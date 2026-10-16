Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета Евросоюза

Председатель Евросовета Кошта заявил об угрозе срыва запуска нового бюджета ЕС

Tекст: Вера Басилая

Лидеры государств Евросоюза могут не успеть утвердить параметры нового многолетнего финансового плана на 2028–2034 годы, передает РИА «Новости».

«Обычно государствам-членам и европейской администрации требуется как минимум год-полтора, чтобы приступить к исполнению нового бюджета. С будущим бюджетом это будет сложнее, чем обычно», – заявил Кошта.

По его словам, новый документ предусматривает серьезно измененную структуру расходов, где наряду с сельским хозяйством и региональной политикой приоритет отдается безопасности, обороне и конкурентоспособности. При этом председатель Евросовета подчеркнул, что сроки бюджетного соглашения не должны зависеть от предстоящих выборов в отдельных странах.

Ранее издание Rapporteur сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на подписании документа до конца декабря. Однако премьер-министр Люксембурга Люк Фриден отмечал, что отсутствие договоренности до конца года не станет катастрофой.

На саммите 15–16 октября европейские лидеры не смогли согласовать основные параметры бюджета. По данным Politico, для продолжения переговоров запланирован внеочередной саммит 26 ноября, перед которым Кошта должен представить обновленные предложения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года. В четверг европейские лидеры впервые перенесли обсуждение украинского вопроса на второй день встречи. Летом участники саммита возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в Европе.