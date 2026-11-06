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    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    6 ноября 2026, 19:22 • Новости дня

    Российский пловец Торопкин завоевал второе золото на юношеских Олимпийских играх

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский пловец Богдан Торопкин стал чемпионом летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре в заплыве на 200 метров вольным стилем.

    Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 47,78 секунды, передает РИА «Новости». Второе место занял представитель Венгрии Оливер Папаи с результатом 1 минута 48,43 секунды. Бронзовую медаль завоевал мексиканец Даниэль Саборио Грилло (1 минута 49,68 секунды).

    Ранее знаменосец сборной России Богдан Торопкин уже получил две медали турнира в плавании вольным стилем. Он взял золото на дистанции 100 метров и серебро на 400 метрах.

    Летние юношеские Олимпийские игры проходят в сенегальском Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Россию на этих соревнованиях представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российская спортсменка Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    Во вторник дзюдоистка Анастасия Добровольская завоевала серебряную медаль соревнований в весовой категории до 78 кг.

    В субботу российские атлеты приняли участие в параде на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр.

    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    4 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    УВКПЧ ООН не нашло дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею

    ООН: Бойкот матчей со сборной РФ на ЧМ по хоккею не является дискриминацией

    Tекст: Мария Иванова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Если их отказ [участвовать в матчах со сборной РФ] носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения, которое является одним из основных прав в соответствии с международным правом», – приводит ответ представителя УВКПЧ ТАСС.

    При этом в управлении подчеркнули, что принцип недискриминации остается краеугольным камнем международного права в сфере прав человека. Там также отметили недостаток информации о причинах такого решения федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг заявил об отсутствии планов играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии. В

    о вторник Чешский хоккейный союз запланировал обсудить отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.

    В тот же день представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    МИД обвинил Канаду в нарушении Олимпийской хартии из-за недопуска хоккеистов

    МИД: Отказ Канады в визах российским спортсменам нарушает Олимпийскую хартию

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам является грубым нарушением Олимпийской хартии.

    Отказ канадского правительства пускать спортсменов из России и Белоруссии на молодежный чемпионат мира нарушает регламент Международной федерации хоккея (IIHF), говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Таким образом, правительство Марка Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея, согласно пункту 87 которого страна-организатор чемпионата обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам-участницам турнира. Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», – подчеркнула Захарова.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил сборной России участвовать в турнирах IIHF. В ответ федерации хоккея Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании отказались играть с россиянами, а Германия допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Международная федерация хоккея сообщила о недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

    Во вторник сборная Швеции отказалась проводить матчи против команды России на чемпионатах мира.

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    4 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов

    В IIHF назвали недооцененными проблемы из-за допуска сборной России к турнирам

    IIHF заявила о недооценке проблем из-за возвращения российских хоккеистов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Международная федерация хоккея заявила, что трудности, возникающие в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд на международные турниры, оказались значительно недооценены.

    Международная федерация хоккея (IIHF) продолжает анализировать последствия постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к турнирам, передает РИА «Новости».

    «Немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые и въездные требования, меры безопасности, логистические ограничения и последствия для форматов соревнований», – говорится в заявлении организации.

    В IIHF отметили, что глобальное влияние решения суда и проблемы, которые оно создает для всех участников, были значительно недооценены.

    В федерации подчеркнули несогласие с решением CAS и намерение продолжить диалог с национальными ассоциациями для поиска выхода из ситуации. Главными приоритетами названы безопасность спортсменов и болельщиков, а также бесперебойное проведение соревнований.

    Ранее суд обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии. После этого об отказе играть с россиянами заявили команды Чехии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии, а Канада отказалась выдавать спортсменам визы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало возвращение российских хоккеистов на международные соревнования.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности.

    Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением суда о допуске российских сборных к международным турнирам.

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    6 ноября 2026, 08:14 • Новости дня
    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам

    Международная федерация хоккея не решила вопрос допуска россиян к турнирам

    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF), заседания которого продлили до четверга, завершился без итогового решения по возвращению российских команд на турниры, передает ТАСС.

