  • Новость часаЛантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
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    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    Бывший футболист сборной России Соломатин продлил контракт в зоне СВО
    Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Эстония решила построить 150 бункеров вдоль границы с Россией
    Нетаньяху предложил Айзенкоту ротацию на посту премьера Израиля
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США продолжают вооружать Украину

    Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    38 комментариев
    29 октября 2026, 09:55 • Новости дня

    Страны Евросоюза не захотели брать кредиты на оружие на 21 млрд евро

    Rapporteur: ЕК призвала страны ЕС взять оборонные кредиты на 21 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    Венгрия и Италия существенно сократили заявки на получение средств, из-за чего часть бюджета программы осталась невостребованной. До конца декабря Еврокомиссия должна объявить о приеме заявок на новый этап, пишет ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Выборы и финансовые затруднения вынуждают европейские правительства с осторожностью относиться к увеличению долговой нагрузки. Условия нового этапа пока неясны, однако оставшиеся средства должны быть направлены на совместные закупки вооружений.

    На кредиты потенциально могут претендовать Румыния, Польша, Греция и Ирландия. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила передачу около 10 млрд евро из невостребованных средств Украине.

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее сообщил, что странам ЕС предложат добрать эти деньги на военные проекты до конца 2026 года. Суммарный объем программы SAFE составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейское издание Rapporteur назвало тревожным непомерное внимание к военным расходам в Европе.

    В середине месяца премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил совокупный объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза в 520 млрд евро к 2027 году.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева прогресса в принятии новых законов для получения дальнейшей финансовой помощи.

    28 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины

    Захарова: Бредни Зеленского о древности Украины призваны исказить историю

    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова Владимира Зеленского о том, что Украина появилась раньше России, являются псевдоисторическими бреднями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она отметила, что то, над чем раньше смеялись, «теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров».

    На прошлой неделе Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и заявил, что Украина существовала в то время, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мария Захарова отметила проявление базовых убеждений Владимира Зеленского в допущенной языковой путанице.

    Ранее представитель МИД сравнила главу киевского режима с бесславным ублюдком из-за необоснованного чувства собственной исключительности и спрогнозировала скорое историческое забвение Владимира Зеленского.

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    28 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    В центре Киева произошел блэкаут
    В центре Киева произошел блэкаут
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной части Киева пропало электричество, сообщают украинские СМИ.

    Центральная часть Киева оказалась обесточена, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». На данный момент причины прекращения подачи электроэнергии не раскрываются. Информация о точном количестве оставшихся без света абонентов также отсутствует.

    Местные средства массовой информации распространяют видеозаписи, на которых показаны погруженные во тьму улицы украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате взрывов в Киеве получил повреждения офис компании «ДТЭК Киевские электросети».

    В воскресенье в нескольких районах украинской столицы произошло отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

    В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    28 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде

    Российские ЗРК «Тор-М1» продемонстрировали на параде в Салониках

    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На военном параде в Салониках по случаю Дня «Охи» зрителям продемонстрировали современные образцы вооружений, включая российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1».

    В Салониках прошел военный парад в честь 86-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией, передает ТАСС. Зрителям показали системы ПВО и антидроновой защиты «Щит Ахиллеса», а также другие образцы военной техники греческих вооруженных сил. В их числе оказались российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и американские Patriot.

    По проспекту прошли войсковые подразделения, спецназ, бойцы спасательных отрядов и полицейские, а также проехала бронетехника. В воздушной части парада приняли участие самолеты и вертолеты ВВС Греции.

    «И сегодня особенно важно подчеркнуть, что все эти системы вооружений, которые мы видим, финансируются за счет средств греческого народа. Без процветающей экономики, без экономической стабильности ни одна страна не может создать мощную сдерживающую силу», – заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис по окончании парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Греция решила перебросить на север своей территории батарею ПВО Patriot для защиты Болгарии.

    В прошлом году Киев обсуждал возможность получения еще одной установки Patriot от Германии или Греции.

