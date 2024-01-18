  • Новость часаЛавров: Израиль не должен думать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отечественных гигантов на Кипре заманили обратно на родину
    Лавров назвал страны из ближайшего окружения России
    Немецкий эксперт: Союз Венгрии и Словакии не сулит Украине ничего хорошего
    Зеленский нагрубил Трампу
    Аэропорт Внуково возобновил прилеты и вылеты самолетов
    Востоковед: Пакистан и Иран балансируют на грани военного конфликта
    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе
    На Западе предсказали решающий прорыв российских сил на Украине
    Россия собралась запретить Британии рыбачить в Баренцевом море
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    22 комментария
    18 января 2024, 14:55

    Путин обсудил с Байсаровым сооружение тоннелей и мостов

    Путин обсудил с Байсаровым сооружение тоннелей и мостов в российских регионах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров «Бамтоннельстрой-Мост» (БТС-МОСТ) Русланом Байсаровым работу предприятия, в том числе сооружение тоннелей, мостов и других объектов в различных регионах страны.

    Байсаров рассказал главе государства о проектировании и строительстве нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем – Джалинда – Мохэ, передает ТАСС.

    Также он доложил о досрочном завершении строительства в Амурской области моста через реку Зея, протяженность которого составляет 10 километров. Кроме того, он рассказал о возведении вантового моста на трассе М-12 во Владимирской области и моста через Суру.

    «Это красивый, мощный мост», – отметил Путин.

    Байсаров доложил президенту о текущих проектах компании, в число которых входит строительство метро в Красноярском крае и второго Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае.

    Он напомнил Путину об участии в сбойке второго Байкальского тоннеля.

    «У нас состоится сбойка второго Дуссе-Алиньского тоннеля. Просьба принять участие», – сказал Байсаров.

    Путин поблагодарил за приглашение и отметил, что тоннелестроители, получившие государственные награды за свой труд, их достойны. «Они заслужили, какая работа тяжелая», – сказал российский лидер.

    Напомним, ранее Путин по видеосвязи открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области.

    18 января 2024, 09:48
    В США назвали следующий шаг Запада против России

    The Hill: Запад поможет Киеву атаковать Крымский мост

    Tекст: Ольга Никитина

    Следующим шагом Запада в оказании поддержки киевскому режиму станет помощь ВСУ «нацелиться на Крым» и перерезать линию материально-технического обеспечения российских войск, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Hill говорится, что Крымский мост является одним из ключей к разрушению линии материально-технического обеспечения для российских войск в Крыму, передает Ura.ru.

    Еще в июле прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта.

    Коментарии (5)
    17 января 2024, 16:27
    Путин призвал скорее решить вопрос открытия новых погранпунктов с КНР

    Путин призвал скорее решить бюрократические проблемы для открытия новых погранпунктов с КНР

    Путин призвал скорее решить вопрос открытия новых погранпунктов с КНР
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо как можно быстрее решить бюрократические проблемы для открытия дополнительных пунктов пропуска на границе с Китаем, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «По поводу новых пунктов пропуска, – и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и еще куда-то, – поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши партнеры с той стороны границы (Китай – прим. ВЗГЛЯД) тоже просят об этом и поддерживают», – передает его слова ТАСС.

    Путин отметил, что в этом заинтересованы все стороны, поэтому бюрократические проблемы надо решить быстрее.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сотрудничество России и Китая стало образцом для великих держав.

    Коментарии (4)
    18 января 2024, 08:48
    Швейцарский депутат потребовал пригласить Путина в Берн

    Депутат Бюхель: Швейцария сохранит свой нейтралитет, если пригласит Путина в Берн

    Tекст: Ольга Никитина

    Депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель считает, что российского лидера Владимира Путина необходимо пригласить в Берн для подтверждения нейтралитета страны в конфликте на Украине.

