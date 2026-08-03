Tекст: Антон Антонов

На Сумском направлении штурмовики группировки «Север» углубились в оборону ВСУ. Нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Сум, Садков, Уланово, Толстодубово, Бранцовки и Краснополья, сообщил «Северный Ветер» в «Максе».

В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Вольной Слободе, а в Сумском районе штурмовые группы «Севера» продвинулись на 16 участках до 600 м. Бои не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Марьино, поселке Хотень и в лесах южнее Иволжанского.

«Восполнение потерь в боевых группах на передовых позициях ВСУ осуществляется за счет военнослужащих 114-й бригады тактической авиации, которых массово прикомандировывают к пехотных подразделениям», – говорится в сообщении.

В Краснополье российская авиация уничтожила скопление живой силы ВСУ, в том числе испаноязычных наемников.

На Харьковском направлении российские войска расширяют полосу безопасности, нанося удары по ВСУ в районах Харькова, Прудянки, Липцов, Рубежного, Бакшеевки, Новоалександровки, Приколотного, Купино, Колодезного, Курганного, села Хатнее, Богодухова и Верхнего Салтова.

Штурмовые подразделения «Севера» ведут наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Прудянке.

На Волчанском направлении штурмовые части группировки «Север» продвинулись на восьми участках до 500 м. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, у Шевченково и в лесах Волчанского района.

Штурмовая группа ВСУ из бывших заключенных попыталась пройти через лесной массив из Избицкого в сторону Старицы, но была уничтожена комплексным огневым воздействием.

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продолжают бои западнее села Петро-Ивановка, а также в Устиновке. Несколько боевых групп ВСУ попытались покинуть позиции в Устиновке, однако были убиты собственными заградительными отрядами.

ВСУ наращивают силы в Черниговской области.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 180 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России освободила харьковскую Ольговку.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

