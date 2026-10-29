Суд пригрозил отклонить иск Трампа к Би-би-си

Sky News: Суд потребовал от Трампа документы по делу против Би-би-си

Tекст: Игорь Иножарский

Магистратный судья США Энджолик Лет предупредила, что несоблюдение её распоряжения может повлечь санкции, вплоть до прекращения дела из-за непредоставления доказательств со стороны истца, пишет Sky News. Судья также потребовала от Трампа составить к 5 ноября реестр документов, которые его команда отказывается раскрывать, сославшись на привилегию, и выразила сомнения в том, что юристы президента провели полный поиск всех запрошенных материалов.

Юристы Би-би-си обвинили Трампа в нарушении правил раскрытия документов и заявили, что корпорация понесёт «серьёзный ущерб», если президент продолжит игнорировать свои обязательства по делу. По их словам, задержка касается документов, которые не являются предметом спора и которые Трамп ранее согласился предоставить. На прошлой неделе та же судья распорядилась провести допрос президента до 11 декабря после того, как он отменил согласованную дату 16 октября, сославшись на «вопросы национальной важности»; по версии Би-би-си, Трамп пытается оттянуть дачу показаний до января.

Иск на 10 млрд долларов связан с программой «Panorama», в которой были смонтированы вместе две части речи Трампа, из-за чего сложилось впечатление единой цитаты. Его юристы утверждают, что фильм выставил президента «агрессивным мятежником» и нанёс колоссальный урон его бренду. Председатель Би-би-си Самир Шах принёс извинения за «ошибку в суждении», признав, что монтаж создавал впечатление прямого призыва к насилию, однако корпорация добивается прекращения дела, ссылаясь на угрозу свободе журналистики и на то, что программа вовсе не выходила в эфир в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Би-би-си из-за монтажа фильма о событиях 6 января. На прошлой неделе Трамп через Минюст подал в суд на власти Калифорнии, потребовав не засчитывать бюллетени около 20 тыс. избирателей до проверки их гражданства перед ноябрьскими выборами в США. Федеральный суд США обязал администрацию Трампа предоставить журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ на территорию Белого дома на время рассмотрения их иска.