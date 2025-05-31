Белый дом начал готовить планы на случай отмены судом пошлин

Politico: Белый дом готовит альтернативные меры на случай отмены пошлин судом

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что Белый дом разрабатывает альтернативные сценарии на случай, если суд приостановит действующие импортные пошлины, передает РИА «Новости».

По информации собеседников издания, администрация США готовит запасные планы для сохранения тарифов, наложенных на торговых партнеров страны, если их действие вновь будет остановлено судебным решением.

В публикации уточняется, что в июне апелляционный суд США рассмотрит вопрос о правомерности действий Белого дома, и юристы ожидают, что тарифы могут быть отменены. Источники Politico отмечают, что одним из шагов обсуждается механизм, который позволит Вашингтону вводить новые пошлины без предварительного согласия конгресса.

Газета поясняет, что рассматриваемая стратегия позволит президенту заменить действующие 10% тарифы на сборы до 15%, но только на шесть месяцев. После этого для продления тарифов потребуется одобрение со стороны конгресса. Издание отмечает, что этот подход ранее не проверялся в судах, из-за чего сохраняется риск для администрации вновь столкнуться с правовыми трудностями.

Politico пишет, что союзники Дональда Трампа выражают опасения, что команда Белого дома не консультирует президента в полной мере по возможным вариантам, отдавая предпочтение его желанию действовать быстро без всесторонней проработки.

Ранее власти США заявили о планах повысить пошлины на импорт стали до 50%.

Торговая война при Дональде Трампе обошлась американским компаниям в 34 млрд долларов.

Суд по международной торговле США признал, что Дональд Трамп превысил полномочия при установлении высоких тарифов, и постановил отменить их в течение десяти дней.

Апелляционный суд разрешил временно вновь применять торговые пошлины, введенные указами Трампа.