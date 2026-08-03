Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
Дроны ВСУ заминировали дороги на въезде в Энергодар
Украинские боевики дистанционно установили взрывные устройства на трассах Запорожской области, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.
Глава администрации города сообщил, что ВСУ в ночь на понедельник заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и въезд в Энергодар, передает РИА «Новости».
«Предварительно, в результате подрывов пострадало несколько человек», – указал Пухов.
Градоначальник также добавил, что точная информация о случившемся сейчас выясняется.
Напомним, 1 августа украинские беспилотники атаковали квартиры мирных граждан в Энергодаре.
В конце июля один из пострадавших от налета дронов местный житель скончался в больнице.
Ранее мэр города Максим Пухов называл минирование транспортных путей украинскими военными актом терроризма.