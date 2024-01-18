Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.9 комментариев
Путин обсудил с Байсаровым сооружение тоннелей и мостов
Путин обсудил с Байсаровым сооружение тоннелей и мостов в российских регионах
Президент Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров «Бамтоннельстрой-Мост» (БТС-МОСТ) Русланом Байсаровым работу предприятия, в том числе сооружение тоннелей, мостов и других объектов в различных регионах страны.
Байсаров рассказал главе государства о проектировании и строительстве нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем – Джалинда – Мохэ, передает ТАСС.
Также он доложил о досрочном завершении строительства в Амурской области моста через реку Зея, протяженность которого составляет 10 километров. Кроме того, он рассказал о возведении вантового моста на трассе М-12 во Владимирской области и моста через Суру.
«Это красивый, мощный мост», – отметил Путин.
Байсаров доложил президенту о текущих проектах компании, в число которых входит строительство метро в Красноярском крае и второго Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае.
Он напомнил Путину об участии в сбойке второго Байкальского тоннеля.
«У нас состоится сбойка второго Дуссе-Алиньского тоннеля. Просьба принять участие», – сказал Байсаров.
Путин поблагодарил за приглашение и отметил, что тоннелестроители, получившие государственные награды за свой труд, их достойны. «Они заслужили, какая работа тяжелая», – сказал российский лидер.
Напомним, ранее Путин по видеосвязи открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области.