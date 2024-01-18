Путин обсудил с Байсаровым сооружение тоннелей и мостов

Член СПЧ: Для Путина нет второстепенных вопросов, когда речь идет о людях

Член СПЧ Демичева: Президентская политика – это политика заботы о человеке

Tекст: Андрей Резчиков

«На нашем совместном совещании президент выслушал каждого члена Совета по правам человека и очень внимательно отнесся к каждому поставленному вопросу. Поскольку Владимир Путин счел эти вопросы важными и актуальными для развития нашей страны, он дал соответствующие поручения», – отметила Ольга Демичева, член СПЧ, врач, президент международной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».

Демичева напомнила, что обсудила с президентом вопрос организации медпомощи бездомным людям. «Именно этот вопрос президент воспринял очень серьезно. И поскольку я сослалась на успешный тюменский опыт, президент дал поручение рассмотреть его для того, чтобы использовать эту практику в других регионах России и наконец успешно закрыть вопрос оказания такой помощи бездомным», – рассказала Демичева, добавив, что в свое время этот вопрос поднимала еще Елизавета Глинка.

Успех тюменского опыта заключается в том, что он предлагает «взаимодействие НКО с государственными структурами и религиозными организациями». «В таком ключе опыт не только может, но и должен использоваться в других регионах России. Он действительно успешен и работает не первый год. Сегодня Тюменская область – это единственный регион в России, где нет проблем со всеми этапами оказания плановой медпомощи бездомным, будь то онкологическая или паллиативная помощь, а также операции. Но в других регионах это больная тема», – считает спикер.

По словам Демичевой, президентская политика – это политика заботы о человеке. «При всех масштабных вопросах, которые каждый день решает президент, при всех внешних угрозах и санкциях, которые ввели против нас, Путин удивительным образом успешно решает не только глобальные вопросы, но и такие, которые на первый взгляд могут показаться второстепенными. Но на самом деле, когда речь идет о людях, о качестве жизни человека, второстепенных вопросов не бывает, и президент понимает это как никто другой. Мне это очень дорого», – отметила президент МОО «Справедливая помощь доктора Лизы».

Перечень из десяти поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека был опубликован на сайте Кремля. Само заседание состоялось в начале декабря 2023 года.

В частности, Путин дал поручение до 1 июля подготовить предложения о защитите репутации учителей и педагогов с учетом возможных нападок в соцсетях. Глава государства также потребовал принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей общеобразовательных организаций. Соответствующие поручения даны правительству совместно с администрацией президента и комиссией Госсовета по направлению «Образование».

Правительство вместе с МИД и СПЧ должны разработать инициативы по защите прав соотечественников за рубежом. Отдельно отмечена необходимость «принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств». Путин также рекомендовал проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию.