Трамп подал в суд на Калифорнию из-за 20 тыс. бюллетеней избирателей

Axios: Администрация Трампа подала иск к Калифорнии из-за 20 тыс. бюллетеней

Tекст: Игорь Иножарский

Администрация Дональда Трампа подала иск против штата Калифорния и двух выборных должностных лиц, утверждая, что подозрительные с точки зрения гражданства избиратели получили почтовые бюллетени к ноябрьским выборам и их голоса нельзя учитывать до подтверждения статуса, передает Axios.

Минюст США требует заблокировать подсчет голосов примерно 20 тыс. человек, заявляя, что Калифорния сознательно допускает участие неграждан в федеральных выборах. «Государственно организованное мошенничество с голосами избирателей недопустимо в Соединенных Штатах Америки», – заявил генеральный прокурор США Тодд Бланш, отметив, что в случае подтверждения нарушений власти штата подорвут доверие к избирательной системе.

В иске говорится, что Служба гражданства и иммиграции США и следственное подразделение ICE составили список возможных неграждан на основе своих данных, а также сведений Управления социального обеспечения и Госдепартамента, однако аналогичные федеральные списки ранее оказывались неточными в Неваде, Пенсильвании и Нью-Джерси. При этом федеральный закон ограничивает массовую чистку списков избирателей менее чем за 90 дней до федеральных выборов, а прежние попытки федеральных властей добиться от Калифорнии непубличных данных о списках избирателей уже проваливались в судах.

Два дня назад главный выборный чиновник Калифорнии и руководитель избирательной системы округа Лос-Анджелес Дин Логан получили письма с угрозой «чрезвычайных мер» и защищенную паролем флешку со списком из более чем 20 тыс. избирателей, которых Минюст обязал проверить на гражданство за 48 часов. Логан заявил, что поддержание точных списков регистрации избирателей является ключевой обязанностью его ведомства и что ответ будет основан на соблюдении федеральных и калифорнийских законов о регистрации.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в ответ назвал действия Дональда Трампа и Минюста «печальной и отчаянной попыткой» подавить участие избирателей штата за три недели до выборов, заявив, что федеральное правительство не должно вмешиваться в организацию голосования в штатах и что от местных властей требуют нарушить федеральный закон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Дональд Трамп назвал сообщения о «влиянии России» на выборы в США величайшим обманом в истории и объявил их фейком. В прошлом году губернатор Калифорнии решил подать в суд на Трампа из-за введенных пошлин. Суд Калифорнии отказался блокировать эти пошлины по иску губернатора.