    Бюхель в интервью газете 20 Minuten выразил возмущение визитом в швейцарский парламент президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что страна таким образом принимает сторону одного из участников конфликта, передает RT.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

    Коментарии (12)
    17 января 2024, 15:42
    Путин рассказал о разговоре с Мишустиным о ситуации в экономике

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сообщил, что во вторник вечером обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике.

    «Мы с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] вчера здесь в Кремле поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике, говорили о результатах работы за 2023 год», – сказал глава государства на совещании с кабмином, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщал, что экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 15:48
    Путин: Рост ВВП по итогам 2023 года может оказаться выше 3,5%
    Путин: Рост ВВП по итогам 2023 года может оказаться выше 3,5%
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам прошедшего года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    По словам Путина, председатель правительства Михаил Мишустин «считает, что вот тот показатель роста ВВП страны, о котором мы сейчас говорим, 3,5%, он на самом деле при более тщательном подсчете может оказаться и чуть повыше», сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что есть и вызовы: инфляция – 7,4%. «Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи», – сказал президент.

    Также он добавил, что «за 10 месяцев прошлого года реальный рост заработной платы составил 7,7 процента. Это неплохо. Но имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим».

    Ранее Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы.

    Коментарии (6)
    17 января 2024, 18:51
    Член СПЧ: Для Путина нет второстепенных вопросов, когда речь идет о людях

    Член СПЧ Демичева: Президентская политика – это политика заботы о человеке

    Член СПЧ: Для Путина нет второстепенных вопросов, когда речь идет о людях
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    «При всех масштабных вопросах, которые каждый день решает президент, при всех внешних угрозах и санкциях, которые ввели против нас, Путин удивительным образом успешно решает не только глобальные вопросы, но и такие, которые на первый взгляд могут показаться второстепенными», – сказала газете ВЗГЛЯД член СПЧ Ольга Демичева. Ранее на сайте Кремля были опубликованы десять поручений президента по итогам его встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «На нашем совместном совещании президент выслушал каждого члена Совета по правам человека и очень внимательно отнесся к каждому поставленному вопросу. Поскольку Владимир Путин счел эти вопросы важными и актуальными для развития нашей страны, он дал соответствующие поручения», – отметила Ольга Демичева, член СПЧ, врач, президент международной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».

    Демичева напомнила, что обсудила с президентом вопрос организации медпомощи бездомным людям. «Именно этот вопрос президент воспринял очень серьезно. И поскольку я сослалась на успешный тюменский опыт, президент дал поручение рассмотреть его для того, чтобы использовать эту практику в других регионах России и наконец успешно закрыть вопрос оказания такой помощи бездомным», – рассказала Демичева, добавив, что в свое время этот вопрос поднимала еще Елизавета Глинка.

    Успех тюменского опыта заключается в том, что он предлагает «взаимодействие НКО с государственными структурами и религиозными организациями». «В таком ключе опыт не только может, но и должен использоваться в других регионах России. Он действительно успешен и работает не первый год. Сегодня Тюменская область – это единственный регион в России, где нет проблем со всеми этапами оказания плановой медпомощи бездомным, будь то онкологическая или паллиативная помощь, а также операции. Но в других регионах это больная тема», – считает спикер.

    По словам Демичевой, президентская политика – это политика заботы о человеке. «При всех масштабных вопросах, которые каждый день решает президент, при всех внешних угрозах и санкциях, которые ввели против нас, Путин удивительным образом успешно решает не только глобальные вопросы, но и такие, которые на первый взгляд могут показаться второстепенными. Но на самом деле, когда речь идет о людях, о качестве жизни человека, второстепенных вопросов не бывает, и президент понимает это как никто другой. Мне это очень дорого», – отметила президент МОО «Справедливая помощь доктора Лизы».

    Перечень из десяти поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека был опубликован на сайте Кремля. Само заседание состоялось в начале декабря 2023 года.

    В частности, Путин дал поручение до 1 июля подготовить предложения о защитите репутации учителей и педагогов с учетом возможных нападок в соцсетях. Глава государства также потребовал принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей общеобразовательных организаций. Соответствующие поручения даны правительству совместно с администрацией президента и комиссией Госсовета по направлению «Образование».

