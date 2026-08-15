Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска

Власти Украины начали вывоз имущества и документов из Краматорска в Закарпатье

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские власти продолжают вывозить документы и материальные средства из Краматорска в город Перечин в Закарпатской области Украины на границе со Словакией, передает РИА «Новости».

«Из Краматорска продолжается вывоз документов и материальных средств. Эвакуация происходит в Перечин (город в Ужгородском районе Закарпатской области Украины, находящийся на границе со Словакией)», – рассказали силовики.

Представитель силовых структур добавил, что в скором времени туда же могут отправиться и украинские чиновники из городской администрации Краматорска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Краматорска.

Ранее Министерство обороны России сообщило о срочном вывозе стратегически важных предприятий из города. До этого британский журнал The Economist отметил попытку переноса промышленного сердца региона в закарпатский Перечин.