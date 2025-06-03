Суд Калифорнии отказался блокировать пошлины Трампа по иску губернатора

Федеральный суд Калифорнии отклонил иск губернатора против пошлин Трампа

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что в иске Ньюсома указывалось, что новые пошлины вредят потребителям и бизнесу Калифорнии. Судья пришел к выводу, что дело относится к компетенции суда США по международной торговле, и отклонил иск, не перенаправив его в другой суд, передает РИА «Новости».

Politico отмечает, что это решение позволяет Калифорнии подать апелляцию в Апелляционный суд девятого округа, который известен своими либеральными позициями. Истцы уже воспользовались этим правом и подали апелляционную жалобу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отмена его тарифов приведет к экономическому краху США.

Суд по международной торговле США постановил отменить большую часть введенных Трампом высоких тарифов в течение 10 дней, так как президент превысил свои полномочия.

В США рассматривают возможность срочного введения новых импортных пошлин без одобрения конгресса в случае повторной блокировки тарифов судом.