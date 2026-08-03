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Путин выразил надежду на запуск метро в Красноярске «в наши времена»
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что начавшееся более 30 лет назад строительство красноярского метро завершится в ближайшие годы.
Глава государства провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения стала реализация крупных инфраструктурных проектов? в том чсиле строительству метро.
Губернатор доложил о серьезном прогрессе в строительстве. «Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше десяти километров подземных тоннелей», – отметил Котюков. Он добавил, что за полтора года строители сделали больше, чем за прошедшие 30 лет.
В ответ российский лидер выразил надежду на успешное завершение работ. «Надо, чтобы он (проект – прим. ВЗГЛЯД) закончился в наши времена», – отметил с улыбкой Путин.
Президент также подчеркнул важность контроля за расходами. По его словам, средства на реализацию выделены, однако необходимо четко определить итоговую стоимость совместно с подрядчиками и экспертами.
Сейчас проектная документация полностью готова и одобрена государственной экспертизой. Руководитель края заверил, что профильные ведомства активно занимаются уточнением всех финансовых расчетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очную встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.
Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Ранее российский лидер обсуждал строительство красноярского метро с председателем совета директоров компании «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым.