Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
КНДР отвергла предложенную Евросоюзом резолюцию ООН о правах человека
Цтак: КНДР отвергла проект резолюции ЕС о правах человека
Постоянное представительство КНДР при ООН решительно отвергло проект резолюции Евросоюза о правах человека, расценив документ как вмешательство во внутренние дела государства.
Пхеньян расценил внесенный Евросоюзом в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции как незаконный и враждебный документ, передает ТАСС.
В заявлении говорится, что постоянное представительство КНДР при ООН расценивает проект резолюции ЕС как незаконный и враждебный документ, прямо противоречащий Уставу ООН, закрепляющему принципы уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, и решительно осуждает и отвергает его.
В ведомстве подчеркнули, что подобные инициативы Брюсселя продолжаются более 20 лет, а их целью является дискредитация государственного строя КНДР под предлогом защиты прав человека.
Северокорейские дипломаты обвинили Евросоюз в двойных стандартах, напомнив о жестких действиях полиции против демонстрантов в европейских странах. В постпредстве добавили, что Западу не принадлежит монополия на права человека, и призвали Брюссель заняться решением собственных проблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь в КНДР.
В апреле Пхеньян раскритиковал резолюцию ООН о правах человека в республике.