Певец Профессор Лебединский оформил инвалидность в США из-за депрессии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Лебединский оформил статус инвалида в Соединенных Штатах, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Теперь артист сможет получать социальную помощь по талонам и пользоваться медицинскими услугами.

Автор хита «Я убью тебя, лодочник» страдает от клинической депрессии. Кроме того, музыканта мучают регулярные панические атаки и агорафобия, выражающаяся в боязни выходить из собственного дома.

Лебединский уехал из России в 2014 году, объяснив свое решение политическими мотивами.

Бывшая жена артиста рассказывала в 2024 году о его жизни с бездомными в США.

Общественники потребовали проверить музыканта на экстремизм из-за публичных высказываний.