    Изначально совет должен был пройти 2 и 3 ноября, но работу организации продлили до 5 ноября. Собеседник агентства отметил отсутствие ясности по ситуации с допуском сборных России в настоящий момент.

    На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд признал право российских хоккеистов выступать на международных соревнованиях. В суде подтвердили, что IIHF не представила достаточных доказательств для отстранения сборных. После этого федерации хоккея Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Дании и Австрии пригрозили бойкотом матчей с россиянами. Словакия и Белоруссия выступили за возвращение России, а Швейцария заняла выжидательную позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства правовых оснований Международной федерации хоккея для отстранения российских команд от международных турниров.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

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    3 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Сборные шести стран отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Первым об отказе играть с российской командой сообщил Финский хоккейный союз. Позднее к этому решению присоединились Норвегия, Швеция, Дания и Латвия. Все пять федераций уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о своей позиции, сообщает «Лента.ру».

    Кроме того, генсекретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черны подтвердил, что страна выступает против возвращения россиян.

    «На следующей неделе исполком обсудит конкретные шаги в рамках отказа от проведения матчей с Россией. Впрочем, никому не стоит опасаться, что чешский хоккей может нарушить общую позицию других федераций или остаться в стороне», – заявил он.

    Отмечается, что речь идет не о полном бойкоте турнира, а об отказе от матчей исключительно со сборной России. Шведская сторона связала свое решение с продолжением спецоперации на Украине, а латвийская федерация заявила об опасениях за безопасность участников.

    Глава чешской федерации Алоис Гадамчик назвал возможное решение о допуске российских команд позорным и призвал противостоять ему, допустив присоединение Чехии к совместному демаршу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Чешский хоккейный союз заявил о намерении обсудить отказ от матчей против сборной России.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил о возможности активного противодействия со стороны скандинавских стран допуску россиян.

    В субботу председатель Федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон допустил исключение сборной Украины из турнира для возвращения российской команды.

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    4 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    Пловчиха Фокина выиграла второе золото на юношеской Олимпиаде в Дакаре

    Российская пловчиха Фокина завоевала второе золото на юношеской Олимпиаде

    Tекст: Мария Иванова

    Российская спортсменка Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров баттерфляем на юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре.

    Спортсменка преодолела дистанцию с результатом 27,28 секунды, передает ТАСС.

    Для Фокиной эта победа стала второй на текущей юношеской Олимпиаде. Ранее она заняла первое место на дистанции 100 метров баттерфляем. Всего на счету сборной России в данный момент три золотые и две серебряные медали турнира.

    Четвертые юношеские Олимпийские игры продлятся в Дакаре до 13 ноября. Соревнования такого уровня впервые в истории олимпийского движения проходят в Африке. В Играх принимают участие около 2,7 тыс. атлетов, которые в общей сложности разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта.

    Сборная России представлена 13 спортсменами и выступает на турнире с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пловчиху Серафиму Фокину отправили на допинг-контроль сразу после победы на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    В субботу российские атлеты приняли участие в церемонии открытия соревнований. Перед стартом турнира государственные флаги России вывесили на зданиях Олимпийской деревни.

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    4 ноября 2026, 02:03 • Новости дня
    Премьер Канады отказался пускать российских хоккеистов на чемпионат мира

    Премьер Канады заявил об отказе допустить российских хоккеистов на МЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не позволит российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в декабре в провинции Альберта.

    «Пока Россия и Белоруссия поддерживают [конфликт] на Украине, <...> ни один из этих спортсменов не будет соревноваться за свои страны в Канаде», – приводит слова Карни The New York Times.

    «Так что, если вы спрашиваете конкретно о чемпионате мира среди юниоров, то русских там не будет», – заявил он.

    Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна допустить Россию к соревнованиям, начиная с молодежного чемпионата мира в Канаде. Суд признал доводы IIHF о проблемах с безопасностью недостаточными для продления отстранения, введенного в феврале 2022 года. Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.