    Правительство вместе с МИД и СПЧ должны разработать инициативы по защите прав соотечественников за рубежом. Отдельно отмечена необходимость «принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств». Путин также рекомендовал проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 18:59
    Путин оставил надпись на доске в своем предвыборном штабе

    Путин поблагодарил волонтеров своего предвыборного штаба за работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат на пост президента на выборах 2024 года Владимир Путин выразил благодарность волонтерам, работающим в его предвыборном штабе.

    «Вас хочу поблагодарить за совместную работу, за эту помощь, за поддержку... У нас у всех одна общая задача: укрепление Отечества. Мне приятно, что в вашем лице я вижу мощную поддержку молодых поколений», – сказал он в ходе визита в штаб, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с волонтерами Путин оставил слова благодарности на специальной доске. «Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!» – написал он. Затем по просьбе одного из волонтеров Путин оставил автограф на толстовке с принадлежащей ему цитатой: «Для меня Россия – вся моя жизнь». «Это я так сказал?» – рассмеялся Путин.

    Ранее Путин поблагодарил предвыборный штаб за работу.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 16:19
    Путин: Более 110 млн кв. метров жилья ввели в России в 2023 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 110 млн кв. метров жилья ввели в России в прошлом году, этот показатель является рекордным, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.

    «Что касается стройки… 110,1 млн кв. метров – ввод жилья у нас состоялся [в 2023 году]. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было», – приводит его слова ТАСС.

    Путин поздравил с этим строителей и назвал такой показатель «очень хорошим».

    Ранее Путин сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам прошедшего года при уточнении показателей может оказаться выше 3,5%.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 17:15
    Путин впервые посетил свой предвыборный штаб

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в среду впервые приехал в свой предвыборный штаб, чтобы пообщаться с волонтерами и сопредседателями в рамках первого мероприятия в качестве кандидата на пост президента России на предстоящих выборах.

    «Мероприятие началось», – сообщили ТАСС в предвыборном штабе.

    Путин баллотируется как самовыдвиженец, для регистрации кандидатом ему необходимо собрать 300 тыс. подписей. По информации с сайта избирательного штаба Путина, в настоящее время в поддержку него собрано более 2,5 млн подписей.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 17:29
    Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, которые волнуют граждан, исходя из целесообразности, здравого смысла, экономического и социального обоснования, справедливости, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «По поводу поездки на Дальний Восток, вы знаете, что много было вопросов, которые люди задавали и так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали. Прямо сегодня, сейчас со многими коллегами уже обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей. Но без всякого сомнения мы должны вырабатывать эти решения и принимать их затем, исходя из целесообразности, здравого смысла, они должны быть экономически и социально обоснованными, справедливыми с социальной точки зрения», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что во вторник вечером обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 18:47
    Машков назвал поступком воли решение Путина идти на выборы в сложный для всего мира момент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Владимира Путина снова выдвинуть кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году в сложный исторический момент для России и для всего мира является поступком воли, заявил сопредседатель предвыборного штаба Путина актер Владимир Машков.

    В ходе встречи с Путиным в его избирательном штабе Машков выразил Путину благодарность за решение баллотироваться на предстоящих выборах президента России, передает РИА «Новости». На встрече также участвовали сопредседатели штаба – спикер парламента Донецкой народной республики, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко.

    Машков поблагодарил Путина за его решение снова выдвигаться в президенты в «такой сложный исторический момент для России и для всего мира». «Это поступок воли», – отметил народный артист России.

    Напомним, Путин в среду впервые приехал в свой предвыборный штаб, чтобы пообщаться с волонтерами и сопредседателями в рамках первого мероприятия в качестве кандидата на пост президента России на предстоящих выборах. Владимир Путин поблагодарил предвыборный штаб за работу.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 17:59
    Путин поблагодарил предвыборный штаб за работу

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство и сотрудников своего избирательного штаба за работу, особо отметив старания волонтеров в Донбассе и Новороссии.

