Кравченко назвал недопустимым искажение постера «Иди и смотри» в клипе Крида

Актер Кравченко поразился искажению постера «Иди и смотри» в клипе Крида

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Я, конечно, глубоко поражен ситуацией. Но, наверное, есть еще… какие-то, я не знаю, организации, которые как-то должны отслеживать это», – заявил Кравченко в эфире телеканала «Первый информационный», передает ТАСС.

Актер отметил, что такое отношение к исторической памяти не укладывается у него в голове. Он также добавил, что инцидент может быть следствием недостаточного воспитания и безответственного отношения к культуре.

Ранее киноконцерн «Мосфильм» назвал недопустимым использование искаженного постера фильма «Иди и смотри» в клипе Егора Крида. Права на изображение киностудия не предоставляла, ее юридическая служба проводит проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла проявлением силы извинения Крида после скандала с лонгсливом.

Генеральная прокуратура Белоруссии предложила проверить музыкальный клип на предмет разжигания социальной вражды и реабилитации нацизма.

Сам Егор Крид принес извинения за появление в лонгсливе с изображением главного героя военной драмы «Иди и смотри», признавшись в незнании истории создания картины.