    При этом после решения суда Финляндия, Швеция, Чехия, Латвия и Норвегия, которые должны принять участие в чемпионате, заявили об отказе играть с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов. Федерация хоккея Канады запросила у Международной федерации хоккея разъяснения о допуске сборной России.

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    4 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Посол Степанов: Канадцам скучно без русской «Красной машины» на льду

    Посол Степанов: Канадцы выступили за возвращение России на лед

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что канадцы выступают за возвращение российских хоккеистов на лед и считают чемпионаты без их участия скучными.

    Дипломат прокомментировал решение правительства Канады не выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, передает ТАСС.

    «Сами канадцы, с которыми мы общаемся, такой подход не разделяют – все в один голос выступают за возвращение наших парней на лед. Прямым текстом говорят: пора прекратить эту политическую несуразность, без русской «Красной машины» чемпионаты стали скучными», – отметил Степанов.

    Посол подчеркнул, что, отстраняя российских и белорусских игроков, Оттава избавляется от серьезных соперников еще до начала соревнований.

    «Прискорбно, что кабинет [премьера Канады Марка] Карни переносит политику даже в молодежный хоккей, призванный объединять, а не разобщать. Отстраняя российских и белорусских игроков, Оттава весьма предусмотрительно избавляется от серьезных соперников еще до первого вбрасывания шайбы. Для завоевания трофеев такая стратегия, возможно, удобна, но к духу честной конкуренции отношения не имеет», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Канады заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею. В конце октября Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в турнире.

    Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов.

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    5 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    CAS признал необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров

    CAS счел недостаточными доводы IIHF для отстранения российских хоккеистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел, что Международная федерация хоккея (IIHF) не привела достаточных доказательств наличия правовых оснований для отстранения российских команд от международных турниров.

    «Коллегия CAS установила, что IIHF не представила достаточных доказательств, подтверждающих наличие предусмотренных законодательными и нормативными положениями оснований для недопуска российских команд. Коллегия также отметила, что обеспокоенность по этому поводу ранее высказывалась и в ходе внутренних процедур самой IIHF», – приводит РИА «Новости» заявление суда.

    Отмечается, что 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей в связи с возвращением российских команд на турниры.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения федерации по поводу безопасности из-за участия спортсменов из России.

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    5 ноября 2026, 18:58 • Новости дня
    Франция снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия сборной России

    Сборная Франции снялась с ЧМ по следж-хоккею из-за россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная Франции по следж-хоккею не будет участвовать в чемпионате мира в Мексике из-за присутствия на турнире сборной России.

    Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) единогласно принял решение о снятии национальной команды с чемпионата мира по следж-хоккею (парахоккею), передает ТАСС.

    В заявлении федерации отмечается, что турнир в Мексике пройдет под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF), и в нем предусмотрено участие российской команды. Матч между сборными Франции и России был запланирован на 10 декабря.

    Руководящий совет FFHG счел, что «в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований». В федерации выразили сожаление в связи с принятием такого решения, признав, что оно негативно отразится на французских спортсменах и тренерском штабе.

    Чемпионат мира по следж-хоккею пройдет в Мехико с 8 по 13 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день шведская мебельная компания AJ Products объявила о прекращении спонсорства чемпионатов мира по хоккею из-за допуска российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году по той же причине.

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    4 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Австрия допустила бойкот сборной России на ЧМ по хоккею

    Австрийский хоккейный союз допустил бойкот сборной России на ЧМ-2027

    Tекст: Мария Иванова

    Сборная Австрии по хоккею в данный момент не планирует играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии, заявил управляющий директор Австрийского хоккейного союза Александер Хельвиг.

    «Наша позиция достаточно ясна: пока идет конфликт, мы против участия сборной России в международных хоккейных турнирах. На данный момент мы ни в коем случае не будем играть против сборной России. Но до мая, конечно, еще многое может измениться», – заявил Хельвиг в эфире телерадиокомпании ORF.

    Хельвиг считает бойкот матча с российской сборной возможным вариантом, однако полагает, что такое решение следует принять всем европейским странам сообща, передает ТАСС.

