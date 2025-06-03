Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрыми.0 комментариев
Суд Калифорнии отказался блокировать пошлины Трампа по иску губернатора
Федеральный суд Калифорнии отклонил иск губернатора против пошлин Трампа
Судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии отклонил иск губернатора Гэвина Ньюсома о блокировке объявленных Дональдом Трампом пошлин, сообщает издание Politico.
Издание пишет, что в иске Ньюсома указывалось, что новые пошлины вредят потребителям и бизнесу Калифорнии. Судья пришел к выводу, что дело относится к компетенции суда США по международной торговле, и отклонил иск, не перенаправив его в другой суд, передает РИА «Новости».
Politico отмечает, что это решение позволяет Калифорнии подать апелляцию в Апелляционный суд девятого округа, который известен своими либеральными позициями. Истцы уже воспользовались этим правом и подали апелляционную жалобу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отмена его тарифов приведет к экономическому краху США.
Суд по международной торговле США постановил отменить большую часть введенных Трампом высоких тарифов в течение 10 дней, так как президент превысил свои полномочия.
В США рассматривают возможность срочного введения новых импортных пошлин без одобрения конгресса в случае повторной блокировки тарифов судом.