Концерты Крида перенесли на 2027 год после скандала с принтом «Иди и смотри»

Tекст: Валерия Городецкая

Концерт в Кемерове, запланированный на 6 ноября, перенесли на 27 мая, в Томске – с 9 ноября на 26 мая, а в Барнауле – с 11 ноября на 29 мая 2027 года, передает РИА «Новости».

Сам артист причину переноса выступлений не комментировал.

В конце октября Крид выпустил клип на песню «Милый ублюдок», в котором появился в лонгсливе с изображением главного героя фильма «Иди и смотри». Дизайнеры изменили портрет персонажа, добавив ему пирсинг и татуировки, а также нанесли надпись «Маркировка дистанции». После выхода клипа пользователи соцсетей обвинили певца в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду исполнитель роли Флеры в фильме «Иди и смотри» Алексей Кравченко назвал недопустимым искажение постера кинокартины в клипе Егора Крида.

В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова сочла признаком силы извинения певца после скандала с лонгсливом.

Певец Егор Крид принес извинения за появление в клипе в лонгсливе с изображением главного героя военной драмы.