    В 2024 году посол России в Афинах Андрей Маслов назвал невозможной передачу вооружений Украине без согласия Москвы.

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    28 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    @ Klaus Ohlenschlager/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд государств Европейского союза, включая Германию и Францию, выступили против упоминания статуса Канады как ассоциированного члена объединения в совместном заявлении по итогам предстоящего саммита.

    Страны Евросоюза отказались от идеи предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения. В новой версии проекта совместного заявления по итогам саммита 29–30 октября эту формулировку заменили обещанием создать «еще более тесное партнерство», передает «Интерфакс» со ссылкой на Politico.

    По словам европейских дипломатов, против изначального плана выступили Германия, Италия, Греция и Франция. Предложение наделить Канаду новым статусом в сентябре выдвинула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что стало неожиданностью для ряда государств союза.

    В первоначальном проекте документа предполагалось, что Брюссель и Оттава к 2027 году определят концепцию ассоциированного членства для укрепления экономической безопасности и стратегической автономии. В итоговом тексте этот пункт смягчили: теперь стороны планируют выработать концепцию партнерства, которое «не будет означать полноценного членства в ЕС».

    Издание уточняет, что совместное заявление еще требует окончательного согласования. У европейских стран остается время до вечера среды, чтобы направить свои возражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена объединения.

    В прошлом месяце она сообщила о планах предложить Оттаве стать первым ассоциированным членом.

    Высокопоставленный источник в канадском правительстве опроверг стремление страны к вступлению в Евросоюз.

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    28 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Алешках приступили к разминированию маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей», – написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

    Она отметила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом при координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас усилия сосредоточены на обеспечении безопасности дорог для эвакуации людей.

    Лантратова подчеркнула, что режим прекращения огня, действующий с 27 октября, соблюдается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев.

    В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об одновременном установлении режима тишины со стороны Киева и Москвы.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    29 октября 2026, 07:54 • Новости дня
    Петербургских школьниц задержали за теракты по заданию из чат-бота

    Спецслужбы Украины вовлекли двух школьниц из Петербурга в совершение терактов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы вовлекли двух школьниц из Петербурга в совершение терактов через популярный чат-бот для знакомств, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    Украинские спецслужбы использовали телеграм-бот «Дайвинчик/Lео» для вербовки двух несовершеннолетних жительниц Петербурга, пояснила Петренко ТАСС.

    «Следственными органами СК России по Петербургу расследуется два уголовных дела в отношении несовершеннолетних девушек, которые также, воспользовавшись вышеуказанным интернет-сервисом знакомств, были вовлечены в противоправную деятельность путем обмана», – добавила она.

    В сентябре одна из школьниц подожгла автозаправку на Парашютной улице. Вторая девушка облила горючей жидкостью и подожгла служебные автомобили у отдела полиции на улице Марата, после чего попыталась направиться к другому отделу, но была задержана. Обе фигурантки находятся под домашним арестом.

    В связи с участившимися случаями вербовки Центр общественных связей ФСБ призвал россиян не передавать незнакомцам в интернете персональные данные, геолокацию и фотографии объектов инфраструктуры. В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют эту информацию для шантажа подростков от имени лжесотрудников российских спецслужб, принуждая их к совершению преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами мессенджера Telegram для вербовки несовершеннолетних россиян. В прошлом месяце правоохранительные органы задержали в Петербурге школьницу по подозрению в поджоге автозаправки после общения с куратором. Летом Следственный комитет сообщил о втягивании молодых людей в террористическую деятельность через платформу «Дайвинчик/Leo».

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    29 октября 2026, 06:51 • Новости дня
    Поражен ж/д состав с украинскими пограничниками в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Берестине в Харьковской области российские войска поразили железнодорожный состав с украинскими пограничниками.

    «В городе Берестин Харьковской области поражен ж/д состав с пограничниками 1 пого (бригада «Гарт»), которые направлялись для усиления позиций в Харьковской области. Есть потери среди личного состава», – сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ.

    В Житомирской области Украины получили повреждения объекты ж/д инфраструктуры.

