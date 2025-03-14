Песков заявил о защите интересов российского бизнеса при возвращении западных фирм

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что российский бизнес, который проявил смелость и вложил средства во внутренние инвестиции в непростое время, будет защищен от возможного давления при возвращении западных фирм, передает ТАСС.

«Теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные этими иностранцами, которые заняты нашим бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов, которые вложили свои деньги, которые имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции», – сказал Песков.

Представитель Кремля заверил, что российские компании будут в приоритете и власти будут защищать их интересы.

Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.