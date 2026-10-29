Rapporteur: ЕК призвала страны ЕС взять оборонные кредиты на 21 млрд евро

Tекст: Мария Иванова

Венгрия и Италия существенно сократили заявки на получение средств, из-за чего часть бюджета программы осталась невостребованной. До конца декабря Еврокомиссия должна объявить о приеме заявок на новый этап, пишет ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

Выборы и финансовые затруднения вынуждают европейские правительства с осторожностью относиться к увеличению долговой нагрузки. Условия нового этапа пока неясны, однако оставшиеся средства должны быть направлены на совместные закупки вооружений.

На кредиты потенциально могут претендовать Румыния, Польша, Греция и Ирландия. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила передачу около 10 млрд евро из невостребованных средств Украине.

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее сообщил, что странам ЕС предложат добрать эти деньги на военные проекты до конца 2026 года. Суммарный объем программы SAFE составляет 150 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейское издание Rapporteur назвало тревожным непомерное внимание к военным расходам в Европе.

В середине месяца премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил совокупный объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза в 520 млрд евро к 2027 году.

В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева прогресса в принятии новых законов для получения дальнейшей финансовой помощи.