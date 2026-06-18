Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Средства ПВО за сутки сбили 992 беспилотника ВСУ и четыре ракеты «Фламинго»
Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 БПЛА самолетного типа, сообщило Министерство обороны.
Вооруженные силы нанесли точные удары по местам хранения дронов дальнего действия. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Системы противовоздушной обороны успешно перехватили десять управляемых авиабомб и три реактивных снаряда американской системы HIMARS. Также удалось сбить четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 дрона самолетного типа, следует из сообщения в Max Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 671 самолет и 284 вертолета. Противник потерял 164 тыс. 703 беспилотника, 662 зЗРК и 29 тыс. 819 танков. Ликвидировано 35 тыс. 395 орудий полевой артиллерии и 64 тыс. 357 единиц специальной автотехники.
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