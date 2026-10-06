Фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года

Глава ЕК заявила о планах свести импорт российского газа к нулю до конца года

Tекст: Мария Иванова

«Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля к концу года», – заявила фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что более 70% электроэнергии в странах ЕС сейчас вырабатывается за счет собственных «чистых» источников, к которым глава ЕК отнесла возобновляемую энергетику и атомные электростанции.

В соответствии с планами Брюсселя, полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа будет введен 1 января 2027 года, а импорт трубопроводного газа должен быть полностью прекращен осенью того же года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия предупредила Евросоюз о предстоящей тяжелой зиме.

В прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

Новое правительство Венгрии подготовилось к отказу от российского топлива.