    Ранее национальные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии выступили с заявлением о бойкоте матчей со сборной России в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд на международные соревнования. Хоккейная ассоциация Канады отметила, что обсудит данный вопрос позднее, при этом канадские власти заявили об отказе выдавать въездные визы российским и белорусским спортсменам. Поддержали возвращение россиян только Словакия и Белоруссия.

    Чемпионат мира пройдет в Германии в мае 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало возвращение российских хоккеистов на международные соревнования.

    Между тем премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира.

    Во вторник федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

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    4 ноября 2026, 09:54 • Новости дня
    Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских хоккеистов

    Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских хоккеистов на турниры

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство туризма и спорта Словакии приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.

    Власти Словакии положительно оценили постановление Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал sport.

    «Министр туризма и спорта Рудольф Гуляк приветствует решение CAS, позволяющее российской сборной начать участие в международных соревнованиях. Он давно утверждал, что спорт не должен быть связан с текущей политической ситуацией. Решение, позволяющее российским хоккеистам стартовать на международных турнирах, – хорошая новость прежде всего для спортивных болельщиков», – заявили в пресс-службе словацкого Минспорта.

    Вместе с тем Гуляк признает наличие препятствий на пути российских спортсменов к турнирам. По его словам, постановление инстанции не означает автоматического возвращения команды на лед, поскольку окончательное решение зависит от позиции Международной федерации хоккея и организаторов конкретных соревнований.

    В других странах Европы вердикт CAS встретили иначе. Глава спортивного ведомства Чехии Борис Штястный выразил официальный протест и заявил, что россияне не могут выступать под национальным флагом до окончания конфликта на Украине. Поскольку в январе чешская Острава примет женский чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет, Штястный намерен потребовать от местной федерации допуска россиянок исключительно в нейтральном статусе и по стандартным визовым правилам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о недопуске российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии начала рассматривать возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд.

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к турнирам.


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    5 ноября 2026, 19:36 • Новости дня
    Сборная России взяла три медали на чемпионате по пожарно-спасательному спорту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские спортсмены выиграли две серебряные и одну бронзовую медали в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку.

    В четверг копилка сборной России пополнилась тремя наградами во второй день мирового первенства в столице Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «В напряженной борьбе россиянин Дмитрий Гребенщиков стал серебряным призером, уступив первенство коллеге из Китая. Бронза – у представителя Республики Беларусь. Женская сборная России заняла две ступени пьедестала: Арина Хворысткина – на втором месте, Олеся Ценова – на третьем. Лидировала спортсменка из Узбекистана», – сообщили агентству в ведомстве.

    В первый день соревнований в подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни мужская сборная России заняла все три призовых места, а женская команда принесла стране золотую и бронзовую медали. В пятницу будут разыграны награды в пожарной эстафете четыре по 100 метров.

    Чемпионаты мира среди мужчин и женщин стартовали в Баку 4 ноября, в них принимают участие спортсмены из 20 государств. Российские атлеты выступают на турнире в статусе действующих чемпионов мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российская спортсменка Екатерина Вербина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    В прошлом месяце женская сборная России по дзюдо выиграла две бронзовые медали на проходящем в Баку мировом первенстве.

    Летом на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Подмосковье юные атлеты обновили семь мировых достижений.

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    5 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Россиянка Кузьминова завоевала бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская спортсменка Варвара Кузьминова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в рывке в весовой категории до 77 кг.

    Турнир проходит в китайском Гуанчжоу, передает ТАСС. Кузьминова подняла штангу весом 115 кг и повторила рекорд России. Для российских тяжелоатлетов эта малая медаль стала первой на турнире.

    Чемпионат мира завершится 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце женская сборная России по дзюдо завоевала две бронзовые медали на мировом первенстве в Баку.

    Летом российская спортсменка Мария Жовнер выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по академической гребле в Амстердаме.

    В прошлом году россиянка Варвара Кузьминова отличилась на молодежном чемпионате мира в Перу.

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