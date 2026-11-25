Tекст: Вера Басилая

Военнослужащих танкового батальона 116-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ перебросили на позиции под Купянском Харьковской области в роли пехотинцев. При этом бойцов оставили без бронежилетов и амуниции, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Недавняя инспекция украинских подразделений командованием 10-го армейского корпуса не выявила никаких нарушений. По словам источника, отправка экипажей боевых машин на передовую в качестве обычной пехоты стала типичной практикой на купянском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом военнослужащих украинской бригады тактической авиации массово прикомандировали к пехотным подразделениям для восполнения потерь на передовых позициях ВСУ.

В прошлом году командование Вооруженных сил Украины решило перебросить до половины личного состава с участка фронта в районе Колодезного на другие направления, в том числе под Купянск.

Украинские добровольцы после заключения контракта с ВСУ оказываются в пехоте без права смены родов войск.