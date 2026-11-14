В магазинах Таллина появились наборы на случай отключения света и воды

Tекст: Вера Басилая

Правительство Эстонии постановило, что граждане должны быть готовы самостоятельно обходиться дома в течение семи дней при отсутствии электричества, воды, канализации и отопления. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

В торговом центре Kristiine появился отдельный стеллаж с товарами для подготовки к кризисным ситуациям. «Он помогает продумать, как семья сможет самостоятельно справляться не менее семи дней в случае перебоев в работе привычных услуг», – говорится в сообщении.

В минимальный набор вошли одноразовая посуда, бумажные салфетки, аптечка, консервы, печенье, мюсли, вода, свечи, батарейки и фонарики. Стоимость запасов на одного человека оценивается примерно в 200 евро. Коммерческий директор Coop Керли Рейнсберг заявила о намерении компании продолжать продажу таких наборов и после завершения пилотного проекта.

Ранее бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов отмечал, что отказ прибалтийских властей от энергоресурсов из России привел к резкому росту коммунальных платежей в Эстонии. По его словам, сейчас республика переживает самое сильное удорожание энергии за всю историю после обретения независимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце начало отопительного сезона назвали стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии из-за коммунальных счетов.

Жители эстонской Нарвы столкнулись с высокими счетами за коммунальные услуги из-за перехода местной системы теплоснабжения на дорогостоящее газовое топливо.

В прошлом году эстонские власти посоветовали жителям запастись необходимыми товарами на случай отключения электроэнергии из-за выхода из энергосистемы БРЭЛЛ.