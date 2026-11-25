Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.9 комментариев
Совет ЕС одобрил выделение Киеву кредита на 45 млрд евро
В официальном журнале Европейского союза опубликовано решение об утверждении пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 45 млрд евро на 2027 год.
Совет ЕС принял официальное решение о предоставлении Украине крупного пакета финансовой поддержки. Утвержденная сумма составит 45 млрд евро и будет выделена в рамках общей долгосрочной кредитной программы на 90 млрд евро, передает РИА «Новости».
«Украине предоставляется помощь в размере до 45 млрд евро… в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года», – говорится в тексте документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о нежелании страны участвовать в предоставлении Украине кредита Евросоюза на 45 млрд евро.
На прошлой неделе власти Германии намерились создать механизм финансирования Киева для затруднения наложения вето евроскептиками.
Европейская комиссия подготовила предложение о выделении кредита с погашением за счет замороженных активов России.