Путин выразил надежду на запуск метро в Красноярске «в наши времена»

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения стала реализация крупных инфраструктурных проектов? в том чсиле строительству метро.

Губернатор доложил о серьезном прогрессе в строительстве. «Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше десяти километров подземных тоннелей», – отметил Котюков. Он добавил, что за полтора года строители сделали больше, чем за прошедшие 30 лет.

В ответ российский лидер выразил надежду на успешное завершение работ. «Надо, чтобы он (проект – прим. ВЗГЛЯД) закончился в наши времена», – отметил с улыбкой Путин.

Президент также подчеркнул важность контроля за расходами. По его словам, средства на реализацию выделены, однако необходимо четко определить итоговую стоимость совместно с подрядчиками и экспертами.

Сейчас проектная документация полностью готова и одобрена государственной экспертизой. Руководитель края заверил, что профильные ведомства активно занимаются уточнением всех финансовых расчетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очную встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Ранее российский лидер обсуждал строительство красноярского метро с председателем совета директоров компании «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым.