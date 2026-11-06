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Хуситы заявили о гибели более 30 человек при ударе по рынку в Йемене
Официальный представитель Минздрава в правительстве мятежников Анис аль-Асбахи заявил о гибели и ранении более 30 человек в результате авиаудара по рынку в йеменской провинции Таиз.
Более 30 человек стали жертвами атаки на рынок в провинции Таиз на юго-западе Йемена. В нанесении удара йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» обвинило Саудовскую Аравию, передает ТАСС.
«В 07:10 утра в пятницу самолет F-15, принадлежащий саудовскому врагу, вылетел с базы Хамис-Мушайт и нанес три удара по рынку Аль-Хадара в округе Эль-Вазия провинции Таиз, в результате чего десятки мирных жителей погибли и получили ранения», – сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Анис аль-Асбахи уточнил, что число погибших и раненых превысило 30 человек. В свою очередь саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что удар по рынку баллистической ракетой нанесли сами хуситы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце авиация коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по аэропорту в подконтрольной хуситам провинции Ходейда.
Ранее источник в йеменских властях сообщил об атаке саудовских самолетов на военный лагерь на территории президентского комплекса в Сане.
В сентябре официальный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о десятках ударов саудовской авиации по контролируемым мятежниками регионам Йемена.