    В сентябре массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    В Киеве возникли огромные пробки после закрытия поврежденного Южного моста

    В Киеве образовались огромные пробки после закрытия Южного моста

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве на Днепровской набережной образовались масштабные пробки из-за перекрытия поврежденного в результате взрывов Южного моста, сообщили украинские СМИ.

    На дорогах украинской столицы наблюдаются длинные заторы, движение транспорта сильно затруднено на участке от Осокорков до моста Патона, передает ТАСС.

    Транспортный коллапс сохраняется в городе уже несколько дней. На остановках скапливаются толпы, которые пытаются взять штурмом автобусы, общественный транспорт ходит переполненным.

    Во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Южного моста через Днепр и инфраструктуры метрополитена, после чего движение по путепроводу закрыли. Позже компания «Укржелдорога» ввела дополнительные рейсы пригородных поездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинские СМИ сообщили об усилении транспортного коллапса в Киеве из-за удара по Южному мосту.

    Во вторник мэр города Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена в результате нового удара.

    На прошлой неделе масштабные автомобильные пробки парализовали украинскую столицу в результате ограничения движения по путепроводу через Днепр.

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    29 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, доставлявшему в Одессу военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате удара на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    В среду Министерство обороны сообщило об ударе по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в порт Черноморск.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также судно с имуществом для украинской армии.

    В субботу ВС России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

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    29 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вылетает в Алешки для проведения гуманитарной миссии в сопровождении иностранных журналистов, в том числе из США.

    «С нами вместе летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», – заявила Лантратова.

    По ее словам, украинскую группу возглавляет омбудсмен Дмитрий Лубинец. Передает телеканал «Звезда».

    Лантратова отметила, что жителям Алешек требуются продукты питания, медикаменты, средства гигиены и топливо для обогрева.

    «Наша задача – определить потребности населения в гуманитарной помощи, что необходимо людям», – пояснила омбудсмен.

    Также Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках полностью сохраняется.

    В четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.

    В среду посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что российские инженерные войска проведут разминирование подходов к городу.

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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    29 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Маска упрекнули во враждебности к Украине

    The Atlantic: Маск сменил поддержку Украины на откровенную враждебность

    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Взгляды американского предпринимателя Илона Маска на предоставление помощи Киеву изменились от первоначальной поддержки до критики из-за использования спутниковой связи в военных целях.

    В 2022 году бизнесмен передал украинским больницам, госучреждениям и электростанциям тысячи антенн Starlink. Позднее военные начали использовать их для управления беспилотниками, что вызвало серьезные беспокойства внутри компании SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.

    Предприниматель заявил биографу Уолтеру Айзексону, что оборудование никогда не предназначалось для боевых действий. Недавние перебои в работе связи на Украине продемонстрировали способность владельца компании отключить услугу по своему желанию в любой момент.

    В середине октября Киев сообщил об ограничении работы терминалов для вооруженных сил. Сам бизнесмен отметил, что Starlink применяется только для обороны и гражданских целей, а контроль над военной системой Starshield принадлежит американскому правительству. При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично основатель SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    На прошлой неделе средства массовой информации сообщили о распоряжении предпринимателя ограничить скорость работы военной версии сети Starshield для украинских войск.

    В середине месяца журналисты указали на критическую зависимость украинской армии от американских технологий из-за ограничения работы связи.

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    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    Поражен ж/д состав с украинскими пограничниками в Харьковской области
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    Арктика может сблизить Россию и США

    Дизельная сделка с США, возможность расширить поставки российских удобрений, а теперь Россия предлагает вместе поработать в Арктике. Как Арктика могла бы Россию и США объединить и что Москва может предложить Вашингтону взамен снятия санкций с российского газа? Подробности

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США

    Среди населения Европы произошел обвал симпатий к США, утверждают социологи: 58% жителей стран ЕС больше не считают их надежным союзником, а 73% полагают, что Евросоюз должен идти своим путем. Лидеры население как будто бы слышат и призывают к тому же. Но это очередной фарс. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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