    «Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно. Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества. Я отдаю себе в этом отчет, так что всем большое спасибо», – сказал Путин, в Гостином дворе он пообщался с волонтерами и сопредседателями штаба, передает ТАСС.

    Путину рассказали, что в работе принимают участие много молодых людей. Кроме того, сопредседатель штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко отметила, что в целом особенностью русских людей является умение консолидироваться в сложные моменты.

    «Это очень важный процесс, потому что он в необычных условиях, в которых находится страна, укрепляет ее изнутри. Чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду впервые приехал в свой предвыборный штаб, чтобы пообщаться с волонтерами и сопредседателями в рамках первого мероприятия в качестве кандидата на пост президента России на предстоящих выборах.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 20:17
    Политолог: Сбор подписей показал беспрецедентную поддержку Путина

    Политолог Данилин: Кампания по сбору подписей в поддержку Путина бьет рекорд за рекордом

    Политолог: Сбор подписей показал беспрецедентную поддержку Путина
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Кампания по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина выделяется по двум направлениям. Первое – весьма значимое число граждан, решивших оставить свою подпись за Путина. Второе – высокие темпы кампании. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин. А сотрудник подмосковного штаба рассказал о словах благодарности Путину, которые высказывают люди, оставившие подписи в его поддержку.

    «Уровень поддержки Путина беспрецедентно высок. Об этом говорят не просто сухие данные социологических опросов, но огромное количество людей, готовых поддержать Владимира Путина не словом, а делом. Текущая кампания сбора подписей демонстрирует это очевиднейшим образом», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Кампания выделяется по двум направлениям. Первое – весьма значимое число граждан, решивших оставить свою подпись за Путина. На данный момент их число уже составляет 2,5 млн и может достигнуть трех миллионов,  что в десять раз превышает установленную норму для кандидата-самовыдвиженца. Второе – высокие темпы кампании», – отмечает он.

    Столь впечатляющего объема подписей удалось достичь в кратчайшие по политическим меркам сроки, отмечает политолог. При этом, по его словам, обозначить четкий портрет граждан, поддержавших Владимира Путина, невозможно: «В сборе принимали участие абсолютно все слои населения России. На участки приходили как представители молодого поколения, так и старшего. Все они имеют разные профессии, обладают как высшим, так и средним уровнем образования. Это говорит о масштабности поддержки кандидата».

    «Во время сбора подписей люди выражают поддержку и слова благодарности Владимиру Путину, отмечая масштабные изменения к лучшему», – рассказал Петр Ульянов, зампредседателя Общественной палаты Московской области, лично принимающий участие в работе штаба по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Путина на пост президента.

    «Данной работой в Подмосковье занимается штаб, в состав которого входят «Волонтеры Подмосковья», члены партии «Единая Россия», активисты «Народного фронта». То есть это широкий общественный спектр организаций, которые работают в нашем регионе», – подчеркнул собеседник.

    «Как мы знаем, Московская область – это первый регион, который привез в центральный предвыборный штаб Путина в Гостином дворе подписи в поддержку кандидата. Это было еще 30 декабря. И вот сегодня у нас прошла встреча с участием Владимира Путина. Он высоко оценил работу штаба – как федерального, так и того, который работает на территории Московской области», – указал он.

    «Почему я принял решение участвовать в сборе подписей? Я разделяю мнение большинства жителей нашей страны о том, что Россия развивается в правильном направлении, поэтому нам необходимо, чтобы данная работа была продолжена. Это особенно актуально на фоне внешних вызовов», – объяснил Ульянов.

    Ранее Владимир Путин провел первое мероприятие в качестве кандидата в президенты РФ на предстоящих выборах. Он приехал в свой избирательный штаб, который находится в столичном Гостином дворе, где у него было запланировано общение с волонтерами и сопредседателями штаба.

