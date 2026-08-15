Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Украинский дрон ранил двух человек в Брянской области
Дрон ранил двух человек в частном доме в Брянской области
Беспилотник-камикадзе ВСУ врезался в частную постройку на территории Стародубского района Брянской области, в результате чего два человека получили осколочные ранения, сообщили власти региона.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Васильевка в Брянской области. Целью вражеского аппарата стало жилое здание, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в «Макс».
«В результате атаки дрона-камикадзе на жилой дом в поселке Васильевка Стародубского района осколочные ранения получили двое местных жителей. Пострадавшие доставлены в Стародубскую центральную районную больницу, им оказана необходимая медицинская помощь», – написал глава области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников погибли два человека.
Несколькими днями ранее украинский дрон врезался в маршрутный автобус около поселка Погар. А в июле из-за атаки вражеского дрона-камикадзе в селе Борщово скончался один местный житель.