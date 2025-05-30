Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.14 комментариев
Reuters: Торговая война Трампа обошлась компаниям в 34 млрд долларов
Reuters: Мировой бизнес потерял 34 млрд долларов по причине тарифов США
Торговая политика президента США Дональда Трампа уже обошлась мировым компаниям более чем в 34 млрд долларов из-за потерь в продажах и роста издержек, при этом 42 корпорации сократили свои прогнозы прибыли.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на корпоративные раскрытия и финансовую отчетность. По подсчетам агентства, издержки компаний из-за тарифов составили более 34 млрд долларов – их понесли такие гиганты, как Apple, Ford, Porsche и Sony. Американские, европейские и японские корпорации массово корректируют и снимают свои прогнозы прибыли, так как не могут достоверно оценить будущее влияние пошлин на бизнес.
Экономисты считают, что реальные убытки значительно превышают официально заявленные суммы. По словам профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Сонненфельда, масштабы последствий «значительно больше, чем многие думают», а цепные эффекты могут привести к сокращению потребительских и корпоративных расходов, росту инфляционных ожиданий.
Крупные компании отмечают, что пауза в торговых спорах между США и Китаем принесла лишь временное облегчение. Несмотря на это, многие пересматривают свои цепочки поставок, наращивают производство ближе к рынку и ищут новые рынки сбыта, что также увеличивает расходы. За квартал более 360 компаний индекса S&P 500 упомянули тарифы в отчетах – это вдвое больше, чем ранее. Среди сильнее всего пострадавших секторов – автопром, авиаперевозки и потребительские товары.
Некоторые компании, включая Walmart и Volvo, отказались от публикации прогнозов прибыли на фоне невозможности точно просчитать последствия торговых решений США. Представитель Белого дома Куш Десаи подчеркнул, что власти США уверены в возможности заставить иностранные государства нести издержки от тарификации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США признал, что Дональд Трамп превысил полномочия при установлении высоких тарифов, и постановил отменить их в течение десяти дней.
Апелляционный суд разрешил временно вновь применять торговые пошлины, введенные указами Трампа.
Дональд Трамп заявил, что намерен с помощью введения 50%-ных пошлин добиться переноса европейского производства в США.