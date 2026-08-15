Украинский дрон ранил двух человек в Брянской области

Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным Министерства обороны, силам ПВО удалось ликвидировать 1328 беспилотных летательных аппаратов. Этот показатель стал абсолютным максимумом за один день, передает РИА «Новости».

Помимо внушительного арсенала дронов, расчеты перехватили и другие опасные цели. В официальном сообщении ведомства уточняется, что за этот же период были уничтожены семь управляемых авиабомб. Также удалось сбить 17 ракет «Фламинго» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Прошлый исторический максимум был зафиксирован 2 августа текущего года. Тогда отечественные зенитчики успешно нейтрализовали 1158 вражеских беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО перехватили 598 БПЛА за ночь над 20 регионами России.

В ночь на 11 августа дежурные силы ПВО уничтожили 396 украинских беспилотников.

В середине июня Министерство обороны отчиталось о ликвидации 992 аппаратов и четырех ракет «Фламинго».