Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?8 комментариев
Путин открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области. Мост является крупнейшим объектом дорожной инфраструктуры региона за последние 50 лет.
Мост общей протяженностью 2,5 тыс. метров построен с опережением контрактных сроков на три года, передает РИА «Новости».
Строительство объекта было начато в конце 2019 года по поручению Путина. Мост имеет стратегическое значение для Подпорожья (город Ленинградской области) и региона в целом.
Подпорожье было разделено судоходной рекой на две части. Переправиться с одного берега можно через плотину Верхне-Свирской ГЭС в рамках реверсивного движения. Однако этот путь не рассчитан на интенсивный проезд транспорта.
Теперь мост полностью переключит транспортные потоки с плотины Верхне-Свирской ГЭС, установит постоянную связь между берегами.
Ранее Путин открыл автомобильный мост через Енисей в Красноярском крае.