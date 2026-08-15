Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Певец Профессор Лебединский оформил инвалидность в США
Певец Профессор Лебединский оформил инвалидность в США из-за депрессии
Покинувший Россию музыкант Алексей Лебединский (Профессор Лебединский) оформил инвалидность в Соединенных Штатах из-за тяжелого психического расстройства и приступов паники.
Лебединский оформил статус инвалида в Соединенных Штатах, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Теперь артист сможет получать социальную помощь по талонам и пользоваться медицинскими услугами.
Автор хита «Я убью тебя, лодочник» страдает от клинической депрессии. Кроме того, музыканта мучают регулярные панические атаки и агорафобия, выражающаяся в боязни выходить из собственного дома.
Лебединский уехал из России в 2014 году, объяснив свое решение политическими мотивами.
Бывшая жена артиста рассказывала в 2024 году о его жизни с бездомными в США.
Общественники потребовали проверить музыканта на экстремизм из-за публичных высказываний.