, которые вложили свои деньги, которые имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции», – сказал Песков.
Представитель Кремля заверил, что российские компании будут в приоритете и власти будут защищать их интересы.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.