    Там кандидат в президенты выразил благодарность волонтерам, также Путин оставил слова благодарности на специальной доске. «Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!» – написал он. Затем по просьбе одного из волонтеров глава государства оставил автограф на толстовке с принадлежащей ему цитатой: «Для меня Россия – вся моя жизнь». «Это я так сказал?» – рассмеялся Путин.

    В сообщении на сайте избирательного штаба Путина говорится, что в настоящее время регионы продолжают доставлять в центральный аппарат собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов. Сбор осуществляется силами волонтерских организаций «Народного фронта» и партии «Единая Россия».


    Коментарии (0)
    17 января 2024, 17:52
    В штабе Путина назвали срок подачи подписей в его поддержку в ЦИК

    Машков: Подписи в поддержку Путина представят в ЦИК на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сопредседатель штаба кандидата на пост президента России Владимира Путина, народный артист Владимир Машков сообщил, что собранные в поддержку Путина подписи будут переданы в Центризбирком на следующей неделе.

    «На следующей неделе мы готовы предоставить все подписи [в вашу поддержку] в Центральную избирательную комиссию», – сказал Машков в ходе визита Путина в штаб, передает ТАСС.

    В среду Владимир Путин впервые приехал в свой предвыборный штаб, чтобы пообщаться с волонтерами и сопредседателями.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 18:15
    Путин сообщил о планах провести предметную встречу со своими доверенными лицами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Путин планирует встретиться со своими доверенными лицами на предстоящих выборах главы государства. В среду он провел встречу с сопредседателями избирательного штаба.

    «У нас еще предстоит встреча с доверенными лицами. <…> Здесь дело даже не в напутствии, а в обмене информацией, мнениями, предложения какие-то. Люди очень достойные, опытные, они уважаемые в обществе. Это должна быть предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые общество интересуют», – передает его слова ТАСС.

    Одна из сопредседателей, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко сказала Путину: «Очень хотели вас об этом попросить, если график вам позволит, в конце месяца [такую встречу провести]».

    Напомним, выборы президента России пройдут 15–17 марта.

    Коментарии (0)
    Главное
    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ
    Казаки лисичанской бригады заявили о ликвидации двух рот ВСУ
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    В Раде обвинили Зеленского в выводе капиталов с Украины
    Иностранцы избили участника спецоперации в кафе в Подмосковье
    Россияне оценили идею сокращения новогодних каникул
    Нашелся обладатель выигрыша в 1 млрд рублей в тираже «Русского лото»

    Отечественных гигантов на Кипре заманили обратно на родину

    Кипр сообщил о массовом бегстве крупных российских компаний из своей юрисдикции. Число таких компаний уже достигает двузначных цифр, и это, скорее всего, не предел. Многие из них возвращаются обратно в Россию. Почему началось бегство из некогда райского офшора? И почему некоторые компании оседают не в России, а в Казахстане и других странах? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские танки получили новую защиту от беспилотников

    Россия сделала шаг к тому, чтобы преодолеть одну из ключевых уязвимостей современных танков, которая вскрылась в ходе спецоперации. Началось применение новой системы защиты, предназначенной для резкого повышения выживаемости бронетехники. О чем идет речь и как это связано с концепцией применения танков в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине предстоит повторить урок Переяславской рады

    На этой неделе отмечается 370-я годовщина Переяславской рады. По ее итогам часть малороссийских земель, подконтрольных Войску Запорожскому, отошла России. Как считают историки и политологи, сегодня Москва отчасти повторяет сценарий Переяславской рады на Украине, однако для полной реализации этого замысла необходимы усилия не только России, но и самих украинцев. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон снабдит Украину оружием нового типа

    Зеленский получит от Франции авиабомбы нового типа, потому что Запад не может «допустить, чтобы Россия одержала победу». Именно такими оказались одни из главных итогов весьма агрессивного выступления французского лидера Эммануэля Макрона. Ответ на свои высказывания президент Франции получил немедленно, в том числе от российских Вооруженных сил. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............